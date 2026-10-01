Newcastle United, St James' Park'ta yeni bir görsel döneme hazırlanırken yeni kulüp armasını tanıttı

St James' Park armasının titizlikle yürütülen yeniden tasarımına, kulübün kreatif direktörü ve ömür boyu Newcastle United taraftarı olan Kenneth McIver öncülük etti.

Projenin kendisi açısından taşıdığı kişisel ağırlığı değerlendiren eski Nike tasarımcısı şöyle konuştu: "Ömür boyu bir taraftar olarak, armamız okul kitaplarımı kapladığım şeydi. 80'ler ve 90'larda kahramanlarımı üzerinde bu armayla oynarken izledim, bu yüzden armamızın geleceğinin şekillenmesine yardımcı olmak inanılmaz bir onur. Kariyerim boyunca dünya futbolundaki en büyük tasarım projelerinden bazılarında çalışma şansım oldu ve hiçbiri, köklerim ve kulübe duyduğum tutku nedeniyle bunun kadar baskı taşımıyordu."

McIver, proje boyunca yakın çevresinden gördüğü amansız incelemeyi açık sözlülükle anlattı: "Bu baskı, iletişim kurduğumuz binlerce taraftardan geldi ama aynı zamanda ailemden, St James' Park tribünlerinde birlikte oturduğum insanlardan ve iki yıl boyunca bana hiç acımayan arkadaş grubumun mesajlaşma grubundan da geldi. Bana bir kereden fazla, üstelik her zaman nazikçe de değil, bu işin önemini anlayıp anlamadığım soruldu ve kesinlikle anlıyorum."

Her estetik değişikliğin arkasındaki hassasiyeti vurgulayan McIver sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni armamız, mirasımıza ve kimliğimize en üst düzeyde saygı gösterilerek, ayrıca vizyonumuz ve hedeflerimiz göz önünde bulundurularak hazırlandı. Her çizgi defalarca çizildi, yeniden çizildi, gözden geçirildi ve pek çok formatta, dokuda ve platformda test edildi ve sonuç verdi. Hiçbir şey sadece yapılabildiği için değiştirilmedi. Taraftarlardan gelen mesaj sürekli olarak net oldu ve her unsur, uzun yıllar boyunca insanlarla bağ kurmaya ve onlara ilham vermeye devam edecek bir arma ortaya çıkarmaya yönelik."