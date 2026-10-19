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Newcastle yönetimi, Premier League'e durgun başlangıcın ardından Matthias Jaissle'nin geleceğiyle ilgili kesin kararını verdi
Yönetim kurulu Jaissle'ye desteğini kararlılıkla sürdürüyor
Jaissle, sezona hayal kırıklığı yaratan başlangıca rağmen Newcastle'da şu anda görevini kaybetme baskısı altında değil. Kulüp yönetimi, 38 yaşındaki teknik direktöre yöntemlerini oturtması ve sonuçları düzeltmesi için zaman tanımaya hazır. Bu bilgi TEAMtalk'ın haberine dayanıyor.
Newcastle, Premier League'de ilk yedi maçından aldığı yalnızca sekiz puanla şu anda 11. sırada. Hafta sonu alınan Aston Villa karşısındaki 1-0'lık yenilgi, lige yeni yükselen Coventry deplasmanında alınan 4-1'lik ağır yenilginin ardından geldi ve taraftarların tepkisini artırdı.
Takımın sezon başındaki performansı bazı taraftarları huzursuz ederken, etkili bir taraftar dergisi teknik direktörün görevden alınması çağrısında bile bulundu. Ancak St James' Park'taki üst düzey isimler, Jaissle'nin oluşturduğu projeye güçlü biçimde inanmaya devam ediyor.
- Getty
Yaz aylarındaki önemli ayrılıkların ardından yeniden yapılanma
Newcastle yönetimi, yaz transfer döneminde üç kilit ismi kaybettikten sonra çalkantılı bir geçiş süreci yaşanacağını tamamen öngörüyordu. Sandro Tonali, Anthony Gordon ve Bruno Guimaraes aynı transfer döneminde kulüpten ayrıldı.
Takımın orta sahadaki belkemiğini ve hücumdaki başlıca tehditlerinden birini kaybetmesi, sonuçlarda dalgalanma yaşanmasının beklendiği anlamına geliyordu. Aynı habere göre yönetim, son dönemdeki sıkıntıları teknik direktörün taktik sistemindeki bir kusurdan ziyade kadrodaki bu değişikliklerin kaçınılmaz sonucu olarak görüyor.
Haberde ayrıca Jaissle'ın antrenmanları mükemmel olarak nitelendiriliyor; yüksek yoğunluklu prese ve planlı oyun kurulumuna verdiği önem övülüyor. Yönetim, bu yöntemlerin uzun vadede karşılığını vereceğine inanmaya devam ediyor.
Takım, teknik direktöre tam destek vermeye devam ediyor
Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen soyunma odasında oyuncuların havası büyük ölçüde olumlu. Kadro, eski Red Bull Salzburg ve Al-Ahli teknik direktörüyle çalışmaktan memnun ve onun taktik talimatlarının netliğine değer veriyor.
Oyuncular, yeni taktik düzenler oturmaya başladıkça sezon başındaki zorlukların geçici kalacağına inanıyor. Takım içindeki uyum yerleştikten ve önemli eksikler etkili biçimde giderildikten sonra performansın belirgin şekilde iyileşmesini bekliyorlar.
Yönetim, paniğe kapılmak yerine mevcut durumu takımı genç ve yeni gelen oyuncular etrafında yeniden şekillendirmenin gerekli bir aşaması olarak görüyor. Takımın şu anki formu, yönetim kurulunda ciddi bir endişeye yol açmış değil.
- Getty Images Sport
St James' Park'ta zaman ve güven
Jaissle, futbol anlayışını hayata geçirirken Newcastle yönetiminin hem kamuoyu önünde hem de özelde desteğini almaya devam ediyor. Teknik direktör şimdi takımının yeniden ivme kazanmasına ve Premier League puan tablosunda üst sıralara tırmanmasına odaklanacak. Newcastle, pazar günü Selhurst Park'ta Crystal Palace ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçın ardından gelecek hafta Carabao Kupası'nda Everton ile karşı karşıya gelecek.
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