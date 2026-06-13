Ancelotti, forvetin henüz sahalara dönmeye hazır olmadığını doğruladıktan sonra Brezilya, Dünya Kupası serüvenine Neymar'sız olarak Fas karşısında başlayacak. Santos'un yıldızı, baldır sakatlığı nedeniyle Selecao'nun turnuva öncesi kampının başlangıcından beri sahalardan uzak kalıyor. Taraftarlar, Neymar'ın açılış maçı için zamanında iyileşeceğini umuyordu ancak Ancelotti, maç öncesi basın toplantısında tüm spekülasyonlara son verdi.

Brezilya, tüm zamanların en golcü oyuncusu olmadan grubundaki en zorlu sınavlardan birine çıkacak. Yaralanma, ikinci derece baldır sorunu olarak teşhis edildi ve Neymar, takımın geri kalanı turnuvanın ilk maçı için hazırlanırken bireysel bir iyileşme programına alındı.