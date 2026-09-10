Coutinho'nun Avrupa'daki zirve yıllarında ne kadar baskın olduğunu unutmak zor. Henüz on yıldan az bir süre önce, dünyanın en etkili hücum tehditlerinden biri olarak görülüyordu. Liverpool'daki dönemi boyunca, Jurgen Klopp yönetiminde dönüşüm geçiren takımın kalbi haline geldi.

Bu şöhret sonunda Katalonya'ya uzanan rekor kıran bir transfere yol açtı. Neymar'ın dünya rekoru bedelle PSG'ye gitmesinin ardından onun yerini doldurmak için çaresiz kalan Barcelona, oyuncuyu kadrosuna katmak adına yaklaşık 187 milyon dolar ödeyerek kasanın ağzını açtı. Ancak bu transfer hiçbir zaman beklentileri tam olarak karşılamadı. Zaman zaman parlak performanslar sergilese de Coutinho, Barcelona'nın taktik düzeni içinde istikrarlı bir rol bulmakta zorlandı ve bu da sonunda kiralık dönemlere ve Aston Villa'ya kalıcı transferine yol açtı.