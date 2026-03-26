Neymar World Cup dream GFXGOAL
Neymar'ın Dünya Kupası hayali şimdiden sona mı erdi? Carlo Ancelotti, güvenilmez Santos süperstarı konusunda büyük bir risk almaya cesaret edemiyor

Neymar, geçen hafta The Overlap programında tartışma konusu olmasının ardından Avrupa genelinde yeniden manşetlere taşındı. Gary Neville, yeni bir "Popüler Olmayan Görüşler" bölümü başlattı ve şu sözlerle başladı: "Tarihte hiçbir Premier Lig oyuncusu, zirvedeki Neymar'dan daha iyi değildir."

Roy Keane ve Ian Wright, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney ve Eden Hazard’ı Neymar’ın üstüne yerleştirerek buna karşılık verdiler; ardından Jill Scott, nedense Sadio Mané’yi de bu listeye ekledi. Ancak en aşağılayıcı darbeyi vuran, Rooney’nin kendisiydi.

Manchester United'ın efsane ismi, Sky Bet tarafından sunulan Stick to Football podcast'inde "Neymar'ı severim ama onu hiçbir zaman en üst düzey bir oyuncu olarak görmedim" dedi. "Yani, [Lionel] Messi, Ronaldo gibi, o kategorideki oyuncular gibi. Barcelona'da iyiydi, ama yine de Messi'nin gölgesinde kaldı." Rooney daha sonra Neymar'ın Mohamed Salah'ın en iyi döneminin de gerisinde olduğunu iddia etti, bu da en azından Wright'ın tepkisini çekti; Wright, "Salah, Neymar'dan daha iyi değil. Bu konuda Wayne'le tartışmam gerekecek," diye yanıtladı.

Neymar'ın hiçbir zaman "en üst düzey bir oyuncu" olmadığı iddiası kesinlikle saçma. Yedi yılın büyük bir bölümünde, Barcelona'daki tüm kariyeri ve Paris Saint-Germain'deki ilk dönemleri boyunca, Brezilyalı forvet Messi ve Ronaldo'ya rakip olabilecek tek oyuncuydu. Rooney de bu kadar küstahça konuşmadan önce istatistiklere bir göz atmalıydı, çünkü 200 maç daha fazla oynamasına rağmen, United kariyerinde Neymar'ın Barça ve PSG'deki kariyerinde kaydettiğinden sadece 17 daha fazla gol katkısı kaydetti (379'a karşı 396).

Sakatlıklar olmasaydı, bu tartışma bile olmazdı. Ne yazık ki, sakatlıklar Neymar'ın mirasını her zaman karmaşıklaştırdı ve şu anda da öyle olmaya devam ediyor. Santos'un kahramanı, bu haksız algıyı asla değiştiremeyebilir, çünkü Carlo Ancelotti'nin Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 turnuvası için planlarını somutlaştırmaya başlamasıyla, Dünya Kupası'nda veda maçı oynama hayali neredeyse tamamen yok oldu.

  • Neymar(C)Getty Images

    Santos'un dönüşü henüz bir değişime yol açmadı

    Neymar, Al-Hilal ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra, geçen yıl Şubat ayında çocukluk kulübü Santos'a geri dönmekten başka çaresi kalmamıştı. Orta Doğu'daki dönemi tam bir felaketti çünkü Ekim 2023'te Brezilya'nın Uruguay'a karşı oynadığı maçta (milli takımda son kez forma giydiği maç) geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından hiçbir zaman tam olarak kurtulamamıştı ve Santos, ona zeytin dalı uzatan tek kulüptü; bu da nostaljiden başka bir şeyden kaynaklanmıyordu.

    Bir dereceye kadar, Neymar'ın maaşına yapılan devasa harcama Santos için karşılığını verdi. 2025 sezonunda 11 gol attı ve 5 asist yaptı; kulübün küme düşme bölgesinden dramatik bir şekilde kurtulmasında kilit rol oynadı. Sorun, fiziksel sorunlarının geçmemesiydi.

