Newcastle, yaz transfer döneminde şok bir hamleyle Chelsea'nin iki forvetini kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Newcastle, yeni bir forvet transferi için aktif olarak çalışıyor ve dikkatlerini Chelsea’den iki oyuncuya çevirdi. Her ikisini de kadroya katmayı hedeflemeseler de, Jackson ve Delap yüksek kaliteli alternatifler olarak görülüyor. Geçen yaz Chelsea’den Bayern Münih’e kiralık olarak transfer olan Jackson, 26 maçta attığı 7 golle istikrarlı bir performans sergiledi. Öte yandan, Delap'ın istatistikleri daha mütevazı; geçen yaz Ipswich Town'dan Chelsea'ye transfer olduktan sonra 31 maçta 2 gol attı. Her iki oyuncunun da şu anda Stamford Bridge'de uzun vadeli bir geleceği garanti altında değil, bu da onları Tyneside'a transfer için uygun seçenekler haline getiriyor.



