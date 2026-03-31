Getty Images Sport
Çeviri:
Neymar, Brezilya'da oynamanın "ezici" baskısı hakkında içini dökerken, eski PSG takım arkadaşı Kylian Mbappé'yi övdü
Sarı mayonun insani bedeli
Halen tam formuna kavuşmak için çalışan Neymar, kariyerini şekillendiren psikolojik yorgunluğun perdesini araladı. 34 yaşındaki oyuncu, Brezilya kamuoyunun kendisini bir insan olarak değil, bir meta olarak gördüğünü ve bu yüzden insanlığını sık sık göz ardı ettiğini belirtti. Bu samimi itiraf, çocukluğundan beri forma giydiği kulüp Santos’ta dikkat çeken ikinci dönemini, son sezonlarda giderek daha fazla onu yüzüstü bırakan vücudunun fiziksel talepleriyle dengelemeye çalışan forvet için bir dönüm noktasında geldi.
- AFP
Empati çağrısı
Neymar, Selecao'nun çevresindeki ortamı anlatırken sözünü sakınmadı ve taraftarların ve medyanın "ezici" tavrının, en tecrübeli efsaneler için bile boğucu bir atmosfer yarattığını vurguladı.
Globo Esporte'nin aktardığına göre Neymar, "Futbolcu olmak için ödenmesi gereken bedel çok yüksek, bu zor bir şey çünkü Brezilya'da ortam çok yıpratıcı" dedi. "İnsanlar sizi gerçekten ezip geçiyor. Sizin de normal bir insan olduğunuzu anlamıyorlar. Her şey yolunda: zor bir durum; inanılmaz derecede minnettarım, bunun için çalıştım ama ben de bir insanım. Sizinle aynı duyguları paylaşıyorum, ben de acı çekiyorum, acı hissediyorum, kötü bir ruh haliyle uyanıyorum, ağlıyorum, sinirleniyorum, mutlu oluyorum, bu normal. Neden normal şeyler yapamıyorum?"
Mbappe'ye övgü
Forvet, Brezilya'nın son kadrosuna alınmadığından beri fiziksel kondisyonunu geliştirmek ve ailesiyle vakit geçirmek için sahalardan uzak dursa da, uluslararası futbol sahnesini yakından takip ediyor. Les Bleus'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Brezilya-Fransa dostluk maçını izleyen Neymar, ilk golü atan eski Paris Saint-Germain takım arkadaşı Mbappé'nin kalitesini takdir etmek için bir an durdu.
Neymar, iyileşme sürecinde Real Madrid yıldızının kale önündeki soğukkanlılığına tepki verirken kameraya yakalandı. Neymar, "Kale önünde [Mbappe] hiç ıskalamıyor" dedi. Sonuç Selecao'nun aleyhine olsa da, Neymar Dünya Kupası yaklaşırken büyük resme odaklanmaya devam ediyor ve şöyle diyor: "Dünya Kupası geliyor ve herkesin morali yüksek olmalı, hadi gidelim!"
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Neymar'ın şu anki önceliği, sezonun ilk sekiz maçında sadece yedi puan toplayarak şu anda 16. sırada yer alan Santos'un Brezilya Serie A sıralamasında yükselmesine yardımcı olmak. Takım, Perşembe günü Remo-PA ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Neymar, Carlo Ancelotti'nin kadrosuna girebilmek amacıyla turnuva için en iyi fiziksel formuna ulaşmaya çalışacak.