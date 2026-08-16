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Neymar ile Thiago Mendes arasındaki kavga yeniden alevlendi: Vasco yıldızı, soğuk el sıkışma anında Santos'un süperstarını görmezden geldi
Brezilya'da yankı uyandıran kadro dışı bırakma
Vasco ile Santos arasındaki maçın başlama düdüğü çalmadan önce bile São Januário'da tansiyon yüksekti. Maç öncesindeki geleneksel selamlaşma sırasında Mendes, Neymar'ı bilerek ortada bıraktı ve Santos'un 10 numarasının elini sıkmayı reddetti.
O an kameralar tarafından kaydedildi ve kısa sürede viral oldu. Bunun üzerine Neymar'ın resmî sosyal medya hesabı, üzüntü ifade eden bir emojiyle karşılık verdi. Ev sahibi taraftarların Neymar ağlarken görüldüğü maskeler dağıtmasıyla atmosfer daha da gerildi.
Neymar'ın yakın arkadaşı Jota Amancio, Vasco orta saha oyuncusuna yönelik eleştirilerinde geri durmadı. Brezilya efsanesi Ronaldinho'nun ünlü bir sözünü anımsatan Amancio, Mendes'e göndermede bulunmak için sosyal medyaya başvurdu.
Amancio, Zlatan Ibrahimovic ile Ronaldinho'nun yer aldığı bir hikâyeye atıfta bulundu. Buna göre Ronaldinho, gerçek süperstarların genellikle rahat insanlar olduğunu, daha alt seviyedeki oyuncuların ise çoğu zaman egoya sahip olduğunu öne sürmüştü.
- AFP
Paris ve Lyon'dan kalan kötü kan
İki Brezilyalı arasındaki husumet yeni değil; kökleri, 2020'de Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanan Ligue 1 karşılaşmasındaki şiddetli bir pozisyona dayanıyor.
Söz konusu olayda Mendes, Neymar'ın ciddi bir ayak bileği burkulması yaşamasına neden olan kontrolsüz müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Mendes o dönemde kamuoyu önünde özür dilemiş olsa da, bu olay kalıcı bir iz bıraktı.
Neymar Senior o dönemde, "Bir oyuncu, savunma yönünde hiçbir seçeneği olmadan yandan sorumsuz, şiddetli bir makas tackle yapıyor, bir başkasının fiziksel alanını ihlal ediyor. Bunu, Neymar'ın maç boyunca geleneksel faul rotasyonuna maruz kaldığı, üstelik her zaman şiddetli olan bu durumu değerlendirmedik ve böylece bu tür oyuncuları ve bu tavrı besliyoruz. Bu şekilde futbol gerçekten kaybedecek. SUÇLUSU NE ZAMANA KADAR MAĞDUR OLACAK?" diye yazmıştı.
São Januário'da söz düellosu
Rekabet, her iki oyuncunun da bu yılın başlarında Brezilya futboluna dönmesiyle yeniden başladı ve yakın zamanda oynanan bir karşılaşmanın ilk yarısında hararetli bir yüzleşmeye sahne oldu. Neymar, bir faul sonrası gözle görülür şekilde öfkelendi ve Mendes'le karşı karşıya geldi. Mendes'in Neymar'ın yüzüne dokunmasının ardından yaşanan fiziksel itişmede Neymar yere düştü.
Her iki oyuncu da olaydaki rolleri nedeniyle sarı kart gördü, ancak sözlü atışma devre arasında tünele kadar devam etti.
Neymar, o özel gerginliğin ardından medyaya konuşurken rakibinin karakteri hakkında açık bir değerlendirmede bulundu. Neymar, Sportv'ye "Her zaman sorun çıkarmak istiyor, her zaman sert adam gibi davranmak istiyor, hep böyle. Saygısızlık etmek istemem ama aptalın teki" dedi.
- Getty Images Sport
Provokasyonlar ve önümüzdeki yol
Tribünlerdeki düşmanlık, sahadaki gerilimi yansıttı; Vasco taraftarları öğleden sonra boyunca Neymar'ı hedef aldı. Provokatif maskelerin dağıtılması ve ısınma sırasında gösterilen düşmanca karşılama, bu rekabetin hem oyuncular hem de taraftar grupları için ne kadar kişisel hâle geldiğini ortaya koydu.
Brezilya Ligi sezonu ilerlerken, iki kulübü de kıtasal ve yerel arenada kritik görevler bekliyor. Vasco, CONMEBOL Sudamericana'da Olimpia ile karşılaşmadan önce ligde Palmeiras'a karşı zorlu bir maça çıkacak. Santos ise Sudamericana'daki kendi eşleşmesinde Macará karşısında toparlanmaya çalışacak.
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