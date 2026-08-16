Vasco ile Santos arasındaki maçın başlama düdüğü çalmadan önce bile São Januário'da tansiyon yüksekti. Maç öncesindeki geleneksel selamlaşma sırasında Mendes, Neymar'ı bilerek ortada bıraktı ve Santos'un 10 numarasının elini sıkmayı reddetti.

O an kameralar tarafından kaydedildi ve kısa sürede viral oldu. Bunun üzerine Neymar'ın resmî sosyal medya hesabı, üzüntü ifade eden bir emojiyle karşılık verdi. Ev sahibi taraftarların Neymar ağlarken görüldüğü maskeler dağıtmasıyla atmosfer daha da gerildi.

Neymar'ın yakın arkadaşı Jota Amancio, Vasco orta saha oyuncusuna yönelik eleştirilerinde geri durmadı. Brezilya efsanesi Ronaldinho'nun ünlü bir sözünü anımsatan Amancio, Mendes'e göndermede bulunmak için sosyal medyaya başvurdu.

Amancio, Zlatan Ibrahimovic ile Ronaldinho'nun yer aldığı bir hikâyeye atıfta bulundu. Buna göre Ronaldinho, gerçek süperstarların genellikle rahat insanlar olduğunu, daha alt seviyedeki oyuncuların ise çoğu zaman egoya sahip olduğunu öne sürmüştü.