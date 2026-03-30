Neymar, Brezilya milli takımına çağrılmamasını geride bırakarak, Santos'un "önemli" hazırlık maçında bir gol ve bir asist kaydetti
Neymar, Santos'un hazırlık maçında parladı
Santos, milli maç arası fırsatını değerlendirerek CT Rei Pele'de A Takım ile U20 Takımı arasında bir hazırlık maçı düzenledi. Bu antrenman, teknik direktör Cuca'nın takımını Vila Belmiro'da Remo ile oynayacakları maç için hazırlaması açısından hayati önem taşıyordu. Kapalı kapılar ardında oynanan maçın kesin skoru açıklanmasa da, Neymar iyileşme sürecini sürdürürken sergilediği güçlü performansla dikkatleri üzerine çekti.
Forvet, sahalara dönüşün tadını çıkarıyor
Neymar, antrenman sırasında tekrar gol atmanın ve takım arkadaşlarına yardımcı olmanın mutluluğunu dile getirdi. "Bu önemli, değil mi? Hem takımımızın antrenmanı hem de genç oyuncular için. Ben de o tarafta bulundum ve gençlik kariyerinde böyle bir maçın ne kadar büyük bir önemi olduğunu biliyorum. Bu, hepsi için de bir fırsat," dedi Neymar, ESPN Brasil'e göre kulübün resmi medyasına. "Bu tür antrenmanlar yapmaktan mutluyuz. Maçların olmadığı bu uzun günlerin ardından, ritmimizi geri kazanmak için iyi oldu. İyiydi, katılmak eğlenceliydi. Her şey yolunda. Bir gol ve bir asist, her şey mükemmel (güler)."
Ancelotti kadro seçiminde kararlılığını koruyor
Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, mevcut kadro seçimi kriterleri konusunda son derece kararlı bir tutum sergiliyor. İtalyan teknik adam, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusunun o meşhur sarı formayı yeniden giymesini arzulayan medya ve eski oyuncuların yoğun sorularıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Ancelotti, Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na hazırlık sürecinde takımın genel dinamiklerini ön planda tutuyor. Selecao’nun teknik direktörü, son günlerde gündeme gelen tartışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Her şeyi gözlemliyorum, her şeyi dinliyorum. Ancak benim görevim kararlar almak. Herkesin bir görüşü olması normaldir, çünkü futbol üniversite değildir... futbol kesin bir bilim değildir. Herkesin bir görüşü vardır ve ben herkesin görüşüne saygı duymak zorundayım." Bu tutum, Neymar'ı, turnuva kadrosu kesinleşmeden önce fiziksel hazırlığını kanıtlamak için zamana karşı bir yarışa soktu.
2026 Dünya Kupası'na giden yol
Dünya Kupası'na geri sayım sürerken Neymar'ın fırsat penceresi daralıyor. Ancelotti'nin kesin kadrosunu açıklaması beklenmeden önce Santos'un Copa do Brasil, Copa Sudamericana ve Brasileiro'da toplam 14 maçı bulunuyor. Daha önce Cruzeiro gibi takımlarla oynanan maçlarda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen 34 yaşındaki oyuncu için sahada geçireceği her dakika bir sınav niteliğinde olacak. Forvetin öncelikli hedefi, 2 Nisan'da Remo ile oynanacak lig maçında formunu korumak. Neymar, iç saha maçlarının zorluklarına tutarlı bir şekilde ayak uydurabileceğini kanıtlayarak, şüphecileri susturmayı ve Brezilya'yı altıncı dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek oyuncu olduğunu teyit etmeyi umuyor. Şu an için, antrenman sahasında attığı bir gol ve yaptığı bir asist, hala ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu hatırlatıyor.