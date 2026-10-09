Getty Images Sport
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Neymar, Flamengo karşısında penaltıdan attığı iki golle Santos'u kurtardı; liderin şampiyonluk yarışına darbe vurdu
Süperstarın kısa süreli katkısı dramatik geri dönüşü ateşledi
Brezilyalı forvet, takımı Danilo ve Lucas Paqueta'nın ilk yarıdaki golleriyle gerideyken devre arasında Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdi. 2 Eylül'de Palmeiras'a karşı oynanan maçta sağ uyluk kasını yırttığından beri sahalardan uzak kalan oyuncu, soğukkanlılığını koruyarak 82. ve 88. dakikalarda penaltıları gole çevirdi. Vila Belmiro'daki bu geç geri dönüş, iki takımın da yakaladığı beş maçlık galibiyet serilerine ani bir son verdi.
- Getty Images Sport
Championship'te zirve yarışı kızışıyor
Kazanılan bir pozisyondan iki puan bırakmak, Flamengo’yu şampiyonluk yarışında yaraladı. Lider 61 puanda kaldı, ancak Palmeiras, Bahia’yı yenerek zirvenin yalnızca bir puan gerisine geldi. Santos açısından ise bu dirençli geri dönüş, takımın yıldızı sahaya döndüğünde işlerin ne kadar hızlı düzelebileceğini gösterdi.
Orta sıralardaki ev sahibi, geç yükselişi hedefliyor
Bu sonuç, Santos'u 29 maçta topladığı 42 puanla puan tablosunda sekizinci sırada bıraktı. Bu arada, Jorginho'nun kırmızı kartı ve savunmadaki geç hatalar, deplasman ekibine zamanında gelen bir uyarı oldu. Neymar dönüşünde diri görünürken, Santos artık sezon sona ermeden önce daha üst sıralara tırmanma şansına güvenecektir.
- Getty Images Sport
Yoğun fikstür, kıta çapındaki iddia sahiplerini zorluyor
11 Ekim Pazar günü Santos'un Atletico-MG deplasmanına gideceği ve Flamengo'nun Fluminense ile sert geçmesi beklenen bir derbide karşılaşacağı maçlarla tempo hızla yeniden yükselecek. Lig lideri daha sonra dikkatini Güney Amerika'ya çevirmek zorunda kalacak ve 15 Ekim Perşembe günü Copa Libertadores yarı final ilk maçında Arjantin ekibi Estudiantes'e konuk olacak. Birkaç günde bir yüksek önem taşıyan karşılaşmaların geldiği bu dönemde, kilit oyuncuları dinç tutmak için kadronun akıllıca yönetilmesi kritik olacak.
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