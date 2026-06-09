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Yosua Arya

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Neymar Dünya Kupası'na yetişebilecek mi? Brezilya, sakatlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı

Neymar
Brezilya
Dünya Kupası

Brezilya, forvet Neymar'ın planlı bir MR taramasından geçmesinin ardından, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili umut verici haberler aldı. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Santos'un yıldız oyuncusunun baldır sakatlığından beklendiği gibi iyileştiğini doğruladı; ancak Selecao, Dünya Kupası mücadelesine başlarken oyuncunun sahalara dönüşü konusunda temkinli davranmaya devam edecek.

  • MRG sonuçları Brezilya'ya umut veriyor

    Neymar’ın sağ baldırındaki ikinci derece kas sakatlığından iyileşme sürecinde son MR taraması olumlu gelişmeler gösterdiği için Brezilya takımı moral kazandı. Sakatlık, 17 Mayıs’ta Santos formasıyla oynarken meydana gelmişti. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), muayenenin umut verici sonuçlar verdiğini doğruladı ve forvetin rehabilitasyon programına uygun şekilde ilerlediğini belirtti. Tıbbi ekip, iyileşme sürecinin beklenen zaman dilimi içinde ilerlediğine inanıyor.

    Olumlu gelişmelere rağmen, Brezilya'nın Neymar'ı aceleyle sahalara döndürmesi beklenmiyor. Odak noktası, Neymar'ın rekabetçi futbola dönmeden önce iyileşmesini tamamlaması ve fiziksel hazırlıklarını bitirmesi olmaya devam ediyor.

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    CBF, rehabilitasyon çalışmalarında kaydedilen ilerlemeyi doğruladı

    Brezilya sağlık ekibi, turnuvanın ilerleyen aşamalarında Neymar'ın sahaya çıkmasını tehlikeye atabilecek herhangi bir aksilikten kaçınmak için temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Plan, maçlara dönüşü düşünmeden önce antrenman yükünü kademeli olarak artırmak. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Pazartesi günü yapılan taramanın ardından yayınladığı resmi tıbbi bültende Neymar'ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sporcu Neymar, bu Pazartesi günü MR taramasından geçti. Muayene, tedavisinde beklenen parametreler dahilinde iyi bir ilerleme olduğunu gösterdi. Brezilya Milli Takımı'nın sağlık ekibi tarafından planlanan iyileşme ve fiziksel hazırlık sürecine devam edecek."

  • Brezilya, erken dönüş yerine uzun vadeli formunu önceliklendiriyor

    Neymar'ın iyileşme süreci olumlu bir şekilde ilerliyor olsa da, Brezilya'nın Fas ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, bu oyun kurucu için henüz erken olacak gibi görünüyor. Rehabilitasyonuna devam ettiği için maç kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor. Mevcut strateji, Neymar'ın grup aşamasının son maçlarında ve daha da önemlisi eleme turlarında sahada olabilmesini sağlamaya odaklanıyor.

    Neymar'ın önümüzdeki günlerde takım doktorlarının gözetiminde fiziksel çalışmalarını yoğunlaştırması bekleniyor. Şu ana kadar spor salonu seansları ve fizyoterapi ile sınırlı kalan Neymar, iyileşmesi planlandığı gibi devam ederse yakında sahada bireysel antrenmanlara geçebilir.

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    Haiti maçı gerçekçi bir hedef olarak öne çıkıyor

    Brezilya, Dünya Kupası macerasına Neymar'sız olarak Fas karşısında başlayacak. 20 Haziran'da Haiti ile oynanacak ikinci grup maçı, şu anda en olası dönüş tarihi olarak görülüyor. Brezilya kampındaki umut, Neymar'ın bu maçta bir süre sahada yer alabilmesi ve böylece 24 Haziran'da İskoçya ile oynanacak son grup maçı ile turnuvanın belirleyici aşamaları öncesinde maç ritmini yakalayabilmesi yönünde.

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