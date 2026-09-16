Elanga'nın forma giyemeyecek olması ve Isak Hien ile Jacob Widell Zetterstrom gibi diğer kilit isimlerin de kadro dışında kalması nedeniyle İsveç Teknik Direktörü Graham Potter, iş yükünü yönetebilmek için ekstra geniş bir kadro tercih etti. Potter'ın gözünü açıkça geleceğe çevirdiği görülüyor; deneyimli kaleci Kristoffer Nordfeldt'i kadroya almaması ve bunun yerine Melker Ellborg ile Noel Tornqvist gibi daha genç seçenekleri tercih etmesi de bu yaklaşımı yansıtıyor.

Potter, "Bence biraz ileriye bakmak, daha fazla genç kaleciyi kadroya katmak için iyi bir zaman. Tanımamız ve onlar hakkında daha kapsamlı bir fikir edinmemiz gereken bu oyuncuların, gelişimleri açısından önemli olan bu seviyede tecrübe kazanma fırsatı bulmaları da önemli" dedi.