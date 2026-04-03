Neymar'da çöküş mü? Santos teknik direktörü Cuca, süperstarın Flamengo ile oynanacak dev maç öncesinde aldığı 'gereksiz' cezaya öfkeleniyor

Santos teknik direktörü, özellikle Rio de Janeiro’da oynanacak maçın önemi göz önüne alındığında, yıldız oyuncusunun sergilediği disiplinsizlikten açıkça rahatsız oldu. Cuca, sahadaki provokasyonlara rağmen deneyimli forvetin hakem tarafından kart görmemek için soğukkanlılığını koruması gerektiğini vurguladı.

UOL'un aktardığına göre Cuca şöyle dedi: “Oyuna bakarsanız, önce bir oyuncu, sonra bir başkası tarafından arkadan itiliyor. O da karşılık verdi, bir Remo oyuncusu gelip ona faul yaptı. O anın heyecanıyla, bence daha temkinli davranabilirdi. Ancak hakem farklı bir karar verdi ve ona kart gösterdi. O, o anın heyecanıyla kapılan bir oyuncu, ateşli bir karakter, ama bence o kartı almaktan kaçınabilirdi.

"Pazar günkü maçı nasıl oynayacağımızı planlamalıyız; Neymar'ı kaybetmek çok yazık. Tam yanımdaydı, ona kart göstermeme gerek yoktu, maçı idare edebilirdim. Her neyse, sonunda kart gördü ve önemli bir maçı kaçıracak.”