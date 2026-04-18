Newcastle, Yoane Wissa için 35 milyon sterlinlik devasa bir zararı göze almaya hazır; kulüp, transferinden sadece yedi ay sonra eski Brentford forveti için teklifleri bekliyor
Newcastle United, forvet oyuncusu Wissa’yı bir yıldan daha kısa bir süre önce kadrosuna katmış olmasına rağmen, oyuncuyla ilgili teklifleri değerlendirmeye hazır. Kulüp, bir sonraki transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde önemli bir zararı göze alabilir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında forma giyen oyuncu, Premier Lig’de düzenli olarak gol attıktan sonra 2025 yılında Brentford’dan Newcastle’a yaklaşık 50 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Ancak St James’ Park’taki ilk sezonu, ligde sınırlı süre alması ve çok az etki yaratması nedeniyle beklendiği gibi geçmedi.
The i Paper'a göre, haberler Newcastle'ın 15 milyon sterlin civarında bir bedeli kabul edebileceğini ve bunun ilk harcamaya göre yaklaşık 35 milyon sterlinlik bir zarara tekabül edeceğini gösteriyor. Kulübün yaz transfer dönemi için hücum seçeneklerini değerlendirirken tekliflere açık olduğu anlaşılıyor.
Forvet, Howe’un hücumunda kendine yer bulmakta zorlanıyor
Wissa’nın geleceğine dair tartışmalar, Tyneside’daki zorlu ilk sezonunun ardından daha da alevlendi. Forvet oyuncusu, Eddie Howe’un planlarında kendine yer bulmakta zorlandı ve Newcastle’ın hücum seçenekleri arasında öncelik sıralamasında geriledi. Haberlere göre, Newcastle’ın transfer ekibi kadroyu yeniden şekillendirmelerine olanak sağlayacak olası hamleleri şimdiden değerlendiriyor. Wissa için daha düşük bir bedel kabul etmek, forvet hattında takviye için yer açılmasına yardımcı olabilir.
Transfer kararı, Newcastle kadrosundaki denge sorunlarını yansıtıyor
Wissa, Brentford’da geçirdiği verimli birkaç sezonun ardından takıma katıldı. Orada kulübün en güvenilir forvetlerinden biri haline geldi ve Premier Lig’de istikrarlı bir şekilde gol attı; “The Bees” formasıyla toplam 49 gol kaydetti.
Ancak Newcastle kadrosundaki rekabet, bu sezonki rolünü sınırladı. Sakatlıklar ve form düşüklüğü de düzenli olarak ilk 11'de yer alma şansını etkiledi ve kulüp, zor günler geçiren bir transferi ısrarla tutmak yerine hızlıca elden çıkarmayı değerlendirmeye başladı. Finansal faktörler de bu kararda rol oynayabilir. Wissa'yı satmak, Newcastle'ın maaş yapısını yeniden dengelemesine ve bir sonraki transfer dönemi için plan yaparken kadronun diğer alanlarına yeniden yatırım yapmasına olanak sağlayabilir.
Wissa'nın geleceği belirsizliğini koruyor
Transfer dönemi başladığında Newcastle’ın Wissa’ya olan ilgiyi değerlendireceği tahmin ediliyor. Haberlerde belirtildiği gibi talep edilen ücret önemli ölçüde düşerse, Avrupa ve Premier Lig’deki kulüpler bu durumu yakından takip edebilir. Şu an için forvet, Newcastle’ın sezonun son aşamalarını geçirirken Howe’un kadrosunda yer almaya devam ediyor. Kalan maçlardaki performansı, kulübün onu satmaya karar verip vermeyeceğini ya da gelecek yıl ona bir şans daha tanıyıp tanımayacağını belirlemede etkili olabilir.