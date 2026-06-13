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Neymar'ın Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Carlo Ancelotti'nin takımı Fas ile karşılaşmaya hazırlanırken Brezilyalı süperstarın sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme
Brezilya, Fas maçı öncesinde Neymar'a darbe vurdu
Ancelotti, forvetin henüz sahalara dönmeye hazır olmadığını doğruladıktan sonra Brezilya, Dünya Kupası serüvenine Neymar'sız olarak Fas karşısında başlayacak. Santos'un yıldızı, baldır sakatlığı nedeniyle Selecao'nun turnuva öncesi kampının başlangıcından beri sahalardan uzak kalıyor. Taraftarlar, Neymar'ın açılış maçı için zamanında iyileşeceğini umuyordu ancak Ancelotti, maç öncesi basın toplantısında tüm spekülasyonlara son verdi.
Brezilya, tüm zamanların en golcü oyuncusu olmadan grubundaki en zorlu sınavlardan birine çıkacak. Yaralanma, ikinci derece baldır sorunu olarak teşhis edildi ve Neymar, takımın geri kalanı turnuvanın ilk maçı için hazırlanırken bireysel bir iyileşme programına alındı.
- Daily Star
Ancelotti, Neymar'ın durumunu açıklıyor
Fas maçı öncesinde konuşan Ancelotti, Neymar’ın iyileşme süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı. İtalyan teknik adam, sakat forveti kadrodan çıkarmak yerine, sağlıklı bir alternatif çağırma imkânı varken neden bu kararı almadığını da açıkladı.
Ancelotti basın toplantısında, "Neymar mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için çok çalışıyor" dedi. "Önümüzdeki hafta takımın antrenmanlarına katılabileceği tahmin ediliyor.
Neymar'ı kadroya çağırdığımızda, bunu sadece yadsınamaz teknik kalitesi nedeniyle yapmadık. Aynı zamanda tecrübesi ve takımdaki genç oyuncular için bir örnek teşkil edebileceği için de yaptık."
Fitness konusundaki endişeler giderek artıyor
Brezilya, Neymar’ın iyileşmesi konusunda iyimser olsa da, UOL’un haberine göre oyuncunun sadece Fas maçını kaçırmayabileceği endişesi var. İlk tıbbi değerlendirmede iyileşme süresinin iki ila üç hafta olacağı belirtilmişti; bu da Neymar’ın 20 Haziran’da Haiti ile oynanacak Brezilya’nın ikinci grup maçında forma giyme ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak rehabilitasyon sürecinde maç kondisyonu önemli bir sorun haline geldi.
Neymar, 17 Mayıs'tan bu yana resmi bir maçta forma giymedi ve Brezilya teknik ekibi, oyuncunun tekrarlayan sakatlık geçmişini göz önünde bulundurarak onu aceleye getirmekten çekiniyor. Sonuç olarak, grup aşamasındaki rolü belirsizliğini koruyor.
- Getty Images Sport
Brezilya, kısa vadeli ihtiyat ile uzun vadeli kazanç arasında dengeleme yapıyor
Brezilya, turnuvanın ilk aşamasını en deneyimli oyuncularından biri olmadan geçirmek zorunda. Fas, önümüzdeki ilk zorlu sınav olurken, sağlık ekibi Neymar’ın iyileşme sürecini yakından takip etmeye devam ediyor.
Önceliğin, forvetin erken bir dönüş riski almak yerine, turnuvanın sonraki aşamaları için tam olarak hazır hale gelmesini sağlamak olduğu görülüyor. Neymar'ın Haiti maçında forma giyip giyemeyeceği ya da turnuvanın ilerleyen aşamalarında mı geri döneceği, Dünya Kupası macerası başlayan Brezilya'nın karşı karşıya olduğu en büyük sorulardan biri olmaya devam ediyor.