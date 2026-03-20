Chelsea v Newcastle United - Premier League
خالد محمود

Çeviri:

Newcastle, yaz transfer döneminde şok bir hamleyle Chelsea'nin iki forvetini kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Newcastle United, bu yaz yeni bir santrfor arayışını hızlandırırken, Chelsea'nin forvetleri Nicolas Jackson ve Liam Delap başlıca hedefler olarak öne çıkıyor. Geçen Eylül ayında 125 milyon sterlin (166 milyon dolar) karşılığında Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ın bıraktığı boşluğu doldurmakta zorlanan Magpies'te, ne Yoane Wissa ne de Nick Woltemade forvet pozisyonunda tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyebildi.

  • Pahalı transferler, Isak'ın boşluğunu doldurmakta zorlanıyor

    Wissa ve Woltemade'nin kadroda olmasına rağmen, Barcelona maçında Will Osula ve Anthony Gordon'ı orta sahada oynatma yönündeki son taktiksel kararlar, yeni bir hücum liderine duyulan ihtiyacı ortaya koydu. Ağustos 2025'te Stuttgart'tan 65 milyon sterlin (87 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Woltemade, 44 maçta 11 gol attı. Öte yandan, geçen yaz Brentford'dan 50 milyon sterlin (66 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Wissa, sezonun başında geçirdiği diz sakatlığının ardından 21 maçta sadece 3 gol atabildi.


  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Stamford Bridge'den iki isim radarında

    Newcastle, yeni bir forvet transferi için aktif olarak çalışıyor ve dikkatlerini Chelsea’den iki oyuncuya çevirdi. Her ikisini de kadroya katmayı hedeflemeseler de, Jackson ve Delap yüksek kaliteli alternatifler olarak görülüyor. Geçen yaz Chelsea’den Bayern Münih’e kiralık olarak transfer olan Jackson, 26 maçta attığı 7 golle istikrarlı bir performans sergiledi. Öte yandan, Delap'ın istatistikleri daha mütevazı; geçen yaz Ipswich Town'dan Chelsea'ye transfer olduktan sonra 31 maçta 2 gol attı. Her iki oyuncunun da şu anda Stamford Bridge'de uzun vadeli bir geleceği garanti altında değil, bu da onları Tyneside'a transfer için uygun seçenekler haline getiriyor.


  • Jackson, A takımda forma giyme süresine öncelik veriyor

    Mütevazı gol istatistiklerine rağmen, Senegal milli takım oyuncusu Bavyera'da hâlâ büyük saygı görüyor ve Harry Kane'in yedeği olarak Almanya'ya geri dönmesini sağlayacak yeni bir teklif gelme ihtimali hâlâ var. Ancak TEAMtalk kaynakları, Jackson'ın düzenli olarak A takımda forma giymeyi öncelikli gördüğünü ve Newcastle'ın bu konuda ona cazip bir teklif sunabilecek konumda olduğunu belirtiyor.


    Newcastle, Delap’ın potansiyeline olan ilgisini sürdürüyor

    Delap konusunda Newcastle, geçen yaz bu oyuncu için transfer görüşmeleri yürütmüştü ve hâlâ onun "büyük potansiyeline" inanıyor. Chelsea, hücum hattına yeni takviyeler yapmayı başarırsa, Delap'ın transfer listesine konulması bekleniyor ve Newcastle'ın ilgisi de azalmış değil.