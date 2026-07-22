Neymar, Brezilya Poker Şampiyonası’na katıldıktan sonra Santos’un Copa Sudamericana’daki büyük galibiyetini kaçırdı

Santos’taki takım arkadaşları Venezuela’da sahada mücadele ederken, Neymar ise Brezilya Poker Serisi’nin (BSOP) Kış turnuvasında şansını ve becerisini denemekle meşguldü. ESPN Brezilya'ya göre, kart oyunlarına olan tutkusu iyi bilinen forvet, Sao Paulo'daki WTC Kompleksi'nin Golden Hall'unda ulusal şampiyonanın dördüncü etabına katılırken görüldü. Burası, Santos'un kahramanı için tanıdık bir mekan; 2025'te aynı turnuvaya katıldığında Neymar, 53.500 real kazanmıştı.

Neymar’ın turnuvaya katılımı, Santos’un hayati önem taşıyan play-off maçı başlamadan sadece birkaç saat önce gerçekleştiği için bazı taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Ancak bu etkinlikteki varlığı, görevini ihmal ettiği anlamına gelmiyordu. Kulüp, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası macerasından dönen yıldız oyuncusunun belirli bir kondisyon programına odaklanabilmesi için onu turnuvada bırakma kararını çoktan almıştı.



