Brezilyalı forvet, takımı Danilo ve Lucas Paqueta'nın ilk yarıdaki golleriyle gerideyken devre arasında Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdi. 2 Eylül'de Palmeiras'a karşı oynanan maçta sağ uyluk kasını yırttığından beri sahalardan uzak kalan oyuncu, soğukkanlılığını koruyarak 82. ve 88. dakikalarda penaltıları gole çevirdi. Vila Belmiro'daki bu geç geri dönüş, iki takımın da yakaladığı beş maçlık galibiyet serilerine ani bir son verdi.