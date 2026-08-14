Getty Images Sport
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Neymar, Güney Amerika Kupası'nda alınan geri dönüş galibiyetinin ardından Santos taraftarlarının "negatif" tavrını eleştirdi ve yuhalayan taraftarlara "evde kalın" dedi
Neymar, Santos'un geri dönüşüne ilham verdi
Santos, perşembe gecesi Vila Belmiro'da oynanan Copa Sudamericana son 16 turu eşleşmesinin ilk maçında Ekvador ekibi Macara'yı 2-1 yenmeden önce çok zorlandı. Konuk ekip, Franco Posse'nin dördüncü dakika dolmadan attığı golle ev sahibi taraftarı şoke etti. Ardından Neymar, ilk yarının bitimine kısa süre kala Gabriel Barbosa'nın eşitlik golünün asistini yaparak takımının geri dönüşüne öncülük etti. Brezilyalı yıldız daha sonra 75. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ikinci asistini yaptı ve William Arao bu ortayı gole çevirerek Peixe'ye galibiyeti getirdi.
- AFP
Yıldız, sabırsız taraftarları eleştirdi
Galibiyetin mimarı olmasına rağmen Neymar, hatalı bir pasın ardından ev sahibi takım taraftarlarının bir bölümü tarafından yuhalandı ve bu durum sahada oyuncunun duygusal bir tepki vermesine neden oldu.
Neymar, maçın ardından ESPN'e konuşarak tribünlerdeki olumsuz atmosferle ilgili hayal kırıklığını dile getirdi: "Orada söylediğim şey, 1-0 geride olduğumuzdu ve taraftarların uzun yıllardır sıkıntı çektiğini biliyorum... ama bunu düşünmeye devam edip stada olumsuz bir kafayla gelecekseniz, evde kalmanız daha iyi.
"Oradaki adama söyledim: Eleştirmek yerine, oynanacak daha 60 dakika var, bize destek olun... bizi teşvik edin. Sonra maçı çeviriyoruz, ben su almaya geliyorum ve o tribünde kalp işareti yapıyor... böyle Santos taraftarı olmak kolay... Adamı sadece kazanırken sevmek."
Büyüleyici form Peixe'i taşıyor
Neymar'ın etkileyici formu, son 24 maçta 13 gol ve sekiz asiste ulaşan dikkat çekici bireysel performansını sürdürmesiyle Santos hücumu için bir kez daha kritik önem taşıdı. Karşılaşma, iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen takım arkadaşı Gabigol adına da hayal kırıklığı yarattı; Macara kalecisi Rodrigo Rodriguez ise uzatma dakikalarında Neymar'ın kullandığı serbest vuruşta gole izin vermeyerek son bölümde önemli bir kurtarış yaptı. Buna rağmen bu kıl payı galibiyet, belirleyici rövanş maçı öncesinde Brezilya devine hayati bir avantaj sağladı.
- Getty Images Sport
Santos'u Ekvador sınavı bekliyor
Santos şimdi gelecek hafta Ambato'da Macara'ya karşı oynayacağı rövanş maçına hazırlanıyor. Bu maçta alınacak bir beraberlik, çeyrek finale yükselmeleri için yeterli olacak. Ekvador'da yüksek rakımda oynamanın, toplam skordaki avantajını korumaya çalışan Cuca'nın ekibi için zorlu bir fiziksel sınav olması bekleniyor. Neymar'ın, Santos'un 2026 Copa Sudamericana şampiyonluğu yolculuğuna liderlik etmek için formunu ve ivmesini koruması beklenecek.
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