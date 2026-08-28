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Neymar imdada yetişti! Brezilyalı yıldızın aile şirketi, Santos'un transfer yasağını kaldırmak için borcu ödedi
Mali can simidi yaptırımı kaldırdı
Brezilya devi, orta saha oyuncusu Jean Lucas için Monaco'ya olan 12 milyon R$'lık (£1,7 milyon/$2,3 milyon) borcunu ödemesinin ardından FIFA'nın transfer yasağından resmen kurtuldu. Temmuzdan bu yana kulübün transfer faaliyetlerini donduran yaptırım, NR Sports'tan gelen hayati sermaye enjeksiyonunun ardından çözüldü. Buna karşılık Santos ile Neymar'ın aile şirketi, formadaki tahsis edilmemiş sponsorluk alanlarını birlikte pazarlayacak ve ticarileştirecek.
- Sports Press Photo
Peixe, borç sorununun çözüldüğünü doğruladı
Kulüp yönetimi, perşembe günü yayımlanan resmi bir açıklamayla yasağın kaldırıldığını doğruladı. Santos, resmi açıklamasında mali çözümü şöyle anlattı: "Santos FC, Transfer Yasağı'nı çözdü ve transfer piyasasında yeniden faaliyet göstermekte serbest. Operasyon, kulübün NR Sports'un desteği sayesinde anında finansal kaynak almasıyla mümkün oldu. Karşılığında ise Santos FC ile şirket, henüz ticarileştirilmemiş forma sponsorluk envanterini ortaklaşa müzakere edecek."
Brezilya devleri takviye peşinde
Bu acil hamle, tahmini toplam £13 milyonluk borcunu hâlâ yönetmeye çalışan kulüp üzerindeki baskıyı azaltırken kadro derinliğindeki ciddi krizi gidermek için yapıldı. FIFA yasağının kaldırılması, eski Juventus orta sahası Arthur Melo'nun transferi için Santos'un harekete geçmesine olanak tanıyor; Diario Sport'a göre oyuncu kulübün birincil hedefi olarak belirlendi. Oyun kurucunun, ligde küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Santos'a kısa vadede önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
- Rainier Moura
Kritik derbi sınavı bekliyor
Santos, Campeonato Brasileiro'da düşme hattının üzerindeki kırılgan iki puanlık farkını korumaya çalışırken bu hafta sonu Corinthians ile karşı karşıya gelecek. Neymar'ın, Copa do Brasil çeyrek finalinin ilk maçında Palmeiras'a karşı alınan 3-0'lık yenilgide forma giymemesinin ardından yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Kulübün odağı artık bir yandan Vila Belmiro'da bu toplam skor dezavantajını kapatmaya, diğer yandan da Memphis Depay önderliğindeki rakibi karşısında lig için kritik puanlar almaya bölünmüş durumda.
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