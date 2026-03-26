Neymar'ın Dünya Kupası hayali şimdiden sona mı erdi? Carlo Ancelotti, güvenilmez Santos süperstarı konusunda büyük bir risk almaya cesaret edemiyor

Roy Keane ve Ian Wright, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney ve Eden Hazard’ı Neymar’ın üstüne yerleştirerek buna karşılık verdiler; ardından Jill Scott, nedense Sadio Mané’yi de bu listeye ekledi. Ancak en aşağılayıcı darbeyi vuran, Rooney’nin kendisiydi.

Manchester United'ın efsane ismi, Sky Bet tarafından sunulan Stick to Football podcast'inde "Neymar'ı severim ama onu hiçbir zaman en üst düzey bir oyuncu olarak görmedim" dedi. "Yani, [Lionel] Messi, Ronaldo gibi, o kategorideki oyuncular gibi. Barcelona'da iyiydi, ama yine de Messi'nin gölgesinde kaldı." Rooney daha sonra Neymar'ın Mohamed Salah'ın en iyi döneminin de gerisinde olduğunu iddia etti, bu da en azından Wright'ın tepkisini çekti; Wright, "Salah, Neymar'dan daha iyi değil. Bu konuda Wayne'le tartışmam gerekecek," diye yanıtladı.

Neymar'ın hiçbir zaman "en üst düzey bir oyuncu" olmadığı iddiası kesinlikle saçma. Yedi yılın büyük bir bölümünde, Barcelona'daki tüm kariyeri ve Paris Saint-Germain'deki ilk dönemleri boyunca, Brezilyalı forvet Messi ve Ronaldo'ya rakip olabilecek tek oyuncuydu. Rooney de bu kadar küstahça konuşmadan önce istatistiklere bir göz atmalıydı, çünkü 200 maç daha fazla oynamasına rağmen, United kariyerinde Neymar'ın Barça ve PSG'deki kariyerinde kaydettiğinden sadece 17 daha fazla gol katkısı kaydetti (379'a karşı 396).

Sakatlıklar olmasaydı, bu tartışma bile olmazdı. Ne yazık ki, sakatlıklar Neymar'ın mirasını her zaman karmaşıklaştırdı ve şu anda da öyle olmaya devam ediyor. Santos'un kahramanı, bu haksız algıyı asla değiştiremeyebilir, çünkü Carlo Ancelotti'nin Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 turnuvası için planlarını somutlaştırmaya başlamasıyla, Dünya Kupası'nda veda maçı oynama hayali neredeyse tamamen yok oldu.