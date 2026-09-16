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Donny Afroni

Çeviri:

Newcastle United yıldızı Anthony Elanga, 'uzun vadeli' sakatlık endişeleri nedeniyle Graham Potter başka seçeneklere yönelmek zorunda kalırken İsveç kadrosundan çıkarıldı

A. Elanga
G. Potter
Newcastle United
Premier Lig
İsveç
UEFA Nations League B

İsveç Futbol Federasyonu, kanat oyuncusu Anthony Elanga'nın sakatlığı nedeniyle yaklaşan milli arayı kaçıracağını doğruladı ve Newcastle United önemli bir darbe aldı. Eski Manchester United oyuncusu, bu sezon Newcastle United'ın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu ve şimdi sahalardan potansiyel olarak uzun bir süre uzak kalma riskiyle karşı karşıya.

  • Elanga için uluslararası hayal kırıklığı

    Elanga'nın sezona yaptığı umut verici başlangıç, İsveç Futbol Federasyonu'nun oyuncunun yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeyeceğini doğrulamasının ardından sekteye uğradı. 24 yaşındaki oyuncunun sonbahar takviminde ülkesi adına kilit bir isim olması bekleniyordu, ancak adı bu hafta açıklanan resmi kadro listesinde dikkat çekici şekilde yer almadı. Ülkesinin federasyonundan yapılan resmi açıklamada, Elanga'nın geçen hafta içinde bir sakatlık yaşadığı ve bu nedenle Romanya, Polonya ve Bosna-Hersek'e karşı oynanacak maçları içeren buluşmayı kaçıracağı doğrulandı.

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    Matthias Jaissle'ın sakatlık kâbusu

    Newcastle United menajeri Matthias Jaissle, Leeds deplasmanındaki ağır yenilginin ardından kanat oyuncusunun durumunu değerlendirirken endişesini gizlemedi. Alman teknik adam, ilk teşhisin kaygı verici olduğunu kabul etti ve kulüp şimdi en patlayıcı hücum silahlarından birini önemli bir süre kaybetme ihtimaline hazırlanıyor.

    4-1'lik yenilginin hemen ardından konuşan Jaissle, şunları söyledi: "Sakatlık iyi görünmüyor. Ne kadar ciddi olduğunu araştırmamız gerekiyor. Elanga sakatlıkla uğraşıyor ama şu anda durum pek iyi görünmüyor. Maalesef sakatlandı. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını öğrenmek için daha fazla ve daha ayrıntılı inceleme yapmamız gerekiyor. Onu özleyeceğiz ve bir an önce dönüp oynamasını umuyoruz. [Uzun süreli] olabilir. Umarız öyle olmaz. Gelecek hafta bir MR daha çektirecek ve göreceğiz."

  • Potter daha fazla bağlam sundu

    Elanga'nın forma giyemeyecek olması ve Isak Hien ile Jacob Widell Zetterstrom gibi diğer kilit isimlerin de kadro dışında kalması nedeniyle İsveç Teknik Direktörü Graham Potter, iş yükünü yönetebilmek için ekstra geniş bir kadro tercih etti. Potter'ın gözünü açıkça geleceğe çevirdiği görülüyor; deneyimli kaleci Kristoffer Nordfeldt'i kadroya almaması ve bunun yerine Melker Ellborg ile Noel Tornqvist gibi daha genç seçenekleri tercih etmesi de bu yaklaşımı yansıtıyor.

    Potter, "Bence biraz ileriye bakmak, daha fazla genç kaleciyi kadroya katmak için iyi bir zaman. Tanımamız ve onlar hakkında daha kapsamlı bir fikir edinmemiz gereken bu oyuncuların, gelişimleri açısından önemli olan bu seviyede tecrübe kazanma fırsatı bulmaları da önemli" dedi.

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    Uluslar Ligi B Ligi'nde zorlu bir yol bekliyor

    İsveç, Bosna-Hersek, Polonya ve Romanya ile birlikte rekabetçi bir B Ligi grubunda yer alıyor. Kampanya, 25 Eylül'de Stockholm'de Romanya'ya karşı oynanacak maçla başlayacak, ardından sadece üç gün sonra Polonya ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kadro, sakatlıklara rağmen hâlâ önemli bir yıldız gücüne sahip ve Liverpool'dan Alexander Isak ile Arsenal'den Viktor Gyökeres'in hücum hattına liderlik etmesi bekleniyor. Potter, yaklaşan maç döneminin iki yönlü hedefini vurguladı. Son olarak, "Ayrıca takımı geliştirmeye devam etmemiz ve Dünya Kupası'nda ortaya koyduklarımızın üzerine koymamız gerekiyor, bunu yapmanın iyi bir yolu da maç kazanmak" dedi.

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