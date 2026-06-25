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Neymar, Brezilya’nın İskoçya’yı mağlup ettiği Dünya Kupası maçında son dakikalarda oyuna girdikten sonra gözyaşlarına boğuldu
Selecao efsanesinin duygusal dönüşü
Neymar’ın İskoçya maçındaki sahneye çıkışı, Brezilya’nın grubunda liderliği garantileyen üç puandan çok daha fazlasını ifade ediyordu. 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Matheus Cunha’nın yerine oyuna girdiğinde, Ekim 2023’e kadar uzanan ve tam 981 gün süren milli takımdaki şaşırtıcı yokluğuna son verdi.
Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, sakatlıklarla dolu bir kabus gibi dönemden geçti; özellikle de bu turnuvaya katılımını tehlikeye atan yıkıcı ön çapraz bağ yırtılması ve ardından gelen hamstring sakatlıkları. Miami Stadyumu’nda maçın bitiş düdüğü çaldığında, sahalara dönüş yolculuğunun ağırlığı açıkça etkisini gösterdi; forvet, takım arkadaşları ve efsanevi Ronaldinho tarafından kucaklanırken gözyaşlarına boğuldu. “Evet, soyunma odasında ağlıyordum. Ülkeme yardımcı olabildiğim için Tanrı’ya şükrediyorum, çok mutluyum,” dedi Neymar.
- AFP
Miami’de ritim arayışı
Etkinlik kutlama havasında geçse de, Neymar’ın performansı hâlâ rekabet gücünü arayan bir oyuncuyu yansıtıyordu. Sahte dokuz numara rolünde sahaya çıkan Neymar, başlangıçta halsiz görünüyordu; maçın temposuna ayak uydurmakta zorlanırken dokuz kez top kaybı yaşadı ve belki de topa çok fazla dokundu.
Ancak maç ilerledikçe, rekor golcü, kariyerini tanımlayan o parlak anları sergilemeye başladı. Maça ısındı, güçlü bir şutla İskoçya kalecisi Angus Gunn’ı akıllı bir kurtarış yapmaya zorladı ve Carlo Ancelotti’nin takımının dördüncü golünü atmasına ramak kalan tehlikeli bir köşe vuruşu yaptı.
Santos’un yıldız oyuncusu için uzun bir geri dönüş yolu
Brezilya’da Santos’a dönerek köklerine geri dönen Neymar’ın milli takıma dönüş yolu hiç de pürüzsüz geçmedi. Geçen sezon ligde küme düşmeyi kıl payı atlatmasının ardından, pek çok kişi onun en üst düzeyde rekabet edebilecek fiziksel kondisyon ve formda olup olmadığını sorguladı; ancak Ancelotti, deneyimli forvet oyuncusuna güvenini sürdürdü.
Ancak Neymar, bu modern Selecao kadrosunda düzenli olarak ilk 11'de yer almak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Vinicius Jr, Raphinha ve Matheus Cunha gibi isimlerin hücum hattını sürüklediği bu kadroda, tecrübeli oyuncunun eleme turları boyunca hücumun tartışmasız odak noktası olmaktan ziyade destekleyici bir rol üstlenmesi bekleniyor.
- AFP
Eleme turunda rakibi beklemek
Ancelotti’nin takımı, turnuvanın favorilerinden biri olarak beklentileri boşa çıkarmadı ve gençliğin coşkusu ile Neymar gibi geri dönen yıldızların getirdiği tecrübenin bir karışımını sergiledi. 3-0'lık sonuç, Brezilya'nın Fas'ın önünde C Grubu'nu birinci sırada tamamlamasını garantiledi ve 32'li turda heyecan verici bir karşılaşma sahneye çıkacak. Selecao, şimdi Hollanda, Japonya ve İsveç'in yer aldığı F Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak. Bu eleme maçı 29 Haziran Pazartesi günü Houston'da oynanacak.