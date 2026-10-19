Jaissle, sezona hayal kırıklığı yaratan başlangıca rağmen Newcastle'da şu anda görevini kaybetme baskısı altında değil. Kulüp yönetimi, 38 yaşındaki teknik direktöre yöntemlerini oturtması ve sonuçları düzeltmesi için zaman tanımaya hazır. Bu bilgi TEAMtalk'ın haberine dayanıyor.

Newcastle, Premier League'de ilk yedi maçından aldığı yalnızca sekiz puanla şu anda 11. sırada. Hafta sonu alınan Aston Villa karşısındaki 1-0'lık yenilgi, lige yeni yükselen Coventry deplasmanında alınan 4-1'lik ağır yenilginin ardından geldi ve taraftarların tepkisini artırdı.

Takımın sezon başındaki performansı bazı taraftarları huzursuz ederken, etkili bir taraftar dergisi teknik direktörün görevden alınması çağrısında bile bulundu. Ancak St James' Park'taki üst düzey isimler, Jaissle'nin oluşturduğu projeye güçlü biçimde inanmaya devam ediyor.