    Kalıcı bir hamstring sorunu ile boğuşurken tüm turnuvalarda 18 maçı kaçırdı; bir aşamada taraftarlarla yaşanan çirkin çatışmalar ise memleketine dönüşünü tamamen gölgeleme tehlikesi yarattı. Gerginlik sonunda yatıştı, ancak Neymar sezonun sonunda diz sakatlığının acısını çekerek oynamak zorunda kaldı ve ardından bir ameliyat daha geçirdi.

    Bu çalkantılı döneme rağmen Santos, Neymar'ın sözleşmesini Aralık 2026'ya kadar uzatmaya karar verdi ve bu da ona Brezilya milli takımına geri çağrılma umudunu yeniden verdi. Ancak şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu durum uzun sürmedi.

  • NeymarGetty Images

    Emeklilikle ilgili şok haber

    Santos, 2026 sezonunun başlangıcında Neymar’dan yoksun kalmak zorunda kalsa da, oyuncu Şubat ortasında sahalara geri döndü ve Velo Clube’yi 6-0 mağlup ettikleri Campeonato Paulista maçında yedek kulübesinden oyuna girdi. Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa’nın attığı iki golden birinin asistini yapan Santos, özgüvenini kaybetmiş gibi hiçbir iz göstermedi ve her fırsatta rakiplerini atlatmak için zengin hüner repertuarından yararlanmaya devam etti.

    Ancak, 8 metreden çok az bir mesafeden korkunç bir gol kaçırdı ve 15 kez top kaybı yaptı. Rakibin düşük seviyesini de hesaba katarsak, bu pek de cesaret verici bir performans değildi.

    34 yaşındaki oyuncu, maçtan sonra fiziksel durumu hakkında da sorgulandı ve meydan okuyan bir tavır sergiledi. CazeTV: "Santos mükemmel bir plan hazırladı. Elbette takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim, ancak sonunda %100, ağrısız, korkusuz ve en iyi formumda geri dönebilmek için dinlenmeyi tercih ettim. Eskisinden biraz daha güçlü olarak geri döndüğüm için mutlu ve rahatlamış hissediyorum. Elbette ritmimi yeniden kazanmam gerekiyor, ancak azimle %100'e ulaşacağım. Adım adım ilerliyorum."

    Neymar daha sonra büyük bir bomba patlatarak sözlerini noktaladı. "Geleceğin benim için ne getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Günü gününe yaşıyorum," diye ekledi. "Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı ve benim için de çok önemli."

    Emeklilik düşüncelerini kamuoyuna açıklaması, gerçekten %100'e dönebileceğine inanıp inanmadığına dair anında şüpheler uyandırdı. Belki de bunun son Dünya Kupası olacağı gerçeğini vurgulamak istemişti, ancak bu açıklama, Aralık ayında Neymar'a hiçbir "borcu" olmadığını söyleyen Ancelotti için bir başka uyarı işareti olarak algılandı.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Vasco'nun ustalık gösterisinin ardından hayal kırıklığı devam ediyor

    Neymar, Santos'un Campeonato Paulista'daki bir sonraki maçında, Brezilya ikinci ligi kulübü Novorizontino ile oynanacak çeyrek final karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Kağıt üzerinde avantajlı görünen maç, Santos için gerçekte hiç de öyle olmadı ve takım 2-1'lik üzücü bir yenilgiye uğradı. Neymar, maçta kalıcı bir etki bırakamadı, sadece bir başarılı orta yaptı ve pas isabet oranı %73 gibi düşük bir seviyede kaldı. ESPN, ev sahibi takımın ilk golünün hazırlık aşamasında yaptığı "saçma bir hata" nedeniyle onu eleştirdi.

    Neymar'ın serbest kalan topu acı verici derecede yavaş bir şekilde kovaladığı ve sonunda topun saha dışına çıkmasını engelleyemediği endişe verici bir an da yaşandı. Görüntüler viral oldu; bir taraftar "bu halde Dünya Kupası'na katılamaz" derken, bir diğeri Neymar'ın hız kaybına gönderme yaparak "[Viktor] Gyokeres daha hızlı" dedi.

