Neymar'ın Santos antrenmanında Robinho Jr. ile fiziksel bir kavgaya karıştığı iddia ediliyor

Globo Esporte'nin haberine göre, Neymar, Pazar günü Rei Pele tesislerinde yapılan antrenman sırasında Robinho Jr. tarafından topu geçildikten sonra sinirlendi. Olay, Cumartesi günü Palmeiras ile oynanan Brezilya Serie A maçında forma giymeyen oyuncular için düzenlenen bir çalışma sırasında meydana geldi. Neymar, genç oyuncuya "sakin ol" dediği iddia ediliyor; ardından ise onu yere düşüren bir çelme atarak misilleme yaptığı öne sürülüyor. Bu olay, ikili arasında bir tartışma ve fiziksel kavgaya yol açtı.