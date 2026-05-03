Neymar - Robinho Jr
Neymar'ın Santos antrenmanında Robinho Jr. ile fiziksel bir kavgaya karıştığı iddia ediliyor

Neymar'ın Santos antrenmanı sırasında Robinho Jr. ile şiddetli bir fiziksel kavgaya karıştığı iddia ediliyor. İkili arasında "itişip kakışma" yaşandı ve Neymar'ın Pazar günkü antrenmanda genç oyuncuyu ayağından çeldiği bildirildi. Durumun tırmanmasına rağmen, haberlere göre iki oyuncu yaklaşan maçlar öncesinde aralarındaki anlaşmazlığı çözdü.

  Neymar Robinho jr

    Santos'ta antrenman sahasında yaşanan çatışma

    Globo Esporte'nin haberine göre, Neymar, Pazar günü Rei Pele tesislerinde yapılan antrenman sırasında Robinho Jr. tarafından topu geçildikten sonra sinirlendi. Olay, Cumartesi günü Palmeiras ile oynanan Brezilya Serie A maçında forma giymeyen oyuncular için düzenlenen bir çalışma sırasında meydana geldi. Neymar, genç oyuncuya "sakin ol" dediği iddia ediliyor; ardından ise onu yere düşüren bir çelme atarak misilleme yaptığı öne sürülüyor. Bu olay, ikili arasında bir tartışma ve fiziksel kavgaya yol açtı.

  San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

    Perde arkasında yaşanan aksaklıklar

    Santos, şu ana kadar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Globo Esporte'nin kendileriyle iletişime geçmesinin ardından Neymar'ın basın ekibi "konuyla ilgili hiçbir bilgileri olmadığını" belirtti. Bu durumun kulislerde büyük yankı uyandırdığı ve Robinho Jr.'ın temsilcilerinin kulüp yönetimine şikayette bulunmasına yol açtığı söyleniyor.

  • Özür dileme ve ilişkiyi düzeltme

    Sert tartışmaya rağmen Globo Esporte, Neymar'ın antrenman merkezindeyken eski Real Madrid kanat oyuncusu Robinho'nun 18 yaşındaki oğluna yaklaşarak düşüncesiz davranışından dolayı özür dilediğini de aktarıyor. "Vaftiz baba ve vaftiz oğlu" gibi tanımlanan ikili arasındaki ilişkinin kısa sürede düzeldiği belirtiliyor. Her iki oyuncu da hafta sonu oynanan derbi maçında forma giymemiş ve yedekler ile kadroya giremeyen oyuncularla birlikte antrenman yapmıştı.

  San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

    Neymar'ın bundan sonraki adımları ne olacak?

    Santos, önümüzdeki Salı günü Recoleta ile oynayacağı Copa Sudamericana maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Cuca, Neymar’ın deplasman kadrosunda yer alacağını kesin olarak doğruladı. Brezilya ekibi, deneyimli forvetin sahadaki yoğun enerjisini olumlu bir performansa dönüştürebilmesini umuyor.

