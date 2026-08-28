Neymar imdada yetişti! Brezilyalı yıldızın aile şirketi, Santos'un transfer yasağını kaldırmak için borcu ödedi

Brezilya devi, orta saha oyuncusu Jean Lucas için Monaco'ya olan 12 milyon R$'lık (£1,7 milyon/$2,3 milyon) borcunu ödemesinin ardından FIFA'nın transfer yasağından resmen kurtuldu. Temmuzdan bu yana kulübün transfer faaliyetlerini donduran yaptırım, NR Sports'tan gelen hayati sermaye enjeksiyonunun ardından çözüldü. Buna karşılık Santos ile Neymar'ın aile şirketi, formadaki tahsis edilmemiş sponsorluk alanlarını birlikte pazarlayacak ve ticarileştirecek.