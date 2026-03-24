Getty Images
Çeviri:
Neymar'ın, "iş yükü yönetimi" nedeniyle Santos'un son maçında kadroya alınmaması üzerine, "yaklaşık 24 saat boyunca yüksek bahisli çevrimiçi poker oynadığı" iddia ediliyor
Poker seansı yeni bir tartışma başlattı
Santos'un Cruzeiro ile oynadığı son 0-0 berabere biten maç, kulübün yıldız oyuncusunun yokluğuyla dikkat çekti. Kulüp, 34 yaşındaki oyuncuyu antrenman yoğunluğunu izlemek ve sakatlıkları önlemek amacıyla tasarlanmış bir protokol olan "yük yönetimi" nedeniyle kadro dışı bıraktığını resmi olarak açıklasa da, LeoDias'ın haberleri farklı bir hikâyeye işaret ediyor. İddiaya göre forvet oyuncusu, cuma gününden pazar gününe kadar süren bir çevrimiçi poker turnuvasına katılarak yaklaşık 24 saatini burada geçirdi. Giriş ücreti 5.000 doları aşan turnuvada Neymar'ın sadece Cumartesi günü en az dört kez yeniden giriş yaptığı ve oyunda kalmak için toplamda 20.000 doların üzerinde ücret ödediği bildirildi.
- Getty Images Sport
"En çok zevk aldığım şeyi yapma zamanı"
Neymar'ın pokere olan ilgisi iyi bilinen bir gerçektir ve on yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. 2014 yılından bu yana, sıradan bir oyuncudan kumar dünyasının önde gelen isimlerinden birine dönüşen Neymar, köpeğine "Poker" adını vermiş ve büyük platformların dikkat çeken marka elçisi olarak görev yapmıştır. Bu tutkusuna rağmen, bu hobisi profesyonel hayatıyla tartışmalı şekillerde kesişmiştir. Mart 2023'te, PSG'de ayak bileği sakatlığından iyileşirken, bir canlı yayın sırasında sadece iki saat içinde 1 milyon avro kaybettiği biliniyor. Daha yakın zamanda, 2024'te, kızı Mavie için düzenlenen bir partide telefonunda çevrimiçi poker oynadığı için eleştirilere maruz kaldı.
Santos'un yıldızı, hafta sonu poker turnuvasında oynadığını doğruladı ve LeoDias'a şunları söyledi: "Maalesef, son birkaç gündür yük yönetimi nedeniyle oynayamadım, bu yüzden futbolun yanı sıra en çok sevdiğim şeyi, yani biraz poker oynamayı yapma fırsatı buldum."
Uluslararası geleceğin kaderi belirsiz
Carlo Ancelotti'nin Brezilya milli takımını hazırladığı bu dönemde yaşanan son olayın zamanlaması özellikle hassas bir konu. Neymar son kadroda dikkat çekici bir şekilde yer almadı, ancak Romario da dahil olmak üzere birçok efsane isim onun savunmasına koştu.
1994 Dünya Kupası kahramanı, Ancelotti'yi yeniden düşünmeye çağırarak şöyle dedi: "Dikkat edin, efendim. Bir yıldız oyuncu oynamak zorundadır. Brezilya milli takımı en iyisi için var. Dünya Kupası hazırlıkları bir ay sürüyor, bu bir sporcunun iyileşmesi için yeterli bir süre. Neymar gibi bir yıldız oyuncunun %100 formda olmasa bile kadroda olması, başka birini çağırmaktan daha iyidir. Yetenek israf edilmemelidir. Ve bir teknik direktör asla onsuz yapamaz. Hala Neymar'ın Brezilya Şampiyonası'nda milli takıma layık olduğunu kanıtlamasını ve altıncı şampiyonluğu eve getirmesini umuyorum."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Son sıradaki Cruzeiro ile berabere kalması, Santos'u zor bir duruma düşürdü. Takım, bu sezon oynadığı sekiz maçta sadece bir galibiyet alabildiği için şu anda ligde 16. sırada bulunuyor. Santos, 2 Nisan'da Remo-PA ile karşılaşacak ve Neymar'ın sahaya çıkarak takımının sıralamada yükselmesine yardımcı olması bekleniyor.