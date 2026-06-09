Neymar Dünya Kupası'na yetişebilecek mi? Brezilya, sakatlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı

Brezilya sağlık ekibi, turnuvanın ilerleyen aşamalarında Neymar'ın sahaya çıkmasını tehlikeye atabilecek herhangi bir aksilikten kaçınmak için temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Plan, maçlara dönüşü düşünmeden önce antrenman yükünü kademeli olarak artırmak. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Pazartesi günü yapılan taramanın ardından yayınladığı resmi tıbbi bültende Neymar'ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sporcu Neymar, bu Pazartesi günü MR taramasından geçti. Muayene, tedavisinde beklenen parametreler dahilinde iyi bir ilerleme olduğunu gösterdi. Brezilya Milli Takımı'nın sağlık ekibi tarafından planlanan iyileşme ve fiziksel hazırlık sürecine devam edecek."