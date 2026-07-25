Getty Images Sport
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Newcastle ve AC Milan görüşmelerini sürdürüyor; Magpies’in Fikayo Tomori için yaptığı ilk teklif kabul edilmedi
Newcastle, Tomori için ilk hamlesini yaptı
İtalya’daki haberlere göre, Newcastle, Tomori için ilk somut adımını attı; ancak bu ilk teklif, İtalyan kulübünün beklentilerinin altında kaldı. Magpies, yaz transfer döneminin başlarında bu İngiliz milli oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla 15 milyon avroluk bir ilk teklif sundu. Ancak San Siro ekibi, en deneyimli savunma oyuncularından birinin piyasa değerini korumak istediği için bu fiyata transferi onaylamaya hazır değil.
İngiliz kulübü, hayal kırıklığı yaratan geçen sezonun ardından Avrupa kupalarına katılamamanın ardından Eddie Howe’un kadrosunu güçlendirmeye kararlı. Newcastle, Premier Lig’de 55 gol yiyerek sezonu 12. sırada tamamlayarak zorlu bir dönem geçirdi; ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona’ya toplamda 8-3’lük ağır bir yenilgiyle elenirken, savunmadaki zayıflıkları Avrupa sahnesinde de gözler önüne serildi.
- Getty Images Sport
Milan, daha yüksek bir değerleme için direniyor
MilanNews24’ün haberlerine göre, Rossoneri yönetimi, bu teklifi oyuncu için belirledikleri ekonomik beklentilerin önemli ölçüde altında görse de, şu anda İngiltere’den gelen teklifi değerlendiriyor. Milan yönetimi, bu stoperi indirimli bir fiyata satmaya niyetli değil ve bonuslar dahil 20 milyon avroluk değerlemeyi sürdürmeye devam ediyor. Bu rakam, oyuncunun takım için taşıdığı önem ve Avrupa piyasasındaki konumunu adil bir şekilde yansıttığı düşünülüyor.
Tomori, ilk olarak Ocak 2021’de AC Milan’a kiralık olarak katılmış, kulübün önceki kiralama sözleşmesindeki 25 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından o yaz transferi kalıcı hale gelmişti. Defans oyuncusunun İtalyan deviyle olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Müzakerelerde aradaki farkı azaltmak
Teklif ile istenen fiyat arasındaki fark aşılamaz gibi görünmüyor ve Newcastle’ın teklifini artırmaya istekli olması halinde bir anlaşmaya varılabileceğine dair inanç giderek güçleniyor. Şu anki fark yaklaşık 5 milyon avro seviyesinde; bu, Tomori’nin kalibresindeki bir defans oyuncusu için mütevazı bir fark. AC Milan'da geçirdiği süre boyunca, kulübün 2021-22 Sezonu Serie A şampiyonluğunu ve 2024-25 Sezonu İtalya Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunurken, Rossoneri'yi 2006-07 Sezonu'ndaki zaferinden bu yana ilk kez 2022-23 Sezonu Şampiyonlar Ligi yarı finallerine taşımada kilit bir rol oynadı.
Geçen sezon Tomori, AC Milan formasıyla tüm turnuvalarda toplam 37 maça çıktı ve üç asist yaptı; kulüp, Serie A’yı beşinci sırada tamamlayarak gelecek sezonun Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Toplamda, bu savunma oyuncusu Rossoneri formasıyla 214 maça çıktı ve İtalya’da geçirdiği süre boyunca yedi gol ve altı asist kaydetti.
- Getty Images Sport
İngiliz futbolunda kanıtlanmış deneyim
Tomori, 2016 ile 2021 yılları arasında Chelsea kadrosunda geçirdiği beş yıllık süre boyunca – bu dönemde Brighton, Hull City ve Derby County’ye kiralanmış olması da dahil olmak üzere – İngiliz futbolunda zengin bir deneyim biriktirdi. Stamford Bridge’de geçirdiği süre boyunca bu savunma oyuncusu 27 maça çıktı ve iki gol attı; ayrıca Blues’un 2019-20 FA Kupası finaline ulaşmasına da katkıda bulundu.
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