Neymar, Brezilya'da oynamanın "ezici" baskısı hakkında içini dökerken, eski PSG takım arkadaşı Kylian Mbappé'yi övdü

Neymar, Selecao'nun çevresindeki ortamı anlatırken sözünü sakınmadı ve taraftarların ve medyanın "ezici" tavrının, en tecrübeli efsaneler için bile boğucu bir atmosfer yarattığını vurguladı.

Globo Esporte'nin aktardığına göre Neymar, "Futbolcu olmak için ödenmesi gereken bedel çok yüksek, bu zor bir şey çünkü Brezilya'da ortam çok yıpratıcı" dedi. "İnsanlar sizi gerçekten ezip geçiyor. Sizin de normal bir insan olduğunuzu anlamıyorlar. Her şey yolunda: zor bir durum; inanılmaz derecede minnettarım, bunun için çalıştım ama ben de bir insanım. Sizinle aynı duyguları paylaşıyorum, ben de acı çekiyorum, acı hissediyorum, kötü bir ruh haliyle uyanıyorum, ağlıyorum, sinirleniyorum, mutlu oluyorum, bu normal. Neden normal şeyler yapamıyorum?"