Santos, kulübün kısa süre önce Palmeiras'a karşı Copa do Brasil'e veda ettiği maçta ciddi bir uyluk sakatlığı yaşayan Neymar'ın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, golsüz beraberlikle sonuçlanan maçta devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı; bu sonuç, toplamda 3-0'lık yenilginin ardından Santos'un turnuvaya veda etmesine yol açtı.

Santos, sosyal medyada yaptığı açıklamada maçın ardından gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin Neymar'ın sağ uyluğundaki kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonundan sorumlu rectus femoris kasında tip 2B kas yaralanması ortaya koyduğunu duyurdu. RMC'ye göre, iyileşme süresinin dört ila sekiz hafta arasında olacağı tahmin ediliyor; bu da 34 yaşındaki oyuncunun kasım ayına kadar forma giyemeyebileceği anlamına geliyor.

Bu gelişme, kulübe duygusal dönüşünden bu yana onun yaratıcılığına büyük ölçüde bel bağlayan Santos için ağır bir darbe oldu. Tekrarlayan fiziksel sorunlarına rağmen Neymar, sahada olduğu zaman üretken kalmayı sürdürdü ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta sekiz gol ve sekiz asist kaydetti.







