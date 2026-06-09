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Neymar Dünya Kupası'na yetişebilecek mi? Brezilya, sakatlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
MRG sonuçları Brezilya'ya umut veriyor
Neymar’ın sağ baldırındaki ikinci derece kas sakatlığından iyileşme sürecinde son MR taraması olumlu gelişmeler gösterdiği için Brezilya takımı moral kazandı. Sakatlık, 17 Mayıs’ta Santos formasıyla oynarken meydana gelmişti. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), muayenenin umut verici sonuçlar verdiğini doğruladı ve forvetin rehabilitasyon programına uygun şekilde ilerlediğini belirtti. Tıbbi ekip, iyileşme sürecinin beklenen zaman dilimi içinde ilerlediğine inanıyor.
Olumlu gelişmelere rağmen, Brezilya'nın Neymar'ı aceleyle sahalara döndürmesi beklenmiyor. Odak noktası, Neymar'ın rekabetçi futbola dönmeden önce iyileşmesini tamamlaması ve fiziksel hazırlıklarını bitirmesi olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
CBF, rehabilitasyon çalışmalarında kaydedilen ilerlemeyi doğruladı
Brezilya sağlık ekibi, turnuvanın ilerleyen aşamalarında Neymar'ın sahaya çıkmasını tehlikeye atabilecek herhangi bir aksilikten kaçınmak için temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Plan, maçlara dönüşü düşünmeden önce antrenman yükünü kademeli olarak artırmak. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Pazartesi günü yapılan taramanın ardından yayınladığı resmi tıbbi bültende Neymar'ın durumuna ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sporcu Neymar, bu Pazartesi günü MR taramasından geçti. Muayene, tedavisinde beklenen parametreler dahilinde iyi bir ilerleme olduğunu gösterdi. Brezilya Milli Takımı'nın sağlık ekibi tarafından planlanan iyileşme ve fiziksel hazırlık sürecine devam edecek."
Brezilya, erken dönüş yerine uzun vadeli formunu önceliklendiriyor
Neymar'ın iyileşme süreci olumlu bir şekilde ilerliyor olsa da, Brezilya'nın Fas ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, bu oyun kurucu için henüz erken olacak gibi görünüyor. Rehabilitasyonuna devam ettiği için maç kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor. Mevcut strateji, Neymar'ın grup aşamasının son maçlarında ve daha da önemlisi eleme turlarında sahada olabilmesini sağlamaya odaklanıyor.
Neymar'ın önümüzdeki günlerde takım doktorlarının gözetiminde fiziksel çalışmalarını yoğunlaştırması bekleniyor. Şu ana kadar spor salonu seansları ve fizyoterapi ile sınırlı kalan Neymar, iyileşmesi planlandığı gibi devam ederse yakında sahada bireysel antrenmanlara geçebilir.
- AFP
Haiti maçı gerçekçi bir hedef olarak öne çıkıyor
Brezilya, Dünya Kupası macerasına Neymar'sız olarak Fas karşısında başlayacak. 20 Haziran'da Haiti ile oynanacak ikinci grup maçı, şu anda en olası dönüş tarihi olarak görülüyor. Brezilya kampındaki umut, Neymar'ın bu maçta bir süre sahada yer alabilmesi ve böylece 24 Haziran'da İskoçya ile oynanacak son grup maçı ile turnuvanın belirleyici aşamaları öncesinde maç ritmini yakalayabilmesi yönünde.