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Neymar'ın çocukluk arkadaşı geri döndü! Santos, Brezilyalı ikonun son sakatlığının ardından eski Barcelona ve Liverpool yıldızı Philippe Coutinho'yu kadrosuna kattı
Vila Belmiro'da bir yeniden buluşma
Brezilyalı futbolseverlerin hayal gücünü harekete geçiren bir hamleyle Santos, Coutinho'nun transferini resmen tamamladı. 34 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, serbest oyuncu statüsüyle ikonik kulübe katıldı ve çalkantılı bir iç saha kampanyası yürüten Brezilya'nın tarihi devlerinden birine dönüş yaptı.
Eski Premier League yıldızını yeniden Güney Amerika futbolunun gündemine taşıyan bu anlaşma, kadronun yaratıcılık merkezindeki büyük boşluğu gidermek için stratejik bir zamanda yapıldı.
Bu yüksek profilli transferin tetikleyicisi, Neymar'la ilgili talihsiz haber oldu. Kulübü eski ihtişamına kavuşturmak amacıyla Santos'a dönen eski Paris Saint-Germain ve Barcelona süperstarı, kısa süre önce sağ uyluğundaki rectus femoris kasında 2B derece kas sakatlığı yaşadı. Neymar sezonun kritik bir bölümünde forma giyemeyeceği için kulüp, çocukluk arkadaşını takıma kazandırarak ekibin üst ligde rekabetçi kalmasını sağlamak adına hızlı davrandı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, yıl sonuna kadar geçerli bir anlaşma sağlandığını doğruladı.
- Getty Images Sport
Anfield büyüsünden Camp Nou’daki sıkıntılara
Coutinho'nun Avrupa'daki zirve yıllarında ne kadar baskın olduğunu unutmak zor. Henüz on yıldan az bir süre önce, dünyanın en etkili hücum tehditlerinden biri olarak görülüyordu. Liverpool'daki dönemi boyunca, Jurgen Klopp yönetiminde dönüşüm geçiren takımın kalbi haline geldi.
Bu şöhret sonunda Katalonya'ya uzanan rekor kıran bir transfere yol açtı. Neymar'ın dünya rekoru bedelle PSG'ye gitmesinin ardından onun yerini doldurmak için çaresiz kalan Barcelona, oyuncuyu kadrosuna katmak adına yaklaşık 187 milyon dolar ödeyerek kasanın ağzını açtı. Ancak bu transfer hiçbir zaman beklentileri tam olarak karşılamadı. Zaman zaman parlak performanslar sergilese de Coutinho, Barcelona'nın taktik düzeni içinde istikrarlı bir rol bulmakta zorlandı ve bu da sonunda kiralık dönemlere ve Aston Villa'ya kalıcı transferine yol açtı.
Eve dönerek neşeyi yeniden keşfetmek
Villa Park'ta Unai Emery yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Coutinho, köklerine dönerek Brezilya'ya geri dönme kararı aldı. İlk olarak profesyonel yolculuğunun başladığı kulüp olan Vasco da Gama'ya yeniden katıldı. Güney Amerika'ya dönüşün amacı, orta sahanın Avrupa basınının yoğun gözlerinden uzakta futbola olan sevgisini yeniden keşfetmesine yardımcı olmaktı.
Vasco da Gama'daki son döneminde oyun kurucunun istatistikleri nispeten mütevazı kaldı ve üç maçta bir gol kaydetti. Bu etkileyici olmayan rakamlara rağmen Santos yetkilileri, tecrübesi ve doğuştan gelen yeteneğinin mevcut kadronun zorlu bir sezondan çıkabilmesi için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor.
Bu transfer aynı zamanda Coutinho ve Neymar için duygusal bir çemberin tamamlanması anlamına geliyor; ikili, 15 yaşındayken Brezilya'nın genç milli takımlarında birlikte geçirdikleri dönemden bu yana bir bağ paylaşıyor.
- Getty Images
Kümede kalma mücadelesi
Santos'taki durum şu anda kritik ve Coutinho'nun transferi, yıldız gücünden olduğu kadar hayatta kalma mücadelesiyle de ilgili. Kulüp şu anda Brasileirao puan durumunun alt sıralarında sürünüyor ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Puan tablosunda yükselmeye ve düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Santos için artık her puan hayati önem taşıyor.
Neymar'ın yokluğu, takımın ligde kalma umutları açısından olası bir ölüm fermanı olarak görülüyordu ancak Coutinho kalibresinde bir oyuncunun gelişi, çok ihtiyaç duyulan bir moral desteği sağlıyor.
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