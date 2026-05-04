Çeviri:
Neymar, Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirmek için Brezilya'da yedek kulübesinde yer almayı kabul edecek; Casemiro ise sakatlıklarla boğuşan yıldızı idare etmek için Carlo Ancelotti'nin ideal teknik direktör olduğunu vurguluyor
Neymar'ın Brezilya için en büyük yıldız olması gerekmiyor
Sürekli sakatlık sorunları, Neymar'ın 2023 yılından bu yana milli takımda forma giymesini engelledi; bu, Carlo Ancelotti'nin Selecao'nun başına geçmesinden çok önceydi. Fiziksel sorunlar nedeniyle sürekli kadroya çağrılmamasına rağmen, Ancelotti 34 yaşındaki oyuncuyu yaz turnuvası kadrosuna dahil etmeyi göz ardı etmedi. Uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle forvetin ilk 11'de yer alması pek olası görünmüyor, ancak takımın kıdemli isimlerinden orta saha oyuncusu Casemiro, takım arkadaşının şovun yıldızı olması gerekmediğini vurguladı.
Casemiro, ESPN'e verdiği demeçte, "Bence Neymar'ın hiç böyle bir sorunu olmadı. Hatta milli takımın kaptanlarından biri olacak yaşta ve tecrübeye sahip" dedi. "Ve milli takımda bunu hiç umursamadı. Her zaman şöyle derdi: 'Topu bana verin, eğlenelim ve futbol oynayalım. Ve dostum, ben buyum. Sahada eğlenmek istiyorum, sahada keyif almak istiyorum.' Ve Neymar bunu her zaman gösterdi.
"Neymar hiçbir zaman sert olmak gibi bir rolü üstlenmedi. Neymar her zaman sahada eğlenmek isteyen bir adam oldu. Ve bence, onunla Dünya Kupası'nda oynamak istediği konusunda konuşursanız ve Ancelotti ona [yedek rolünü] teklif ederse, bence milli takıma gitmek isteyecektir, çünkü [Dünya Kupası'nda oynamak] istiyor. Sonra oraya gider ve bunu sahada ve antrenmanlarda gösterir."
Santos'un yıldızı için Ancelotti'den "daha iyi bir teknik direktör yok"
Bu geçiş döneminde ipleri elinde tutan isim, büyük egoları ve karmaşık kadro rotasyonlarını yönetme becerisiyle tanınan teknik direktör Ancelotti. Manchester United’ın orta saha oyuncusu Casemiro, İtalyan teknik adamı açıkça destekliyor ve Neymar gibi bir oyuncunun statüsünü ve fiziksel özelliklerini idare edebilecek daha uygun birinin olmadığını vurguluyor. Ancelotti’nin Real Madrid ve AC Milan’da deneyimli yıldızlarla elde ettiği başarılar, Brezilya’nın Neymar’ı nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğine dair bir yol haritası sunuyor.
Casemiro, teknik direktörünü överek şöyle dedi: "Bence [Neymar ile] bir konuşma yapmanız gerekir ve ona şöyle dersiniz: Bak, çok fazla maç oynamayacaksın, ama bak, belirli bir maçta, o 20 dakika, 30 dakika boyunca çok önemli olacaksın. Ya da o maçı oynayacaksın. Bence bu sadece bir konuşma meselesi.
"Yani, tekrar ediyorum, bu Ancelotti'nin ne düşüneceği meselesi değil. Bence bu bomba haber Ancelotti'ye ait ve dünyada böyle bir durumu idare edebilecek, ondan daha deneyimli ve daha iyi bir teknik direktör yok. Bu yüzden, vereceği kararın her zaman takımın çıkarlarına en uygun olacağından eminim."
Casemiro, Neymar'ın hiçbir şeyi kanıtlamasına gerek olmadığını söylüyor
Casemiro, Neymar’ın Brezilya milli takımındaki yeri hakkındaki sürekli tartışmaların artık tekrara düştüğünü kabul etti, ancak bu konudan asla kaçınmadığını vurguladı.
“Bu can sıkıcı çünkü herkes [Dünya Kupası'ndaki Neymar] hakkında konuşuyor, herkes soruyor ve herkes cevap veriyor. Özellikle ben. Dürüst olmak gerekirse, ben Neymar'ın arkadaşıyım — onu 12 yaşından beri tanıyorum. Ama bana göre durum çok açık: Neymar kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değil," dedi Casemiro. "Her şey, fiziksel olarak en iyi durumuna olabildiğince yaklaşıp yaklaşamayacağına bağlı. Çünkü yetenek açısından, ne kadar harika bir oyuncu olduğu tartışmaya gerek yok."
Fitness, aşılması gereken son engel olmaya devam ediyor
Neymar'ın yeteneği tartışılmaz olsa da, fiziksel durumu Brezilya teknik ekibi için en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Kısa süre önce Santos formasıyla sahalara dönen forvet, hâlâ en iyi ritmini yakalamaya çalışıyor. Casemiro, bu tartışmanın "can sıkıcı" olabileceğini kabul etmekle birlikte, durumun gerçekliğinin tamamen Neymar'ın vücudunun, geçirdiği birkaç ciddi sakatlığın ardından Dünya Kupası'nın zorlu koşullarına dayanıp dayanamayacağına bağlı olduğunu belirtti.
Casemiro şunları ekledi: "Buradaki asıl soru fiziksel durum. Teknik ekibin bunu analiz ettiğini anlıyorum ve Ancelotti de röportajlarda bunu açıkça belirtti. Neymar'ın büyük bir hayranıyım ve onun kimseye bir şey kanıtlaması gerekmiyor. Fiziksel olarak iyi durumdaysa, tartışılacak bir şey yok. O gitmeli. O yıldız, takımın lideri. Ancak fiziksel olarak formda olması ona bağlı." Santos teknik direktörü Cuca, kıtasal turnuvada bazı sönük performanslara rağmen Neymar'ın giderek güçlendiğini belirterek, son zamanlarda takımının yıldızını savundu.