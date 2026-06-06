Neymar'ın 'önümüzdeki hafta' Brezilya milli takımının antrenmanlarına dönmesi beklenirken, Carlo Ancelotti sakatlanan yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nda forma giymesi konusunda umutlu

Teknik ekip, geleneksel dörtlü forvet düzeninden uzaklaşmak ve farklı taktiksel varyasyonları denemek için son hazırlık maçını değerlendiriyor. Lucas Paqueta ve Igor Thiago’ya ilk 11’de yer veren Ancelotti, şöyle açıkladı: “Bu son maçı denemeler yapmak için kullanıyorum çünkü bundan sonra deneme yapmak çok daha zor hale geliyor.

"Paqueta bizim için önemli çünkü diğer orta saha oyuncularımıza kıyasla farklı özellikler getiriyor. Başka bir seçenek aramak için Paqueta'yı ve Igor Thiago'yu denemek istiyorum. Dörtlü forvet sistemi oldukça yerleşik bir sistem ama bu son testte başka bir seçeneği denemek istiyorum."