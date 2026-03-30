Neymar, Brezilya milli takımına çağrılmamasını geride bırakarak, Santos'un "önemli" hazırlık maçında bir gol ve bir asist kaydetti

Neymar, antrenman sırasında tekrar gol atmanın ve takım arkadaşlarına yardımcı olmanın mutluluğunu dile getirdi. "Bu önemli, değil mi? Hem takımımızın antrenmanı hem de genç oyuncular için. Ben de o tarafta bulundum ve gençlik kariyerinde böyle bir maçın ne kadar büyük bir önemi olduğunu biliyorum. Bu, hepsi için de bir fırsat," dedi Neymar, ESPN Brasil'e göre kulübün resmi medyasına. "Bu tür antrenmanlar yapmaktan mutluyuz. Maçların olmadığı bu uzun günlerin ardından, ritmimizi geri kazanmak için iyi oldu. İyiydi, katılmak eğlenceliydi. Her şey yolunda. Bir gol ve bir asist, her şey mükemmel (güler)."