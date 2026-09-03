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Newcastle United ve Aston Villa, Bayer Leverkusen'in yıldızı Christian Kofane için ocak ayında harekete geçmeyi planlıyor
Ocak ayında bir çıkış hedefleniyor
Football Insider'a göre Newcastle United ve Aston Villa, ocak ayında yeni hamleler yapma düşüncesiyle Bayer Leverkusen'in hücum oyuncusu Christian Kofane'yi yakından takip ediyor. Son günlerde her iki Premier League kulübü de 20 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde anılsa da, transfer dönemi kapanmadan önce anlaşmayı sonuçlandıramadı. Kaynaklar, Kofane'nin St James' Park ve Villa Park'ta öncelikli hedef olmaya devam ettiğini, karar vericilerin kış transfer dönemi açıldığında oyuncunun imzasını almayı umduğunu belirtiyor.
- Getty
Çok yüksek potansiyele sahip yükselen bir yıldız
Scout ekipleri, Kamerun millî oyuncusunu gelecekte büyük gelişim potansiyeli taşıyan bir profil olarak görüyor. Kofane, geçen sezon tüm kulvarlarda yedi gol atıp altı asist yaparak verimli bir dönem geçirdi; 2026-27 sezonundaki ilk iki maçında da şimdiden iki gol ekledi. Bundesliga'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak geniş çapta kabul gören oyuncunun, mevcut yükselişini sürdürmesi hâlinde değerinin hızla artması bekleniyor.
Newcastle'ın gelişen transfer modeline uyuyor
Kofane'nin profili, yaz döneminde kadroda yapılan büyük çaplı yeniden yapılanmanın ardından Newcastle'ın transfer piyasasındaki stratejik değişimiyle kusursuz biçimde örtüşüyor. Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes gibi oturmuş yıldızların ayrılmasının ardından Newcastle, Sean Steur ve Amar Dedic gibi potansiyeli yüksek genç oyunculara yöneldi. Halihazırda tam A milli statüsünde olan ve Leverkusen'in sportif projesinde şimdiden kilit bir rol oynayan Kofane, kulübün yeni vizyonu için tüm kutucukları işaretliyor.
- Sven Simon
Uzun vadeli hedefler için temeller atılıyor
Kısa vadeli kadro takviyelerinin ötesinde Newcastle, elit statüsünü pekiştirmek için tasarlanan altyapı projelerini de eş zamanlı olarak ilerletiyor. Kulüp kısa süre önce, Woolsington Hall Estate'te son teknolojiye sahip bir antrenman tesisi inşa etmek için 190 milyon sterlinlik dev bir anlaşmaya vardı. Tesisin 2029-30 sezonu öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Everton'ın eski CEO'su Keith Wyness, tesislerin geliştirilmesinin PIF'ten önemli bir niyet beyanı niteliği taşıdığını ve bunun uzun vadede oyuncuların takımda tutulmasına yardımcı olması gerektiğini belirtti.
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