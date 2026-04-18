Newcastle, Yoane Wissa için 35 milyon sterlinlik devasa bir zararı göze almaya hazır; kulüp, transferinden sadece yedi ay sonra eski Brentford forveti için teklifleri bekliyor

Newcastle United, forvet oyuncusu Wissa’yı bir yıldan daha kısa bir süre önce kadrosuna katmış olmasına rağmen, oyuncuyla ilgili teklifleri değerlendirmeye hazır. Kulüp, bir sonraki transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde önemli bir zararı göze alabilir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında forma giyen oyuncu, Premier Lig’de düzenli olarak gol attıktan sonra 2025 yılında Brentford’dan Newcastle’a yaklaşık 50 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Ancak St James’ Park’taki ilk sezonu, ligde sınırlı süre alması ve çok az etki yaratması nedeniyle beklendiği gibi geçmedi.

The i Paper'a göre, haberler Newcastle'ın 15 milyon sterlin civarında bir bedeli kabul edebileceğini ve bunun ilk harcamaya göre yaklaşık 35 milyon sterlinlik bir zarara tekabül edeceğini gösteriyor. Kulübün yaz transfer dönemi için hücum seçeneklerini değerlendirirken tekliflere açık olduğu anlaşılıyor.