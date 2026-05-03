Newcastle yönetimi, "sezonun yeterince iyi geçmediğini kabul ettikten" sonra Eddie Howe'un geleceği hakkında karar verdi
PIF, Howe'un geleceği konusunda uzlaşmaya vardı
The Athletic'in haberine göre, Newcastle'ın Howe'u bu sezonun ötesinde de kadrosunda tutması bekleniyor; kulüp yönetimi ve sahipler, Howe'u 2026-27 sezonuna kadar takımda tutma konusunda hemfikir.
48 yaşındaki teknik adam, kulüp yönetimi tarafından tam destek görüyor ve Tyneside ekibinin kararlılığını sınayan zorlu bir sezon geçirmesine rağmen St James' Park'ta kalmaya istekli olduğu anlaşılıyor.
Bu karar, hırslı kulüp sahiplerinin teknik direktör değişikliği yapıp yapmayacağına dair bir süre süren spekülasyonların ardından geldi. Ancak Magpies yönetiminin iç mesajı istikrar yönünde ve Howe'un önümüzdeki yaz transfer dönemi boyunca ve yeni sezonda takımı yönetme fırsatına sahip olmasını garanti ediyor.
Verimli görüşmeler
Northumberland'daki Matfen Hall'da düzenlenen yıllık toplantılarda, Newcastle'ın çoğunluk hissedarları olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapıldı.
Bu üst düzey zirveler, kulübün kurumsal takviminin vazgeçilmez bir parçasıdır, ancak takımın sahadaki performansının durgunlaşması nedeniyle son toplantı büyük önem taşıyordu.
Tüm taraflar sezonun beklentilerin altında kaldığını kabul etse de, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve teknik direktörün gelecekteki yönü konusunda ortak bir görüşe varıldığı bildirildi. Yönetimin Howe'a destek verme istekliliği, mevcut düşüşü onun teknik direktörlük projesindeki temel bir kusurdan ziyade geçici bir aksilik olarak gördüklerini gösteriyor.
Zorlu bir seçim kampanyasındaki mücadeleler
Newcastle, Howe yönetiminde geçtiğimiz sezonlarda önemli ilerlemeler kaydetti; Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı ve Carabao Kupası’nı kazanarak on yıllardır ilk kez büyük bir kupa kaldırdı. Howe, kulübü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir takımdan gerçek bir güç haline dönüştürmeyi başardı ve bu süreçte taraftarların büyük takdirini kazandı.
Ancak bu sezon formda bir düşüş yaşandı; kulüp şu anda Premier Lig'de 13. sırada ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elendi.
2026-27 dönemine bakış
Newcastle yönetim kurulu, Howe'a olan güvenini teyit ederek, kritik bir yeniden yapılanma sürecinde kulübe zarar verebilecek bir belirsizlik döneminden kaçınmayı umuyor. Teknik direktörün, 2026 yılının ilk aylarında alınan kötü sonuçlar sırasında görevine ilişkin çıkan söylentilere rağmen, kulübün uzun vadeli vizyonuna tam olarak bağlı olduğu düşünülüyor.
Magpies, Premier League'in ilk dört sırasına yeniden girmeyi hedeflediği için, odak noktası artık yaz transfer stratejisine kayacak. PIF'in desteği ve iyileştirme konusunda net bir yetki ile Howe, öngörülebilir gelecekte Newcastle projesinin yüzü olmaya devam edecek.