    Santos akademisinin bu yıldızı, dört gün sonra bazı eleştirmenleri susturdu ve Vasco Da Gama'ya karşı 2-1 kazandıkları Serie A maçında takımını galibiyete taşıyarak iki golü de attı. İlk golü, uzak köşeye attığı güzel bir ilk vuruştu ve bunu, Santos'a hayati üç puanı garantilemek için kalecinin üzerinden attığı muhteşem bir vuruşla taçlandırdı. Dünyadaki hiçbir futbolcu, "form geçicidir, klas kalıcıdır" atasözüne Neymar kadar uymuyor.

    Ancak hemen hemen her zaman hayal kırıklığı da peşinden gelir ve bu sefer de durum farklı değildi. Neymar, Santos'un Mirassol deplasmanında oynadığı bir sonraki lig maçında son dakikada sürpriz bir şekilde kadroda yer almadı. Ancelotti'nin bu maçı, sadece Neymar'ın gelişimini kontrol etmek için izlediği bildirildi. CNN'e göre, Neymar iş yükü yönetimini bahane göstererek stadyuma bile gelmedi; bu karar, anlaşılır bir şekilde Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından "çok kötü karşılandı".

  • Ancelotti-NeymarGetty/GOAL

    Ancelotti meydan okudu

    Neymar, daha sonraki bir maçta Corinthians'a karşı sahalara dönmüş ve Santos'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada bir asist kaydetmiş olsa da, bu Ancelotti'yi ikna etmek için yetersiz kalmıştı. 90 dakika boyunca sahada kalmasına rağmen kaleyi bulan tek bir şut bile atamamış ve Ancelotti'nin iki yardımcısının gözü önünde oynadığı 11 yer mücadeleden sadece üçünü kazanabilmişti.

    Beklendiği gibi, eski Real Madrid teknik direktörü, Mart ayı milli maçları için Brezilya'nın 26 kişilik nihai kadrosuna Neymar'ı dahil etmedi. Santos kaptanının kadroda yer almaması sorulduğunda Ancelotti, "Neymar %100 formda değil ve bu nedenle kadroda yer almıyor" dedi. "Neymar yeteneklerinin %100'ünü sergileyemiyor. Fiziksel olarak %100 formda olursa kadroda yer alabilir. Neymar Dünya Kupası'nda yer alabilir. Neymar çalışmaya, oynamaya, yeteneklerini sergilemeye ve iyi fiziksel kondisyonunu korumaya devam etmelidir."

    Her şeyi göz önünde bulundurursak, bu oldukça adil bir mesajdı. Ancelotti, Neymar'a kapıyı açık bırakmak zorunda değildi ve Neymar bunun için minnettar olmalıydı. Ancak, minnettar olmadığını söylemek yeterli.

    "Burada açıkça konuşacağım, çünkü bunu öylece geçiştiremem," dedi Sao Paulo'daki bir etkinlikte basına. "Elbette, kadroya seçilmediğim için üzgün ve mutsuzum. Ama odak noktamız aynı, her gün, her antrenman, her maç. Hedefimize ulaşacağız. Hala son bir kadro açıklaması var ve rüya devam ediyor. İşte bu, bu işte birlikteyiz."

    Neymar, Ancelotti'nin seçtiği sekiz forvetin hiçbirinin yerine kadroda yer almayı hak ettiğine gerçekten inanıyorsa, hayal dünyasında yaşıyor demektir. Bu forvetler arasında, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 20 maçta sadece üç gol atan Zenit Saint Petersburg'dan Luiz Henrique bile var. Henrique yetenek açısından Neymar'ın yanında sönük kalıyor, ancak çok daha güvenilir bir oyuncu.

    Bu şaşırtıcı hak iddiası, Neymar'ın amacına yardımcı olmuyor. Nitekim CNN, CBF'nin bu patlamayı, taraftarları, organizasyon ve Ancelotti arasında bir "biz ve onlar" dinamiği yaratma girişimi olarak gördüğünü iddia etti. Bunun Neymar'ın niyeti olup olmadığını kesin olarak bilmenin bir yolu yok, ancak milli takımın uyumunu kendisinin üstünde tutmadığı kesinlikle doğru.

