Neymar’ın İskoçya maçındaki sahneye çıkışı, Brezilya’nın grubunda liderliği garantileyen üç puandan çok daha fazlasını ifade ediyordu. 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Matheus Cunha’nın yerine oyuna girdiğinde, Ekim 2023’e kadar uzanan ve tam 981 gün süren milli takımdaki şaşırtıcı yokluğuna son verdi.

Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, sakatlıklarla dolu bir kabus gibi dönemden geçti; özellikle de bu turnuvaya katılımını tehlikeye atan yıkıcı ön çapraz bağ yırtılması ve ardından gelen hamstring sakatlıkları. Miami Stadyumu’nda maçın bitiş düdüğü çaldığında, sahalara dönüş yolculuğunun ağırlığı açıkça etkisini gösterdi; forvet, takım arkadaşları ve efsanevi Ronaldinho tarafından kucaklanırken gözyaşlarına boğuldu. “Evet, soyunma odasında ağlıyordum. Ülkeme yardımcı olabildiğim için Tanrı’ya şükrediyorum, çok mutluyum,” dedi Neymar.



