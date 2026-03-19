Newcastle United, Avrupa piyasasında yetenekli genç oyuncular için yoğun bir arayış içindedir ve Francesco Pio Esposito bu arayışın en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Kulüp son zamanlarda oyuncu izleme çalışmalarını yoğunlaştırmış olup, Tutto Sport’un haberine göre cumartesi günü bir kulüp temsilcisi San Siro Stadyumu’nda hazır bulunmuştur. İzci, genç forvetin gol attığı Inter Milan ile Atalanta arasındaki 1-1 berabere biten maçı izlemiştir.

Dünya futbolunun en umut verici genç oyuncularından biri olarak görülen bu forvete hayranlık duyan tek kulüp Newcastle değil. Arsenal de bu forvetle yakından ilgileniyor, ancak Newcastle son 20 gün içinde bu yarışta öne geçmek için önemli adımlar attı. Eddie Howe, forvet hattına dinamik bir oyuncu katmak istiyor ve İtalyan Golden Boy ödülünün sahibi olan bu oyuncu, kulüp yönetiminin şu anda aradığı yüksek potansiyelli oyuncuların profiline uyuyor.