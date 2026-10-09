24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Neymar, Flamengo karşısında penaltıdan attığı iki golle Santos'u kurtardı; liderin şampiyonluk yarışına darbe vurdu

Neymar
Santos FC
Santos FC - Flamengo
Serie A
Palmeiras
Bahia
Flamengo

Neymar, perşembe günü Flamengo karşısında Santos adına 2-2'lik beraberliği kurtarırken sakatlık dönüşünü şık bir şekilde kutladı; oyuna sonradan giren yıldız, penaltı noktasından iki gol attı. Takımın kilit ismi olan forvet, Vila Belmiro'da Serie A liderinin galibiyet serisini durdururken, çılgın geçen ikinci yarıda şampiyonluk yarışındaki rakibi Palmeiras'a da büyük bir avantaj sağladı.

  • Süperstarın kısa süreli katkısı dramatik geri dönüşü ateşledi

    Brezilyalı forvet, takımı Danilo ve Lucas Paqueta'nın ilk yarıdaki golleriyle gerideyken devre arasında Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdi. 2 Eylül'de Palmeiras'a karşı oynanan maçta sağ uyluk kasını yırttığından beri sahalardan uzak kalan oyuncu, soğukkanlılığını koruyarak 82. ve 88. dakikalarda penaltıları gole çevirdi. Vila Belmiro'daki bu geç geri dönüş, iki takımın da yakaladığı beş maçlık galibiyet serilerine ani bir son verdi.

  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Championship'te zirve yarışı kızışıyor

    Kazanılan bir pozisyondan iki puan bırakmak, Flamengo’yu şampiyonluk yarışında yaraladı. Lider 61 puanda kaldı, ancak Palmeiras, Bahia’yı yenerek zirvenin yalnızca bir puan gerisine geldi. Santos açısından ise bu dirençli geri dönüş, takımın yıldızı sahaya döndüğünde işlerin ne kadar hızlı düzelebileceğini gösterdi.

  • Orta sıralardaki ev sahibi, geç yükselişi hedefliyor

    Bu sonuç, Santos'u 29 maçta topladığı 42 puanla puan tablosunda sekizinci sırada bıraktı. Bu arada, Jorginho'nun kırmızı kartı ve savunmadaki geç hatalar, deplasman ekibine zamanında gelen bir uyarı oldu. Neymar dönüşünde diri görünürken, Santos artık sezon sona ermeden önce daha üst sıralara tırmanma şansına güvenecektir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Yoğun fikstür, kıta çapındaki iddia sahiplerini zorluyor

    11 Ekim Pazar günü Santos'un Atletico-MG deplasmanına gideceği ve Flamengo'nun Fluminense ile sert geçmesi beklenen bir derbide karşılaşacağı maçlarla tempo hızla yeniden yükselecek. Lig lideri daha sonra dikkatini Güney Amerika'ya çevirmek zorunda kalacak ve 15 Ekim Perşembe günü Copa Libertadores yarı final ilk maçında Arjantin ekibi Estudiantes'e konuk olacak. Birkaç günde bir yüksek önem taşıyan karşılaşmaların geldiği bu dönemde, kilit oyuncuları dinç tutmak için kadronun akıllıca yönetilmesi kritik olacak.