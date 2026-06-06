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Neymar'ın 'önümüzdeki hafta' Brezilya milli takımının antrenmanlarına dönmesi beklenirken, Carlo Ancelotti sakatlanan yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nda forma giymesi konusunda umutlu
Selecao'nun fiziksel durumu inişli çıkışlı
Ancelotti, bu Cumartesi Brezilya’nın Mısır ile oynayacağı son hazırlık maçı öncesinde kadroya ilişkin önemli gelişmeleri açıkladı. Neymar’ın rehabilitasyon sürecindeki olumlu gelişmeler takıma büyük bir moral verirken, stoper Gabriel Magalhaes ise yakın zamanda oynadığı Şampiyonlar Ligi finali sonrası yaşadığı fiziksel yorgunluk nedeniyle bu hazırlık maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör, Douglas Santos’un sol bekte ilk 11’de yer alacağını doğrularken, teknik ekibin savunma kadrosunu dikkatli bir şekilde yönetmesi nedeniyle kaleci Weverton’un ikinci yarıda sahaya çıkması planlanıyor.
- AFP
Ancelotti, takımın yıldız oyuncusunun programını açıkladı
Selecao'nun teknik direktörü, süperstarın tam temaslı antrenmanlara yeniden katılmadan önce geçmesi gereken sıkı tıbbi protokolü açıkladı. Forvetin iyileşme planını ayrıntılı bir şekilde anlatan Ancelotti, "Durumunun çok net olduğunu düşünüyorum... (Neymar) bireysel antrenmanlarında mükemmel bir performans sergiliyor. Hafta sonu sonrasında MR çekilecek ve ardından her şey yolunda giderse, önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara katılabilir" dedi.
Büyük maç öncesinde taktiksel değişiklikler
Teknik ekip, geleneksel dörtlü forvet düzeninden uzaklaşmak ve farklı taktiksel varyasyonları denemek için son hazırlık maçını değerlendiriyor. Lucas Paqueta ve Igor Thiago’ya ilk 11’de yer veren Ancelotti, şöyle açıkladı: “Bu son maçı denemeler yapmak için kullanıyorum çünkü bundan sonra deneme yapmak çok daha zor hale geliyor.
"Paqueta bizim için önemli çünkü diğer orta saha oyuncularımıza kıyasla farklı özellikler getiriyor. Başka bir seçenek aramak için Paqueta'yı ve Igor Thiago'yu denemek istiyorum. Dörtlü forvet sistemi oldukça yerleşik bir sistem ama bu son testte başka bir seçeneği denemek istiyorum."
- Getty Images Sport
Grup aşaması öncesinde son hazırlık maçları
Yaklaşan hazırlık maçı, resmi turnuva maçlarının taktiksel denemelere sınır getireceği bir döneme girmeden önce kadroda yerlerini sağlamlaştırmak isteyen yedek oyuncular için kritik bir dönüm noktası niteliğinde. Pazartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kadro, 13 Haziran’da Fas ile oynayacağı C Grubu’ndaki açılış maçı için hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından Haiti ile oynanacak grup maçı da göz önüne alındığında, beş kez dünya şampiyonu olan takımın turu sorunsuz geçmesi büyük bir olasılık; bu da Neymar’a formunu tam olarak kazanması için ideal bir hazırlık ortamı sunuyor.