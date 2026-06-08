Newcastle, yaz transfer dönemindeki ilk önemli transferini gerçekleştirdi; Magpies, kalecinin transfer ücretinden milyonlarca sterlin tasarruf etmeyi başardı

Magpies, yaz transfer döneminde önemli bir atılım gerçekleştirerek bu Fransız genç yetenekle anlaşmaya vardı. Bu transfer, kulübün transfer ekibi için büyük bir başarı niteliğinde; ekip, basında yaygın olarak yer alan 24 milyon sterlinlik ilk fiyat talebini düşürmeyi başardı.

Anlaşma şu anda son aşamalarında ve genç kaleci, sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye uçuyor. Bu transfer, geçtiğimiz aylarda Reims'in genç yeteneği ile birkaç kez adı anılan Magpies'in, Ligue 2 ekibiyle kesin bir anlaşmaya varmadan önce sürdürdüğü uzun süren arayışın sonunu işaret ediyor.