Newcastle, yaz transfer döneminde bu oyuncuyu kadrosuna katma ihtimaline yönelik olarak Inter Milan'ın yıldızı Pio Esposito'yu izlemek üzere gözlemcilerini gönderdi
Newcastle United, Avrupa piyasasında yetenekli genç oyuncular için yoğun bir arayış içindedir ve Francesco Pio Esposito bu arayışın en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Kulüp son zamanlarda oyuncu izleme çalışmalarını yoğunlaştırmış olup, Tutto Sport’un haberine göre cumartesi günü bir kulüp temsilcisi San Siro Stadyumu’nda hazır bulunmuştur. İzci, genç forvetin gol attığı Inter Milan ile Atalanta arasındaki 1-1 berabere biten maçı izlemiştir.
Dünya futbolunun en umut verici genç oyuncularından biri olarak görülen bu forvete hayranlık duyan tek kulüp Newcastle değil. Arsenal de bu forvetle yakından ilgileniyor, ancak Newcastle son 20 gün içinde bu yarışta öne geçmek için önemli adımlar attı. Eddie Howe, forvet hattına dinamik bir oyuncu katmak istiyor ve İtalyan Golden Boy ödülünün sahibi olan bu oyuncu, kulüp yönetiminin şu anda aradığı yüksek potansiyelli oyuncuların profiline uyuyor.
Inter Milan'ın satış konusundaki kararlı tutumu
Premier Lig’den gelen ilginin giderek artmasına rağmen, Inter Milan değerli oyuncusuyla yollarını ayırmaya şimdilik niyetli değil. CEO Beppe Marotta’nın önderliğindeki Nerazzurri yönetimi, kadrolarının çekirdek kadrosunu korumak konusunda açıkça tavır aldı. Marotta daha önce oyuncunun olası bir ayrılığını önemsiz göstermiş ve kulübün yakın gelecekte oyuncuyu satma niyetinde olmadığını netleştirmişti. Newcastle’ın oyuncu izleme çalışmaları gündeme gelse de bu tutum değişmedi.
İtalyan devi, 2005 doğumlu forveti hücumunun geleceği olarak görüyor ve oyuncunun İngiltere'nin en üst liginin cazibesine kapılmaması için şimdiden önlemler alıyor. Newcastle, Inter'in yaklaşık 80 milyon avro (69 milyon sterlin/93 milyon dolar) gibi bir fiyata ikna edilebileceğine inanıyor olsa da, İtalyan basını, Milan merkezli kulübü müzakere masasına oturtmak için başarılı bir teklifin muhtemelen 100 milyon avro (86 milyon sterlin/116 milyon dolar) sınırını aşması gerektiğini öne sürüyor.
Sözleşme yenileme çalışmaları devam ediyor
Yatırımlarını daha da güvence altına almak için Inter, Esposito’yu 2031 yılına kadar kulübe bağlayacak devasa bir sözleşme uzatması üzerinde çalışıyor. Önerilen anlaşma, önemli bir maaş artışını da içeriyor; bu artışla oyuncunun yıllık 1,1 milyon avroluk mevcut maaşı, sezon başına yaklaşık 4 milyon avroluk bir pakete yükselecek. Bu hamle, Newcastle ve Arsenal’in temsil ettiği “İngiliz cazibesini” önlemek için atılmış bir önleyici adım olarak görülüyor. Inter yönetimi, oyuncunun hızlı gelişimini ödüllendirirken, aynı zamanda kendi kozlarını da elinde tutmaya kararlı görünüyor.
Oyuncunun tarafı da şimdilik İtalya'da kalmaya kararlı görünüyor. Radio CRC'ye konuşan forvetin menajeri Mario Giuffredi, müvekkilinin şu anki Serie A liderine olan sadakatini vurguladı. Giuffredi şunları söyledi: "Pio Esposito, Inter'de iyi gidiyor ve önümüzdeki 10 yıl boyunca Nerazzurri'nin geleceği olacak. Çocuk Inter'e aşık." Bu tür yorumlar, Newcastle'ın durumu yakından takip etmesine rağmen, oyuncuyu San Siro'dan St James' Park'a geçmeye ikna etmenin çok zor bir görev olacağını gösteriyor.
Rekabet ve taktiksel uyum
Newcastle’ın Esposito’yu kadrosuna katma çabası, kulübün mevcut kadro derinliği ve taktiksel öncelikleri konusunda soru işaretleri yaratıyor. Magpies'in kadrosunda, İtalyan genç oyuncuyla benzer fiziksel ve teknik özelliklere sahip Nick Woltemade zaten bulunuyor. Bazı gözlemciler, Newcastle ve diğer İngiliz kulüpleriyle olan bağlantıların, oyuncunun profilini yükseltmek ve Milan'da daha iyi şartlar elde etmek için kullanılabileceğine inanıyor. Ancak Howe'un çok yönlü ve golcü bir ikinci forvet ihtiyacı, kulübün uzun vadeli transfer stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
Kulüp görevlerinin ötesinde, Esposito milli takımının da merkezi bir figürü haline geliyor. Önemli Dünya Kupası eleme play-offları öncesinde, İtalyan efsane Gigi Buffon genç oyuncuya destek vererek, "Pio Esposito bizi Dünya Kupası'na taşıyacak" dedi. Futbol dünyasının ikonlarından gelen bu kadar büyük övgü ve dünyanın en zengin liginden gelen ilgi ile, yaklaşan yaz transfer dönemi forvetin kariyeri için belirleyici bir dönem olacak gibi görünüyor.
