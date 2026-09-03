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Bayer 04 Leverkusen v Sevilla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

Newcastle United ve Aston Villa, Bayer Leverkusen'in yıldızı Christian Kofane için ocak ayında harekete geçmeyi planlıyor

Transfers
C. Kofane
Aston Villa
Newcastle United
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Premier Lig

Newcastle United ile Aston Villa'nın, Bayer Leverkusen forveti Christian Kofane için ocak ayında yeniden harekete geçmeyi planladığı bildirildi. Premier Lig'in iki kulübü de 20 yaşındaki oyuncuyu son tarih öncesinde kadrosuna katmayı başaramadı, ancak imzasını almak konusunda istekli olmaya devam ediyor.

  • Ocak ayında bir çıkış hedefleniyor

    Football Insider'a göre Newcastle United ve Aston Villa, ocak ayında yeni hamleler yapma düşüncesiyle Bayer Leverkusen'in hücum oyuncusu Christian Kofane'yi yakından takip ediyor. Son günlerde her iki Premier League kulübü de 20 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde anılsa da, transfer dönemi kapanmadan önce anlaşmayı sonuçlandıramadı. Kaynaklar, Kofane'nin St James' Park ve Villa Park'ta öncelikli hedef olmaya devam ettiğini, karar vericilerin kış transfer dönemi açıldığında oyuncunun imzasını almayı umduğunu belirtiyor.

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  • Christian KofaneGetty

    Çok yüksek potansiyele sahip yükselen bir yıldız

    Scout ekipleri, Kamerun millî oyuncusunu gelecekte büyük gelişim potansiyeli taşıyan bir profil olarak görüyor. Kofane, geçen sezon tüm kulvarlarda yedi gol atıp altı asist yaparak verimli bir dönem geçirdi; 2026-27 sezonundaki ilk iki maçında da şimdiden iki gol ekledi. Bundesliga'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak geniş çapta kabul gören oyuncunun, mevcut yükselişini sürdürmesi hâlinde değerinin hızla artması bekleniyor.

  • Newcastle'ın gelişen transfer modeline uyuyor

    Kofane'nin profili, yaz döneminde kadroda yapılan büyük çaplı yeniden yapılanmanın ardından Newcastle'ın transfer piyasasındaki stratejik değişimiyle kusursuz biçimde örtüşüyor. Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes gibi oturmuş yıldızların ayrılmasının ardından Newcastle, Sean Steur ve Amar Dedic gibi potansiyeli yüksek genç oyunculara yöneldi. Halihazırda tam A milli statüsünde olan ve Leverkusen'in sportif projesinde şimdiden kilit bir rol oynayan Kofane, kulübün yeni vizyonu için tüm kutucukları işaretliyor.

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  • imago-sport-1080629324.jpgSven Simon

    Uzun vadeli hedefler için temeller atılıyor

    Kısa vadeli kadro takviyelerinin ötesinde Newcastle, elit statüsünü pekiştirmek için tasarlanan altyapı projelerini de eş zamanlı olarak ilerletiyor. Kulüp kısa süre önce, Woolsington Hall Estate'te son teknolojiye sahip bir antrenman tesisi inşa etmek için 190 milyon sterlinlik dev bir anlaşmaya vardı. Tesisin 2029-30 sezonu öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Everton'ın eski CEO'su Keith Wyness, tesislerin geliştirilmesinin PIF'ten önemli bir niyet beyanı niteliği taşıdığını ve bunun uzun vadede oyuncuların takımda tutulmasına yardımcı olması gerektiğini belirtti.