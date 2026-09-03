Newcastle United ve Aston Villa, Bayer Leverkusen'in yıldızı Christian Kofane için ocak ayında harekete geçmeyi planlıyor

Scout ekipleri, Kamerun millî oyuncusunu gelecekte büyük gelişim potansiyeli taşıyan bir profil olarak görüyor. Kofane, geçen sezon tüm kulvarlarda yedi gol atıp altı asist yaparak verimli bir dönem geçirdi; 2026-27 sezonundaki ilk iki maçında da şimdiden iki gol ekledi. Bundesliga'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak geniş çapta kabul gören oyuncunun, mevcut yükselişini sürdürmesi hâlinde değerinin hızla artması bekleniyor.