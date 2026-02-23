Neymar'ın 'felaketi'! Brezilya'nın süperstarı, Santos'un Campeonato Paulista'dan elenmesiyle başarısız olur ve Dünya Kupası hayali pamuk ipliğine kalır

Santos'un teknik direktörü Juan Pablo Vojvoda, maçın ardından ikonik 10 numaralı oyuncusunu hemen savundu ve gazetecilere şunları söyledi: "Neymar fiziksel olarak çok iyi durumda. Tüm antrenmanları tamamlıyor ve bugün yılın ilk 90 dakikasını oynadı. Ona gerçekten çok güveniyorum.

"Her maçta oyunu daha da gelişecek. Takımımdaki tüm oyuncular gibi ona da büyük güven duyuyorum. Ancak o, diğer oyuncuları motive edecek ve hem Santos'ta hem de milli takımda belirlediği hedeflere ulaşmak için kendini zorlayacaktır."

Neymar, herhangi bir savunmayı aşabilecek olağanüstü yetenekleriyle Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeye devam ediyor. Ülkesinden Kleberson, GOAL'e yakın zamanda şunları söyledi: "Neymar'ı Dünya Kupası'nda görmek istiyorum. Fiziksel olarak şu anda diğerlerinden çok geride, çünkü sakatlıklar nedeniyle geçen yıl sahada fazla süre almadı.

"Bu çocuğun sahip olduğu yetenek, iyi bir his yakalamaya ve iyi bir kondisyona ulaşmaya başlar başlamaz, muhtemelen çok yardımcı olabilir. Dünya Kupası'na %100 kondisyonla girmeyecek, ancak Dünya Kupası başladığında, özellikle şu anki durumda, Brezilya'nın en yetenekli oyuncusu olduğu için iyi performans gösterebilir. Diğerleri de iyi seviyede, ancak kimse bu çocuğun yapabildiklerini yapamaz.

“Fiziksel olarak iyi bir seviyeye gelmesi, dakika oynaması ve sahada kalması gerekiyor. Tüm Brezilyalı oyuncuları düşündüğümde, kimse onun gibi değil. Tamam, Vini Junior, Raphinha veya Estevao'dan bahsedebiliriz, ama Neymar'ın topla yapabildikleri, onu markalamayı korkutucu hale getiriyor. Neymar, Ronaldinho'ya en yakın gördüğüm oyuncu.”