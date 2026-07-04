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Adhe Makayasa

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Neymar, Dünya Kupası'nda ilk 11'de mi oynayacak? Carlo Ancelotti, Brezilyalı forvetin nihayet 90 dakika boyunca oynayabileceğini söylüyor ve yedek kulübesinde kalmasından 'memnun olmadığını' itiraf ediyor

C. Ancelotti
Neymar
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası

Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, yıldız forvet Neymar’ın nihayet Dünya Kupası’nda 90 dakika boyunca sahada kalabilecek kadar formda olduğunu doğruladı. İtalyan teknik adam ayrıca, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusunun, yedek olarak sınırlı bir rol üstlenmekten son derece memnuniyetsiz olduğunu da açıkça itiraf etti.

  • Talisman, baldır sakatlığını atlattı

    Neymar, başını ağrıtan sağ baldır sakatlığını tamamen atlatmasının ardından, turnuvada nihayet Brezilya için önemli bir rol üstlenebilir. 34 yaşındaki forvet, grup aşamasında İskoçya’ya karşı kazanılan maçta yedek kulübesinden sadece 14 dakikalık bir süre sahaya çıkarak, hayal kırıklığı dolu bir sezon geçirdi. Ancak, maç kondisyonuna ilişkin endişeler artık teknik direktörü tarafından resmen giderildi; bu da Selecao’ya, New Jersey’de Norveç ile oynayacakları maç öncesinde hücumda büyük bir güç kattı.

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    Menajer, oyuncuların fiziksel durumlarını değerlendiriyor

    Folha de S.Paulo gazetesine verdiği röportajda Ancelotti, Neymar’ın yedek kulübesinde geçirdiği süreyi nasıl idare ettiğine dair ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu.

    Japonya maçında tam da bu nedenle onu yedek kulübesinde tutan deneyimli İtalyan teknik direktör, olası bir uzatma dönemi için forveti yedekte tutmaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda, Neymar'ın olgunluğuna ve maçların gidişatını belirleme yeteneğine dikkat çekti.

    Ancelotti şöyle konuştu: “Önemli olan, onun oynamaya hazır olması. Ne kadar süre oynayacağı ise kimsenin bilmediği bir şey. O, sahada kalacağı süreyi ve maçın temposunu yönetebilecek deneyime sahip. Takımın ona ihtiyacı olduğunu hissettiğimde, onu sahaya süreceğim.”

    Eski Real Madrid teknik direktörü, forvetin bir maçı sonuna kadar oynayabilecek fiziksel kapasitesine ilişkin sorulara ise doğrudan şu yanıtı verdi: "Evet. 90 dakika oynayabilir."

  • Neymar yedek kulübesindeki rolünü üstleniyor

    Dünya çapında bir oyuncunun yedekler arasında yer almasının getirdiği duygusal zorluklara değinen teknik direktör, oyuncunun örnek teşkil eden tavrını övdü: "Mutlu değil, ama çok iyi davranıyor.

    "Antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyor. Neymar son derece saygılı, cana yakın ve takım arkadaşları tarafından sevilen bir oyuncu. Muazzam bir kaliteye sahip ve çok alçakgönüllü bir kişi olduğu için kadromuzda önemli bir yer tutuyor. Ondan çok memnunum. Ve tabii ki, her zaman olduğu gibi oynamak istiyor."

    Neymar’ın ilk 11’de yer almasını açıkça talep edip etmediği sorulduğunda, teknik direktör takım içi dinamikleri şöyle açıkladı: “Doğrudan ‘Oynamak istiyorum’ demiyor, ama bu arzusu oldukça açık. Ve bu olumlu bir şey. Bir oyuncu yedek kulübesinde otururken mutlu olamaz.”

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  • brazil norway(C)Getty Images

    Heyecan verici bir hücum düellosu bizi bekliyor

    Brezilya, golcü Erling Haaland’ın liderlik ettiği formda bir Norveç takımıyla oynayacağı son 16 turu maçında zorlu bir sınava çıkacak. Selecao, tüm turnuvalarda 7 maçlık yenilmezlik serisiyle bu maça giriyor ve büyük ölçüde Vinicius Junior’un muhteşem formuna güveniyor. Ancelotti’nin takımının çeyrek finale yükselebilmesi için, Norveç’in fiziksel hava üstünlüğünü etkisiz hale getirmek ve maçın her aşamasında Neymar’ın yaratıcı yeteneğinden başarılı bir şekilde yararlanmak büyük önem taşıyacak.

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