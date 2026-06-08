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Newcastle, yaz transfer dönemindeki ilk önemli transferini gerçekleştirdi; Magpies, kalecinin transfer ücretinden milyonlarca sterlin tasarruf etmeyi başardı
Magpies, Reims'in yıldızı için sert pazarlık yapıyor
Magpies, yaz transfer döneminde önemli bir atılım gerçekleştirerek bu Fransız genç yetenekle anlaşmaya vardı. Bu transfer, kulübün transfer ekibi için büyük bir başarı niteliğinde; ekip, basında yaygın olarak yer alan 24 milyon sterlinlik ilk fiyat talebini düşürmeyi başardı.
Anlaşma şu anda son aşamalarında ve genç kaleci, sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye uçuyor. Bu transfer, geçtiğimiz aylarda Reims'in genç yeteneği ile birkaç kez adı anılan Magpies'in, Ligue 2 ekibiyle kesin bir anlaşmaya varmadan önce sürdürdüğü uzun süren arayışın sonunu işaret ediyor.
Yaz transfer dönemi için yeni ücret açıklandı
Jaouen'in transfer bedelinin 20 milyon sterlinin üzerinde olacağına dair ilk iddialara rağmen, ortaya çıkan gerçek rakamlar Eddie Howe'un takımı için çok daha makul bir mali yükü işaret ediyor.
Craig Hope'a göre, nihai tutar, taraftarları yaz bütçesi konusunda endişelendiren ilk değerlemelerin oldukça altında kalacak. Newcastle, kaleci için 18,65 milyon sterlinlik bir anlaşmayı sonuçlandırmak üzere ve bu, orijinal 24 milyon sterlinlik rakamdan yaklaşık 6 milyon sterlinlik bir tasarruf anlamına geliyor.
Tyneside'ın transfer stratejisinde bir değişiklik
Jaouen'in transferi, Newcastle'ın uzun vadeli transfer politikasındaki değişimin ilk somut kanıtıdır. Kulüp, sadece yüksek bedelli, tanınmış süperstarların peşinden koşmak yerine, radarın altında kalan seçkin genç yetenekleri keşfetmeye yöneliyor. Bu strateji, mali açıdan aşırı yük altına girmeden en üst düzeyde rekabet edebilecek sürdürülebilir bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Jaouen, kulübün kalecilik pozisyonundaki mevcut seçeneklerinin yerini hemen alması beklenen bir oyuncu olmaktan ziyade, yüksek potansiyelli bir proje olarak görülüyor.
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St James' Park'ta kaleci kadrosunda değişiklik bekleniyor
Jaouen'in transferi an meselesi haline gelirken, St James' Park'taki mevcut kaleci kadrosunun geleceğine dair soru işaretleri devam ediyor. Nick Pope'un Ipswich Town veya Leeds gibi takımların ilgisini çekebileceğine dair söylentiler sürerken, bu durum bir numaralı kaleci pozisyonu için yeni bir rakip adayına yer açabilir.
Burnley'den James Trafford'un ilk 11'deki yerini devralacağı yönünde güçlü söylentiler olsa da, Jaouen'in yakın gelecekte yüksek kaliteli bir yedek olarak görev yapması bekleniyor.