Getty/GOAL
Çeviri:
Neymar'ın Santos antrenmanında Robinho Jr. ile fiziksel bir kavgaya karıştığı iddia ediliyor
- Getty Images
Santos'ta antrenman sahasında yaşanan çatışma
Globo Esporte'nin haberine göre, Neymar, Pazar günü Rei Pele tesislerinde yapılan antrenman sırasında Robinho Jr. tarafından topu geçildikten sonra sinirlendi. Olay, Cumartesi günü Palmeiras ile oynanan Brezilya Serie A maçında forma giymeyen oyuncular için düzenlenen bir çalışma sırasında meydana geldi. Neymar, genç oyuncuya "sakin ol" dediği iddia ediliyor; ardından ise onu yere düşüren bir çelme atarak misilleme yaptığı öne sürülüyor. Bu olay, ikili arasında bir tartışma ve fiziksel kavgaya yol açtı.
- Getty Images Sport
Perde arkasında yaşanan aksaklıklar
Santos, şu ana kadar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Globo Esporte'nin kendileriyle iletişime geçmesinin ardından Neymar'ın basın ekibi "konuyla ilgili hiçbir bilgileri olmadığını" belirtti. Bu durumun kulislerde büyük yankı uyandırdığı ve Robinho Jr.'ın temsilcilerinin kulüp yönetimine şikayette bulunmasına yol açtığı söyleniyor.
Özür dileme ve ilişkiyi düzeltme
Sert tartışmaya rağmen Globo Esporte, Neymar'ın antrenman merkezindeyken eski Real Madrid kanat oyuncusu Robinho'nun 18 yaşındaki oğluna yaklaşarak düşüncesiz davranışından dolayı özür dilediğini de aktarıyor. "Vaftiz baba ve vaftiz oğlu" gibi tanımlanan ikili arasındaki ilişkinin kısa sürede düzeldiği belirtiliyor. Her iki oyuncu da hafta sonu oynanan derbi maçında forma giymemiş ve yedekler ile kadroya giremeyen oyuncularla birlikte antrenman yapmıştı.
- Getty Images Sport
Neymar'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Santos, önümüzdeki Salı günü Recoleta ile oynayacağı Copa Sudamericana maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Cuca, Neymar’ın deplasman kadrosunda yer alacağını kesin olarak doğruladı. Brezilya ekibi, deneyimli forvetin sahadaki yoğun enerjisini olumlu bir performansa dönüştürebilmesini umuyor.