AFP
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Newcastle United, St James' Park'ta yeni bir görsel döneme hazırlanırken yeni kulüp armasını tanıttı
Taraftarlar modernize edilmiş kulüp armasını onayladı
Tyneside'ın varlıklı kulübü, 27 binden fazla sadık taraftarın katıldığı net bir oylamanın ardından yeni görsel kimliğini resmen tanıttı ve böylece iki yıllık kapsamlı tasarım sürecini tamamladı. Armanın bu evrimi, kentin zengin gemi inşa mirasına saygı duruşunda bulunan tarihi kaleyi, siyah-beyaz çizgili kalkanı ve mitolojik hipokampusları daha belirgin hale getiriyor. Güncellenen amblemin, Newcastle'ın sezonun son iç saha maçında Crystal Palace'ı ağırlayacağı karşılaşmada oyuncuların formalarında ilk kez resmi bir maçta kullanılması planlanıyor.
- Getty Images Sport
Hiyerarşi, derin yurttaşlık köklerini onurlandırıyor
Newcastle CEO'su David Hopkinson, modernizasyon projesinin tamamının en başından itibaren maça giden taraftarların çizdiği net sınırlara sıkı sıkıya bağlı kaldığında ısrar etti.
Taraftar kitlesiyle yürütülen kapsamlı istişare sürecine dikkat çeken Hopkinson, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Bu kulübün armasına duyduğu gurur ve tutkuyu hissettiren başka hiçbir yerde çalışmadım, bu yüzden bu çalışma bütünü hepimiz için son derece büyük bir ayrıcalık ve sorumluluk. Kulüp, cevabını bilmediğimiz soruları taraftarlara sordu ve onlar bize açıkça şunu söyledi: sahip olduklarımızı koruyun, sevdiğimiz unsurları muhafaza edin ve yeniden başlamayın."
Tasarımın arkasındaki kentsel mirasa vurgu yapan Hopkinson şöyle devam etti: "Bundan sonraki her karar, taraftarlarımızın çizdiği sınırlar içinde alındı ve sonuç üzerinde son ve belirleyici sözü taraftarlarımızın söylemiş olması da son derece doğru. Armamız şehrin kendi armasından doğdu ve hâlâ da öyle. Nereden geldiğimizi onurlandırıyor, bugün kim olduğumuzu temsil ediyor ve ona inanan, onun etrafında birleşen dünya çapındaki destekçi nesilleri için ikonik bir simgeye dönüşecek."
Kreatif direktör, yoğun incelemeyi anlattı
St James' Park armasının titizlikle yürütülen yeniden tasarımına, kulübün kreatif direktörü ve ömür boyu Newcastle United taraftarı olan Kenneth McIver öncülük etti.
Projenin kendisi açısından taşıdığı kişisel ağırlığı değerlendiren eski Nike tasarımcısı şöyle konuştu: "Ömür boyu bir taraftar olarak, armamız okul kitaplarımı kapladığım şeydi. 80'ler ve 90'larda kahramanlarımı üzerinde bu armayla oynarken izledim, bu yüzden armamızın geleceğinin şekillenmesine yardımcı olmak inanılmaz bir onur. Kariyerim boyunca dünya futbolundaki en büyük tasarım projelerinden bazılarında çalışma şansım oldu ve hiçbiri, köklerim ve kulübe duyduğum tutku nedeniyle bunun kadar baskı taşımıyordu."
McIver, proje boyunca yakın çevresinden gördüğü amansız incelemeyi açık sözlülükle anlattı: "Bu baskı, iletişim kurduğumuz binlerce taraftardan geldi ama aynı zamanda ailemden, St James' Park tribünlerinde birlikte oturduğum insanlardan ve iki yıl boyunca bana hiç acımayan arkadaş grubumun mesajlaşma grubundan da geldi. Bana bir kereden fazla, üstelik her zaman nazikçe de değil, bu işin önemini anlayıp anlamadığım soruldu ve kesinlikle anlıyorum."
Her estetik değişikliğin arkasındaki hassasiyeti vurgulayan McIver sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni armamız, mirasımıza ve kimliğimize en üst düzeyde saygı gösterilerek, ayrıca vizyonumuz ve hedeflerimiz göz önünde bulundurularak hazırlandı. Her çizgi defalarca çizildi, yeniden çizildi, gözden geçirildi ve pek çok formatta, dokuda ve platformda test edildi ve sonuç verdi. Hiçbir şey sadece yapılabildiği için değiştirilmedi. Taraftarlardan gelen mesaj sürekli olarak net oldu ve her unsur, uzun yıllar boyunca insanlarla bağ kurmaya ve onlara ilham vermeye devam edecek bir arma ortaya çıkarmaya yönelik."
- Getty Images Sport
Uzun vadeli yaygınlaştırma, şampiyonluk hedeflerine eşlik ediyor
Newcastle, modernize edilen armayı dijital platformlarında hemen kullanmaya başlayacak; kalıcı olarak forma setlerinde yer alması ise 2027-28 sezonu öncesinde gerçekleşecek. Bu zamanlama, Newcastle'ı 2030'a kadar Premier League şampiyonluğu için ciddi bir aday hâline getirme yönündeki iddialı yönetim kurulu hedefleriyle örtüşüyor. Matthias Jaissle için ise saha dışındaki bu kapsamlı gelişmeleri gerçek kupalara dönüştürmenin anahtarı, tüm kulvarlarda amansız bir istikrar yakalamaktan geçiyor.
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