AFP
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Neymar, Brezilya Poker Şampiyonası’na katıldıktan sonra Santos’un Copa Sudamericana’daki büyük galibiyetini kaçırdı
Poker masasında yüksek bahisler
Santos’taki takım arkadaşları Venezuela’da sahada mücadele ederken, Neymar ise Brezilya Poker Serisi’nin (BSOP) Kış turnuvasında şansını ve becerisini denemekle meşguldü. ESPN Brezilya'ya göre, kart oyunlarına olan tutkusu iyi bilinen forvet, Sao Paulo'daki WTC Kompleksi'nin Golden Hall'unda ulusal şampiyonanın dördüncü etabına katılırken görüldü. Burası, Santos'un kahramanı için tanıdık bir mekan; 2025'te aynı turnuvaya katıldığında Neymar, 53.500 real kazanmıştı.
Neymar’ın turnuvaya katılımı, Santos’un hayati önem taşıyan play-off maçı başlamadan sadece birkaç saat önce gerçekleştiği için bazı taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Ancak bu etkinlikteki varlığı, görevini ihmal ettiği anlamına gelmiyordu. Kulüp, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası macerasından dönen yıldız oyuncusunun belirli bir kondisyon programına odaklanabilmesi için onu turnuvada bırakma kararını çoktan almıştı.
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Cuca, süperstarın yokluğunu açıklıyor
Santos teknik direktörü Cuca, Universidad Central’ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından yıldız oyuncusuyla ilgili durumu hemen açıklığa kavuşturdu. Tecrübeli teknik direktör, Neymar’ı kadro dışında bırakma kararının öncelikle milli takım görevinin ardından oyuncunun tam anlamıyla dinlenmesini sağlamak amacıyla alındığını vurguladı.
Cuca, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Birkaç gün sahalardan uzak kaldı ve tatili de olmadı. Bu nedenle, arka arkaya oynayacağı maçlara hazır olması için yoğun antrenman yaparak gücünü daha da artırmasına karar verdik,” dedi. “Önümüzdeki on gün içinde dört maç oynayacağız. Onu buraya getirmemizin ne gibi bir avantajı olacaktı ki? Bu yolculuğun ne kadar zorlu ve yorucu olduğunu gördünüz. O da [Willian] Arao, Joao Schmidt ve Igor Vinicius gibi orada çalışmaya devam etti ve bu da bize önümüzdeki maçlar için daha fazla seçenek sunuyor."
Poker masasında geçirdiği akşama rağmen Neymar, kulübün antrenman sahasında çalışmaya devam ediyor. Kısa süre önce sosyal medyada, antrenman tatbikatlarında gol attığını ve formda olduğunu gösteren bir video paylaşmıştı. Teknik direktörün planı, kulübün şu anda lig tablosunda 15. sırada zorlanmakta olduğu iç saha mücadeleleri için Neymar’ın yüzde 100 hazır olmasını sağlamaya odaklanmış görünüyor.
Peixe için başarılı bir gece
Tılsımı olmasa bile Santos, Universidad Central karşısında çok daha güçlü olduğunu kanıtlayarak Copa Sudamericana son 16 turuna bir adım daha yaklaştı. Brezilyalı dev, Venezuela’da 4-1’lik ezici bir galibiyet elde ederek, önümüzdeki hafta Vila Belmiro’da oynanacak rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj sağladı. Bu işi tamamlamaları halinde, bir sonraki turda Ekvadorlu dev Macara onları bekliyor.
10 numaralı oyuncusunun yaklaşan lig maçında sahalara döneceği sorulduğunda Cuca, Neymar’ın bu Cumartesi Chapecoense karşısında forma giyeceğini doğruladı. Bu belirleyici deplasman galibiyeti, takımın kıtasal turnuvadaki üzerindeki baskıyı hafifleterek, kulübün tüm dikkatini hafta sonu oynanacak lig maçlarına yeniden yöneltmesini sağladı.
- Getty Images
Uluslararası kariyerin sona ermesinden sonraki yaşam
Bu dönem, kısa süre önce Selecao’daki efsanevi kariyerine son veren Neymar için önemli bir geçiş dönemi niteliğinde. Forvet, Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’nda Norveç’e 2-1’lik şok bir mağlubiyet almasının ardından milli futboldan emekli olduğunu açıkladı; bu eleme, oyuncuyu gözyaşlarına boğdu. Milli takımda 130 maçta 80 gol atan Neymar, MetLife Stadyumu’nda dünya sahnesinden veda etti.
Artık milli takım görevleri geride kalan Neymar, kariyerinin geri kalanında tüm dikkatini Santos’taki kulüp görevlerine verecek. “Peixe” olarak bilinen Santos, yoğun maç programını atlatabilmek için Neymar’ın liderliğine ve golcü yeteneğine büyük ihtiyaç duyuyor. Eğer Neymar formunu koruyabilir ve son antrenmanlarda gösterdiği yüksek performansını sürdürebilirse, Santos’un sezonunu kurtarabilmesinde onun varlığı belirleyici bir faktör olacak.
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