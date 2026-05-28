AFP
Neymar'ın son tarihi belli oldu! Dünya Kupası öncesinde Carlo Ancelotti'nin kadrosuna katılan yıldız oyuncunun baldırında yeni bir sakatlık yaşaması üzerine Brezilya önemli bir karar verecek
Endişe, açılış oturumlarını gölgeliyor
Neymar’ın sağ baldırındaki sakatlık, Granja Comary’de gerçekleştirilen Brezilya’nın Dünya Kupası hazırlıklarının ilk gününe damga vurdu ve oyuncunun turnuvada yer alıp alamayacağı konusundaki şüpheleri daha da artırdı. Globo'nunhaberine göre, CBF olağanüstü önlemler alarak, süperstarın görüntüleme taraması sırasında mutlak gizliliği sağlamak için yerel bir teşhis merkezini halka kapattı. Santos'un ilk tıbbi onayı vermesine rağmen, yapılan ileri tetkikler ikinci derece ödem olduğunu doğruladı. Bu durum, takımın yıldız oyuncusunu saha antrenmanlarından uzak tuttu ve Panama maçında forma giymesi ihtimalini oldukça düşük hale getirdi.
Milli takım doktoru Rodrigo Lasmar Perşembe günü şunları söyledi: "Neymar dün Granja Comary'ye geldi, tüm tıbbi muayenelerden geçti ve son olarak yapılan MR taraması sonucunda ikinci derece kas yaralanması tespit edildi. Sporcu tedavisine devam ediyor ve iki ila üç hafta içinde sahalara dönebileceği tahmin ediliyor."
Talisman, kondisyonla ilgili endişeleri yalınlaştırıyor
Takım içindeki panik havasına ve tahmini üç haftalık iyileşme süresine rağmen, 34 yaşındaki forvet fiziksel kısıtlamalarının ciddiyetini kamuoyu önünde önemsizmiş gibi gösterdi. Milli takım kadrosuna katılmadan önce, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, Vila Belmiro'da fiziksel durumu konusunda medyanın yoğun mercek altına alındı. Gazetecilerin baldırının iyi olup olmadığını sorması üzerine Neymar, her zamanki gibi açık sözlü bir şekilde, "Burada, tamamen sağlam" diye yanıt verdi. Ardından, bu aksiliklerin turnuvayı tehlikeye atabileceği yönündeki iddialara sert bir şekilde karşılık vererek, "Sorun ne?" diye sordu.
Yönetim protokolü ihtiyatlı davranılmasını gerektirir
Torcedores’in haberine göre, Ancelotti forvetle bizzat görüştü ve oyuncu, daha az ön plana çıkan bir role indirgense bile kadroya katılmayı kabul etti. Teknik komite, turnuva başlamadan önce oyuncunun kaslarının daha hızlı iyileşmesini sağlamak amacıyla Santos’un profesyonel ekibi ve oyuncunun kişisel ekibiyle birlikte sıkı bir protokol uyguluyor.
FIFA kuralları, açılış maçından 24 saat öncesine kadar sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine izin veriyor. Bu durum, CBF'yi 6 Haziran'da ABD'de Mısır ile oynanacak hazırlık maçını, oyuncunun kadroda kalıp kalmayacağına karar vermek için nihai kriter olarak kullanmaya itti.
Mısır'da çatışma tehlikesi baş gösteriyor
Brezilya, 31 Mayıs'ta Panama ve 6 Haziran'da Mısır ile dostluk maçları oynayacak; ardından Dünya Kupası'nda J Grubu'nda Fas ile karşılaşacak. Mısır maçı, Neymar'ın grup aşamasına hazır olduğunu kanıtlaması için son şans olacak. Selecao tarihi bir altıncı dünya şampiyonluğu peşindeyken, takımın yıldızı saha dışındaki kararlılığını turnuvada galibiyet getirecek bir fiziksel kondisyona dönüştürmek için zamanla yarışıyor.