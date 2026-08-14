Galibiyetin mimarı olmasına rağmen Neymar, hatalı bir pasın ardından ev sahibi takım taraftarlarının bir bölümü tarafından yuhalandı ve bu durum sahada oyuncunun duygusal bir tepki vermesine neden oldu.

Neymar, maçın ardından ESPN'e konuşarak tribünlerdeki olumsuz atmosferle ilgili hayal kırıklığını dile getirdi: "Orada söylediğim şey, 1-0 geride olduğumuzdu ve taraftarların uzun yıllardır sıkıntı çektiğini biliyorum... ama bunu düşünmeye devam edip stada olumsuz bir kafayla gelecekseniz, evde kalmanız daha iyi.

"Oradaki adama söyledim: Eleştirmek yerine, oynanacak daha 60 dakika var, bize destek olun... bizi teşvik edin. Sonra maçı çeviriyoruz, ben su almaya geliyorum ve o tribünde kalp işareti yapıyor... böyle Santos taraftarı olmak kolay... Adamı sadece kazanırken sevmek."