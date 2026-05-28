Neymar'ın son tarihi belli oldu! Dünya Kupası öncesinde Carlo Ancelotti'nin kadrosuna katılan yıldız oyuncunun baldırında yeni bir sakatlık yaşaması üzerine Brezilya önemli bir karar verecek

Neymar’ın sağ baldırındaki sakatlık, Granja Comary’de gerçekleştirilen Brezilya’nın Dünya Kupası hazırlıklarının ilk gününe damga vurdu ve oyuncunun turnuvada yer alıp alamayacağı konusundaki şüpheleri daha da artırdı. Globo'nunhaberine göre, CBF olağanüstü önlemler alarak, süperstarın görüntüleme taraması sırasında mutlak gizliliği sağlamak için yerel bir teşhis merkezini halka kapattı. Santos'un ilk tıbbi onayı vermesine rağmen, yapılan ileri tetkikler ikinci derece ödem olduğunu doğruladı. Bu durum, takımın yıldız oyuncusunu saha antrenmanlarından uzak tuttu ve Panama maçında forma giymesi ihtimalini oldukça düşük hale getirdi.

Milli takım doktoru Rodrigo Lasmar Perşembe günü şunları söyledi: "Neymar dün Granja Comary'ye geldi, tüm tıbbi muayenelerden geçti ve son olarak yapılan MR taraması sonucunda ikinci derece kas yaralanması tespit edildi. Sporcu tedavisine devam ediyor ve iki ila üç hafta içinde sahalara dönebileceği tahmin ediliyor."