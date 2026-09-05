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Neymar’ın sakatlık kâbusu sürüyor! Santos’un süperstarı, kulüp küme düşmekten kaçınma mücadelesi verirken kas sakatlığı nedeniyle sekiz haftaya kadar sahalardan uzak kalacak
Vila Belmiro ikonuna yıkıcı sakatlık darbesi
Santos, kulübün kısa süre önce Palmeiras'a karşı Copa do Brasil'e veda ettiği maçta ciddi bir uyluk sakatlığı yaşayan Neymar'ın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, golsüz beraberlikle sonuçlanan maçta devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı; bu sonuç, toplamda 3-0'lık yenilginin ardından Santos'un turnuvaya veda etmesine yol açtı.
Santos, sosyal medyada yaptığı açıklamada maçın ardından gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin Neymar'ın sağ uyluğundaki kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonundan sorumlu rectus femoris kasında tip 2B kas yaralanması ortaya koyduğunu duyurdu. RMC'ye göre, iyileşme süresinin dört ila sekiz hafta arasında olacağı tahmin ediliyor; bu da 34 yaşındaki oyuncunun kasım ayına kadar forma giyemeyebileceği anlamına geliyor.
Bu gelişme, kulübe duygusal dönüşünden bu yana onun yaratıcılığına büyük ölçüde bel bağlayan Santos için ağır bir darbe oldu. Tekrarlayan fiziksel sorunlarına rağmen Neymar, sahada olduğu zaman üretken kalmayı sürdürdü ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta sekiz gol ve sekiz asist kaydetti.
- Getty Images Sport
Neymar, "inanılmaz" saha koşullarını eleştirdi
Teşhisin ardından Neymar, mutlak öfkesini dile getirmek için sosyal medyaya başvurdu ve öfkesini Vila Belmiro'daki oyun zemininin durumuna yöneltti. Süperstar, kendi sakatlığından ve takım arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklardan doğrudan sorumlu olduğuna inandığı çimle ilgili değerlendirmesinde geri adım atmadı. Forvet, Instagram'da şu ifadeleri kullandı: "Vila Belmiro'daki saha görevlimizi tebrik etmek istiyorum. Dün, stadyumun bugüne kadar gördüğü en kötü saha vardı; bir gün önce maç nedeniyle havalandırmak zorunda kaldıkları için her yeri delik deşikti. İnanılmaz!
Zor durumdaki Santos'u kümede kalma savaşı bekliyor
Sakatlığın zamanlaması, Brasileirao'da küme düşmekten kaçınmak için gergin bir mücadelenin içinde bulunan Santos için daha kötü olamazdı. Şu anda 14. sırada yer alan ekip, sezonun kritik bölümüne girilirken düşme hattının sadece dört puan üzerinde bulunuyor.
Lider oyuncusu olmadan, üst ligde kalmayı garantileme görevi çok daha zor hale geliyor. Kulüp ayrıca Atletico-MG'ye karşı oynanacak kritik Copa Sudamericana çeyrek finaline de hazırlanıyor; Neymar'ın artık bu eşleşmeyi neredeyse kesin olarak kaçırması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Sakatlanan Neymar'sız hayat Santos'u bekliyor
Bu son aksilik, vatanına döndüğünden bu yana sol uyluğunda, sağ femoral kasında ve sol menisküsünde birden fazla sakatlık yaşayan Neymar için endişe verici bir eğilimin parçası. Fiziksel kırılganlık geçmişi, özellikle de yüksek maaşı ile kulübün kırılgan mali ve sportif durumu göz önüne alındığında, Brezilya'da önemli bir tartışma konusu hâline geldi.
Yıldız oyuncunun yokluğunda, Arthur'un ilk maçına çıkması bekleniyor; takım bu pazar Beira-Rio'da Internacional ile karşılaşmaya hazırlanırken, sakat 10 numaranın bıraktığı dev boşluğu doldurma göreviyle daha ileri bir rolde sahada olması öngörülüyor.
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