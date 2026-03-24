Neymar'ın, "iş yükü yönetimi" nedeniyle Santos'un son maçında kadroya alınmaması üzerine, "yaklaşık 24 saat boyunca yüksek bahisli çevrimiçi poker oynadığı" iddia ediliyor

Neymar'ın pokere olan ilgisi iyi bilinen bir gerçektir ve on yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. 2014 yılından bu yana, sıradan bir oyuncudan kumar dünyasının önde gelen isimlerinden birine dönüşen Neymar, köpeğine "Poker" adını vermiş ve büyük platformların dikkat çeken marka elçisi olarak görev yapmıştır. Bu tutkusuna rağmen, bu hobisi profesyonel hayatıyla tartışmalı şekillerde kesişmiştir. Mart 2023'te, PSG'de ayak bileği sakatlığından iyileşirken, bir canlı yayın sırasında sadece iki saat içinde 1 milyon avro kaybettiği biliniyor. Daha yakın zamanda, 2024'te, kızı Mavie için düzenlenen bir partide telefonunda çevrimiçi poker oynadığı için eleştirilere maruz kaldı.

Santos'un yıldızı, hafta sonu poker turnuvasında oynadığını doğruladı ve LeoDias'a şunları söyledi: "Maalesef, son birkaç gündür yük yönetimi nedeniyle oynayamadım, bu yüzden futbolun yanı sıra en çok sevdiğim şeyi, yani biraz poker oynamayı yapma fırsatı buldum."