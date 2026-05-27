Neymar’ın Kuzey Amerika turnuvası için kesin kadroya dahil edilmesi, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızının çalkantılı bir dönemden geçmesinin ardından gerçekleşti. CazeTV’ye verdiği röportajda Vinicius, 34 yaşındaki oyuncunun geri dönüş yolunun belirsizlikler ve kişisel üzüntülerle dolu olduğunu itiraf etti. Forvet, uzun süre milli takımdan uzak kalmış ve bu durum, onun en büyük sahnede bir daha ülkesini temsil edip edemeyeceğine dair şüphelerin doğmasına neden olmuştu.

"Her kadro açıklamasında Neymar ile konuştum ve o her zaman şöyle derdi: 'Kahretsin, Ancelotti beni yine çağırmadı. Gerçekten çok üzgünüm.' Ama ben her zaman teknik direktörün ona güvendiğini, zamanı geldiğinde Ney'i kadroya alacağını söyledim," dedi Vinicius.

"Neymar bizim idolümüz, onu her zaman çok sevmişimdir, beni her zaman çok savunmuştur, kariyerinin başından beri onu takip ediyorum ve onun adına mutluyum. Yaralanmalardan sonra, bu kadar acı çektikten sonra, milli takıma geri dönebilir ve mükemmel bir kadroyla son bir şans yakalayabilir."