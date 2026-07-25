Newcastle ve AC Milan görüşmelerini sürdürüyor; Magpies’in Fikayo Tomori için yaptığı ilk teklif kabul edilmedi

İtalya’daki haberlere göre, Newcastle, Tomori için ilk somut adımını attı; ancak bu ilk teklif, İtalyan kulübünün beklentilerinin altında kaldı. Magpies, yaz transfer döneminin başlarında bu İngiliz milli oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla 15 milyon avroluk bir ilk teklif sundu. Ancak San Siro ekibi, en deneyimli savunma oyuncularından birinin piyasa değerini korumak istediği için bu fiyata transferi onaylamaya hazır değil.

İngiliz kulübü, hayal kırıklığı yaratan geçen sezonun ardından Avrupa kupalarına katılamamanın ardından Eddie Howe’un kadrosunu güçlendirmeye kararlı. Newcastle, Premier Lig’de 55 gol yiyerek sezonu 12. sırada tamamlayarak zorlu bir dönem geçirdi; ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona’ya toplamda 8-3’lük ağır bir yenilgiyle elenirken, savunmadaki zayıflıkları Avrupa sahnesinde de gözler önüne serildi.



