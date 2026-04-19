Neymar, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın efsanelerin izinden giderek Şampiyonlar Ligi ve Altın Top ödüllerini birden kazanmasını destekliyor

Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi serüveni, Atlético Madrid karşısında yürekleri burkan bir şekilde sona ermiş olabilir, ancak Lamine Yamal’ın performansı, kulübün eski yıldızlarından Neymar üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Çeyrek final aşamasında turnuvadan elenmenin hayal kırıklığına rağmen, Yamal’ın henüz 18 yaşında gerçek bir lider olarak ortaya çıkması, pek çok kişiyi onun Camp Nou’daki tahtın varisi olduğuna ikna etti.

  • Yükselen bir yıldız için efsanevi bir destek

    Neymar'ı sık sık futbol idolü olarak gösteren genç oyuncu, Neymar'dan övgü dolu sözler aldı. Santos'un forveti, son zamanlarda Yamal hakkında konuşurken genç bir oyuncu hakkında nadiren bu kadar açık sözlü davrandı ve Barcelona'nın genç yeteneğinin yükselişini "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Kendisi de genç bir yetenek olarak baskı altında yaşamış olan Neymar, Yamal'ın gelişimini yakından takip ediyor ve İspanyol oyuncunun zirveye çıkacağına inanıyor. Camp Nou'da efsanevi bir kariyer inşa eden Brezilyalı yıldız, genç oyuncunun futbolun zirvesine çıkacağına inanıyor.

    Neymar, Yamal'ı Messi ile aynı kefeye koyuyor

    Neymar, La Masia mezununun potansiyelini değerlendirirken sözünü sakınmadı ve onu kulüp tarihinin en parlak isimleriyle aynı kefeye koydu. Fabrizio Romano aracılığıyla konuşan Brezilyalı oyuncu, genç futbolcunun şu anda sahada sergilediği performansa hayranlığını dile getirdi. Neymar, "Lamine'nin futbol tarihinin gördüğü en büyük genç yeteneklerden biri olduğuna yürekten inanıyorum" dedi. "Leo Messi vardı, ben vardım — ama bu çocuğun 18 yaşında yaptıkları tek kelimeyle inanılmaz."

  • Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından gelen destek

    Neymar, Hansi Flick’in takımına neredeyse tarihi bir geri dönüşü yaşatacak bireysel performanslara imza atmasına rağmen, Atlético maçının bitiş düdüğünün ardından gözle görülür şekilde yıkılmış olan genç oyuncuya üzüldüğünü itiraf etti. Yamal’ın en önemli maçlarda sorumluluk üstlenme yeteneği, dünya futbol camiasının büyük hayranlığını kazanarak bu sezonun en belirgin özelliklerinden biri haline geldi. Neymar, "Şampiyonlar Ligi'nden elendiğinde onun için üzüldüm" diye ekledi. "Lamine her şeyini verdi, hatta geri dönüşü bile başlattı. Ama futbol budur, her şey olabilir."

    Ufukta Ballon d'Or ve Avrupa zaferi

    Brezilyalı süperstar, Yamal için bireysel ve takım kupalarının “eğer” değil, “ne zaman” alınacağı meselesi olduğuna inanıyor. Neymar şimdiden bir sonraki sezona odaklanmış durumda ve kanat oyuncusunun Avrupa sahnesinde daha da büyük başarılara imza atmasını bekliyor. “Onun zamanı geliyor! Umarım gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanır… neden Ballon d'Or'u da kazanmasın ki? O çok özel bir oyuncu. Kesinlikle her zaman destekleyeceğim oyunculardan biri," diye konuştu Neymar.

