Sürekli sakatlık sorunları, Neymar'ın 2023 yılından bu yana milli takımda forma giymesini engelledi; bu, Carlo Ancelotti'nin Selecao'nun başına geçmesinden çok önceydi. Fiziksel sorunlar nedeniyle sürekli kadroya çağrılmamasına rağmen, Ancelotti 34 yaşındaki oyuncuyu yaz turnuvası kadrosuna dahil etmeyi göz ardı etmedi. Uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle forvetin ilk 11'de yer alması pek olası görünmüyor, ancak takımın kıdemli isimlerinden orta saha oyuncusu Casemiro, takım arkadaşının şovun yıldızı olması gerekmediğini vurguladı.

Casemiro, ESPN'e verdiği demeçte, "Bence Neymar'ın hiç böyle bir sorunu olmadı. Hatta milli takımın kaptanlarından biri olacak yaşta ve tecrübeye sahip" dedi. "Ve milli takımda bunu hiç umursamadı. Her zaman şöyle derdi: 'Topu bana verin, eğlenelim ve futbol oynayalım. Ve dostum, ben buyum. Sahada eğlenmek istiyorum, sahada keyif almak istiyorum.' Ve Neymar bunu her zaman gösterdi.

"Neymar hiçbir zaman sert olmak gibi bir rolü üstlenmedi. Neymar her zaman sahada eğlenmek isteyen bir adam oldu. Ve bence, onunla Dünya Kupası'nda oynamak istediği konusunda konuşursanız ve Ancelotti ona [yedek rolünü] teklif ederse, bence milli takıma gitmek isteyecektir, çünkü [Dünya Kupası'nda oynamak] istiyor. Sonra oraya gider ve bunu sahada ve antrenmanlarda gösterir."