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Brezilya'nın artık ona ihtiyacı yok

    Neymar, geçen hafta Internacional ile oynanan Serie A maçında bu hayal kırıklığını bir kenara bırakarak sezonun üçüncü golünü attı, ancak Santos yine de 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, teknik direktör Juan Pablo Vojvoda’nın görevine son verilmesine neden olurken, Santos’u küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bıraktı.

    Kulüp, Vojvoda'nın yerine eski teknik direktör Cuca'yı getirdi ve Cuca, Neymar'ı nasıl idare edeceği konusunda hızla bilgilendirildi. Cuca, Cruzeiro'ya döndüğü ilk maçta Brezilya milli takım oyuncusunu kadroya almadı ve maç 0-0 berabere bitti. Cuca gazetecilere şöyle açıkladı: "Onunla ayrı ayrı konuştum. Pazar günü oynamayacak çünkü arka arkaya iki maç oynadı. Bu riski alamayız."

    Santos bu riski alamıyorsa, Brezilya nasıl alabilir? Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunu açıklamasına kadar Peixe'nin sadece sekiz maçı kaldı ve Cuca'nın mantığına göre Neymar en iyi ihtimalle bunların yarısında forma giyecek.

    Neymar arka arkaya dört hat-trick yapsa bile, Ancelotti yarı formda bir Neymar'a güvenemez. Buna da gerek yok. Brezilya, Neymar'ın en sevdiği sol kanat pozisyonunda oynayan Vinicius Junior'un liderliğinde, rakipsiz bir forvet derinliğine sahip.

    Gabriel Martinelli de o tarafta daha iyi bir seçenek ve Neymar, 10 numara pozisyonunda Raphinha, Matheus Cunha ve Joao Pedro'nun oldukça gerisinde. Ancelotti onu etkili bir yedek olarak kadroya alabilir, ancak onu daha sık kullanma baskısı, Brezilya'nın rekorunu genişleterek altıncı yıldızını kazanma yolunda kaçınması gereken dikkat dağıtıcı bir yan olay yaratabilir.

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    Bir destekçi rolünü üstlen

    Dünya Kupası'na üç ay kala tartışmalar kızışırken Ancelotti, Neymar konusunda sert tutumunu sürdürmelidir. Brezilya efsanesi Romario da hafta sonu Esporte Espetacula'ya yaptığı açıklamada bu tartışmaya katkıda bulundu: "Neymar varsa Brezilya'nın şansı daha yüksek. Neymar yoksa Brezilya'nın şansı çok daha düşük. Eğer %50 formda olsa bile ben Neymar'ı tercih ederdim."

    Neymar, eski Brezilya milli takım arkadaşı Thiago Silva'nın da desteğini alıyor. Silva, TNT Sports'a şunları söyledi: "Neymar formda ise Dünya Kupası'nda oynamak zorunda. Şu anki oyun seviyesine bakılırsa gitmek zorunda. Bu tartışılmaz. Neymar sahada olduğunda rakip takım için şimdiden baş ağrısı yaratıyor."

    Bu son cümle, Neymar'ın 128 milli maçının ilkini oynadığı 2010 yılı ile Katar Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a karşı muhteşem bir solo gol attığı 2022 yılı arasında geçerliydi. Geçmişteki kadroların yeteneklerinden yoksun olan Brezilya milli takımı için zorlu bir dönemde, Neymar tartışmasız bir talismandı; neredeyse tek başına takımı rekabetçi tuttu ve Pele'nin milli takım gol rekorunu kırarak tarihe adını yazdırdı.

    Ancak Neymar, çok uzun zamandır dünya çapında rakiplerle oynamadı ve tam olarak formda olsa bile, en büyük sahnede gerekli olan yeniden uyum süreci çok uzun olurdu. Şu anda adaylıktan çekilip, son aşamada takılan biri olmak yerine ülkesinin destekçisi olması, futboldaki itibarına daha çok yarar sağlayacaktır.

    Rooney gibi yorucu yorumcuların ona hak ettiği takdir, modern futbolda gerçek mavericklerin azlığı nedeniyle er ya da geç gelecektir. Neymar, neslinin en büyük oyuncularından biridir ve kimseye bir şey kanıtlaması gerekmez. Dünya Kupası şampiyonluğu madalyasının eksikliği bunu değiştirmez.

