Neymar'dan Messi'ye: "Futbol için yaptığın her şeyden dolayı tüm dünya sana minnettar. Senin yanında tarihe geçmek bir onurdu"

Brezilyalı yıldız şunları da ekledi: "Futbolu seven herkes bu yıllar boyunca seni takdir etti. Bugün, ülkenin milli takımı formasıyla son maçına çıkıyorsun ve umarım her saniyenin tadını çıkarırsın, bugün sana gösterilen tüm saygı duruşları seni mutlu eder. Bana futbolu daha da çok sevdirdiğin için teşekkürler; sana karşı oynamış olmak ve daha da önemlisi, senin yanında tarihe geçmiş olmak bir onurdu".





Neymar ile Messi, 2013'ten 2017'ye kadar Barcelona'da, ve 2021'den 2023'e kadar Paris Saint-Germain'de birlikte oynadı.







