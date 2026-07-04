Neymar, Dünya Kupası'nda ilk 11'de mi oynayacak? Carlo Ancelotti, Brezilyalı forvetin nihayet 90 dakika boyunca oynayabileceğini söylüyor ve yedek kulübesinde kalmasından 'memnun olmadığını' itiraf ediyor

Folha de S.Paulo gazetesine verdiği röportajda Ancelotti, Neymar’ın yedek kulübesinde geçirdiği süreyi nasıl idare ettiğine dair ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu.

Japonya maçında tam da bu nedenle onu yedek kulübesinde tutan deneyimli İtalyan teknik direktör, olası bir uzatma dönemi için forveti yedekte tutmaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda, Neymar'ın olgunluğuna ve maçların gidişatını belirleme yeteneğine dikkat çekti.

Ancelotti şöyle konuştu: “Önemli olan, onun oynamaya hazır olması. Ne kadar süre oynayacağı ise kimsenin bilmediği bir şey. O, sahada kalacağı süreyi ve maçın temposunu yönetebilecek deneyime sahip. Takımın ona ihtiyacı olduğunu hissettiğimde, onu sahaya süreceğim.”

Eski Real Madrid teknik direktörü, forvetin bir maçı sonuna kadar oynayabilecek fiziksel kapasitesine ilişkin sorulara ise doğrudan şu yanıtı verdi: "Evet. 90 dakika oynayabilir."