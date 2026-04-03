Neymar'da çöküş mü? Santos teknik direktörü Cuca, süperstarın Flamengo ile oynanacak dev maç öncesinde aldığı 'gereksiz' cezaya öfkeleniyor
Tılsım niteliğindeki performans, huysuzluk yüzünden gölgelendi
Neymar’ın maçı kazandıran katkısı, 86. dakikada Remo’dan Diego Hernandez ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından gösterdiği disiplin hatası nedeniyle gölgede kaldı. Brezilyalı süperstar, Hernandez'in sert müdahalesine agresif bir tepki gösterdi ve sahada bir arbede çıktı. Bu olay üzerine hakem Savio Pereira Sampaio, sportmenlik dışı davranış nedeniyle Neymar'a sarı kart gösterdi. Bu kart görmeden önce 10 numara, maçın en göze çarpan oyuncusuydu. Thaciano'nun açılış golüne nokta atışı bir asist yaptı ve Moises'in ikinci golünün hazırlık aşamasında da kilit rol oynadı.
Cuca, önlenebilir bir sarı karttan dolayı üzüntü duyuyor
Santos teknik direktörü, özellikle Rio de Janeiro’da oynanacak maçın önemi göz önüne alındığında, yıldız oyuncusunun sergilediği disiplinsizlikten açıkça rahatsız oldu. Cuca, sahadaki provokasyonlara rağmen deneyimli forvetin hakem tarafından kart görmemek için soğukkanlılığını koruması gerektiğini vurguladı.
UOL'un aktardığına göre Cuca şöyle dedi: “Oyuna bakarsanız, önce bir oyuncu, sonra bir başkası tarafından arkadan itiliyor. O da karşılık verdi, bir Remo oyuncusu gelip ona faul yaptı. O anın heyecanıyla, bence daha temkinli davranabilirdi. Ancak hakem farklı bir karar verdi ve ona kart gösterdi. O, o anın heyecanıyla kapılan bir oyuncu, ateşli bir karakter, ama bence o kartı almaktan kaçınabilirdi.
"Pazar günkü maçı nasıl oynayacağımızı planlamalıyız; Neymar'ı kaybetmek çok yazık. Tam yanımdaydı, ona kart göstermeme gerek yoktu, maçı idare edebilirdim. Her neyse, sonunda kart gördü ve önemli bir maçı kaçıracak.”
Dünya Kupası hayalleri suya düştü
Bu ceza, lig sıralamasının ötesinde büyük önem taşıyor; zira Neymar şu anda yaklaşan Dünya Kupası için Carlo Ancelotti’nin Brezilya kadrosunda yerini garantilemek için çabalıyor. Maracana’da sergileyeceği çarpıcı bir performans, İtalyan teknik direktör için mükemmel bir deneme niteliğinde olacaktı, ancak bu son disiplin hatası, oyuncunun karakteri hakkında soru işaretleri yaratabilir.
Cuca şunları ekledi: “O çok önemli bir oyuncu. Bugün iki parlak hareketiyle iki oyuncuyu gol pozisyonuna soktu ve bizim için çok önemliydi. [Neymar] oldukça kızgın. Onun için Flamengo maçı çok önemliydi. Ama o oynamasa bile bu maç bizim için yine de önemli.”
Maracana'da efsane oyuncusuz hayatta kalma mücadelesi
Santos, en yaratıcı oyuncusu olmadan Flamengo deplasmanına çıkmak zorunda kalırken, bu durum Cuca'ya Maracana'da ligin devlerinden birine karşı taktiksel bir çözüm bulması için büyük bir baskı yaratıyor. Şu anda 13. sırada bulunan Peixe, altıncı sıradaki Flamengo'nun dört puan gerisinde ve lider Palmeiras'ın ise 12 puan gerisinde. Bu nedenle, Serie A sıralamasında daha da geriye düşmemek için Rio'da alınacak olumlu bir sonuç hayati önem taşıyor.