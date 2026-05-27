AFP
Çeviri:
"Neymar bizim idolümüz" - Vinicius Junior, "çok acı çeken" Brezilya'nın efsanesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmesini görmekten "çok mutlu"
Bir kahraman Selecao'ya geri dönüyor
Neymar’ın Kuzey Amerika turnuvası için kesin kadroya dahil edilmesi, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızının çalkantılı bir dönemden geçmesinin ardından gerçekleşti. CazeTV’ye verdiği röportajda Vinicius, 34 yaşındaki oyuncunun geri dönüş yolunun belirsizlikler ve kişisel üzüntülerle dolu olduğunu itiraf etti. Forvet, uzun süre milli takımdan uzak kalmış ve bu durum, onun en büyük sahnede bir daha ülkesini temsil edip edemeyeceğine dair şüphelerin doğmasına neden olmuştu.
"Her kadro açıklamasında Neymar ile konuştum ve o her zaman şöyle derdi: 'Kahretsin, Ancelotti beni yine çağırmadı. Gerçekten çok üzgünüm.' Ama ben her zaman teknik direktörün ona güvendiğini, zamanı geldiğinde Ney'i kadroya alacağını söyledim," dedi Vinicius.
"Neymar bizim idolümüz, onu her zaman çok sevmişimdir, beni her zaman çok savunmuştur, kariyerinin başından beri onu takip ediyorum ve onun adına mutluyum. Yaralanmalardan sonra, bu kadar acı çektikten sonra, milli takıma geri dönebilir ve mükemmel bir kadroyla son bir şans yakalayabilir."
- AFP
Sakatlık endişelerini bir kenara bırakmak
Seçilmesine rağmen, Neymar’ın fiziksel hazırlığı konusunda şüpheler devam ediyor. Forvet, kısa süre önce Brezilya medyasında endişe uyandıran bir baldır sorunu yaşadı, ancak turnuva katılımının tehlikeye girebileceğine dair iddiaları hemen önemsiz göstermeye çalıştı. Son Santos maçında tribünde görülen oyuncu, fiziksel durumu hakkındaki yaygın söylentilere rağmen rahat görünüyordu.
Fiziksel durumunun endişe verici olup olmadığı sorulduğunda, tecrübeli forvet her zamanki gibi doğrudan yanıt verdi. Baldırının yaklaşan Dünya Kupası'ndaki performansını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda, "sorun ne?" diye bağırdı. Takım arkadaşları da onun kendine güvenini paylaşıyor gibi görünüyor ve altıncı şampiyonluk yolunda onun varlığını hayati öneme sahip olarak görüyorlar.
Endrick'in ergenlik dönemi gerginliği
Vinicius, genç nesil, özellikle de yükselen yıldız Endrick ile ilgili soyunma odasındaki atmosferi de anlattı. 19 yaşındaki oyuncunun kadroda yerini garantilemek için çaresiz olduğu ve sürekli olarak tecrübeli takım arkadaşlarına danışarak güvence aradığı söyleniyordu. Böylesine genç bir yaşta Dünya Kupası kadrosuna girmek nadir görülen bir başarıdır ve bu baskı, genç oyuncunun omuzlarında açıkça ağır bir yük oluşturuyordu.
"Sürekli bana sataşıp, gidecek mi, gitmeyecek mi, ne düşündüğümü soruyordu... Ona dedim ki: 'Sakin ol dostum. Gidiyorsun, bizimle birlikte olacaksın.' O çok genç ve 19 yaşında ilk Dünya Kupası'nda oynamak herkesin başına gelen bir şey değil," diye açıkladı Vinicius.
- Getty Images Sport
Kuzey Amerika için son hazırlıklar
Brezilya, turnuva tam anlamıyla başlamadan önce son hazırlık maçlarına odaklanmaya başladı. Selecao, taktiklerini son rötuşlarını yapmak ve kadronun tam anlamıyla kaynaşmasını sağlamak amacıyla Panama ve Mısır ile dostluk maçları oynayacak. Neymar’ın kadroya geri dönmesi ve Vinicius ile Endrick gibi isimlerin dünya çapında bir destek sunmasıyla, bu Güney Amerika devinden beklentiler çok yüksek.
Tıbbi ekibin, Granja Comary'deki ilk antrenmanlarda Neymar'ın yükünü dikkatli bir şekilde yönetmesi bekleniyor. Yıldız oyuncu fiziksel olarak hazır olduğu konusunda ısrarcı olsa da, teknik ekip 13 Haziran'da Fas ile oynanacak açılış maçı öncesinde son anda herhangi bir aksilik yaşanmasını önlemek isteyecektir. Vinicius ve kadronun geri kalanı için, dünya şöhretinin peşindeyken idolünün sahalara dönmesi, moral açısından büyük bir destek anlamına geliyor.