24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Neymar'dan Messi'ye: "Futbol için yaptığın her şeyden dolayı tüm dünya sana minnettar. Senin yanında tarihe geçmek bir onurdu"

L. Messi
Neymar

Brezilyalı oyuncu, milli takımındaki son maçına çıkan Arjantinliye saygı duruşunda bulunuyor.

Neymar, bu gece Arjantin formasıyla son maçına çıkacak olan Lionel Messi'ye saygı duruşunda bulundu: "Sana teşekkür eden sadece Arjantin değil, futbol için yaptığın her şeyden dolayı tüm dünya sana minnettar".

  • Brezilyalı yıldız şunları da ekledi: "Futbolu seven herkes bu yıllar boyunca seni takdir etti. Bugün, ülkenin milli takımı formasıyla son maçına çıkıyorsun ve umarım her saniyenin tadını çıkarırsın, bugün sana gösterilen tüm saygı duruşları seni mutlu eder. Bana futbolu daha da çok sevdirdiğin için teşekkürler; sana karşı oynamış olmak ve daha da önemlisi, senin yanında tarihe geçmiş olmak bir onurdu".


    Neymar ile Messi, 2013'ten 2017'ye kadar Barcelona'da, ve 2021'den 2023'e kadar Paris Saint-Germain'de birlikte oynadı.



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin