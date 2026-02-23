Getty
Neymar'ın 'felaketi'! Brezilya'nın süperstarı, Santos'un Campeonato Paulista'dan elenmesiyle başarısız olur ve Dünya Kupası hayali pamuk ipliğine kalır
Neymar, Santos'ta geçirdiği diz ameliyatından sonra iyileşti.
Neymar, 128 kez forma giydiği milli takım kariyerinin son maçını 2023 sonbaharında oynadı. O dönemde diz bağlarında hasar meydana geldi ve 12 ay boyunca sahalardan uzak kaldı. Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Hilal ile olan sözleşmesi sonunda feshedildi ve gizemli oyun kurucu köklerine dönme fırsatı buldu.
Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain süperstarı, 2025'in sonlarında Santos'u küme düşme tehlikesinden kurtarmak için ağrısına rağmen oynadı. Aralık ayında ameliyat olan oyuncu, son birkaç aydır tam formuna kavuşmak için çalışıyor.
Neymar, çeyrek final yenilgisinde zor bir dönem geçirdi.
2026'daki ikinci resmi maçında Neymar, Santos'un Campeonato Paulista'dan elenmesini engelleyemedi. Çeyrek finalde Novorizontino'ya karşı dramatik bir yenilgi, bu kampanyayı ani bir şekilde sona erdirdi.
İspanyol basını AS, bu yenilgiyi "Neymar'ın felaketi" olarak nitelendirdi. Gazete, "Brezilyalı oyuncu parlamadı ve Santos'un tur atlamasına yardımcı olamadı. Brezilya ile Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak bir şampiyonluğu kaçıran oyuncu için bir başka yenilgi daha" diye yazdı.
Neymar, Novorizontino karşısında 90 dakika boyunca oynadı, ancak olumlu bir katkı yapamadı. Uzun süre oyundan uzak kaldı ve ilk yarının son dakikalarında gelen ilk golün bir kısmı onun hatasıydı. ESPN, 34 yaşındaki oyuncunun "absurd bir hata" yaptığını ve bunun sonucunda Romulo'nun boş kaleye topu gönderdiğini belirtti.
Neymar, patronunun desteğini aldı ve Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmesi bekleniyor.
Santos'un teknik direktörü Juan Pablo Vojvoda, maçın ardından ikonik 10 numaralı oyuncusunu hemen savundu ve gazetecilere şunları söyledi: "Neymar fiziksel olarak çok iyi durumda. Tüm antrenmanları tamamlıyor ve bugün yılın ilk 90 dakikasını oynadı. Ona gerçekten çok güveniyorum.
"Her maçta oyunu daha da gelişecek. Takımımdaki tüm oyuncular gibi ona da büyük güven duyuyorum. Ancak o, diğer oyuncuları motive edecek ve hem Santos'ta hem de milli takımda belirlediği hedeflere ulaşmak için kendini zorlayacaktır."
Neymar, herhangi bir savunmayı aşabilecek olağanüstü yetenekleriyle Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeye devam ediyor. Ülkesinden Kleberson, GOAL'e yakın zamanda şunları söyledi: "Neymar'ı Dünya Kupası'nda görmek istiyorum. Fiziksel olarak şu anda diğerlerinden çok geride, çünkü sakatlıklar nedeniyle geçen yıl sahada fazla süre almadı.
"Bu çocuğun sahip olduğu yetenek, iyi bir his yakalamaya ve iyi bir kondisyona ulaşmaya başlar başlamaz, muhtemelen çok yardımcı olabilir. Dünya Kupası'na %100 kondisyonla girmeyecek, ancak Dünya Kupası başladığında, özellikle şu anki durumda, Brezilya'nın en yetenekli oyuncusu olduğu için iyi performans gösterebilir. Diğerleri de iyi seviyede, ancak kimse bu çocuğun yapabildiklerini yapamaz.
“Fiziksel olarak iyi bir seviyeye gelmesi, dakika oynaması ve sahada kalması gerekiyor. Tüm Brezilyalı oyuncuları düşündüğümde, kimse onun gibi değil. Tamam, Vini Junior, Raphinha veya Estevao'dan bahsedebiliriz, ama Neymar'ın topla yapabildikleri, onu markalamayı korkutucu hale getiriyor. Neymar, Ronaldinho'ya en yakın gördüğüm oyuncu.”
Emeklilik mi, yoksa Messi ile birlikte MLS'e katılmak mı: Neymar'ın geleceği ne olacak?
Neymar, sakatlık sorunları baş göstermeye başladığı için, bir başka sözleşmesinin sona ereceği takvim yılının sonunda emekli olabileceğini ima etti. Ancak, eski Barcelona takım arkadaşı Lionel Messi'nin MLS'deki Inter Miami takımına transfer olacağı söylentileri dolaşıyor ve kariyerini en az 12 ay daha uzatabilir. Santos, Perşembe günü Vasco da Gama'yı ağırlayarak sahalara geri dönecek.
