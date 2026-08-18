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Newcastle United, Manchester City yıldızı Nico Gonzalez için harekete geçmeyi değerlendiriyor; Newcastle deneyimli bir orta saha takviyesi arıyor
Newcastle United, Manchester City ile resmî görüşmelere başladı
talkSPORT'a göre Newcastle United, orta saha takviyesi arayışında resmi olarak vites yükseltti ve Gonzalez'in durumu için Manchester City ile görüşmelere başladı.
24 yaşındaki İspanyol, transfer penceresi kapanmadan önce kadrosuna Premier League'de kendini kanıtlamış bir kalite katmak isteyen Newcastle United'ın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Tyneside ekibi, transfer stratejisinde kritik bir aşamaya gelerek, son şampiyondan eski Barcelona oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışırken ilk temaslardan resmi görüşmelere geçti.
St James’ Park'taki transfer ekibi, Gonzalez'i teknik yeterlilik ve taktik disiplin arasındaki boşluğu kapatacak ideal profil olarak belirledi. Anlaşma hâlâ ilk aşamalarında olsa da, iki kulübün de diyaloga açık olması ortak bir noktada buluşulabileceğine işaret ediyor.
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Guimaraes ve Tonali'nin bıraktığı boşluğu doldurmak
Newcastle'ın Gonzalez'e olan ilgisinin ardındaki aciliyet, orta sahanın iki temel direğinin takımdan ayrılmasından kaynaklanıyor. Yaz transfer döneminde hem Bruno Guimaraes hem de Sandro Tonali kulüpten ayrıldı ve bu da sahanın merkezinde Matthias Jaissle'ın doldurmak için istekli olduğu büyük bir boşluk bıraktı.
Özellikle Guimaraes'in kaybı, Newcastle taraftarlarının kabullenmekte zorlandığı bir durum oldu ve bu da Gonzalez'in olası gelişini moral açısından daha da önemli hale getiriyor. İspanyol oyuncu, hem ön libero rolünde hem de daha ileri, ceza sahaları arasında gidip gelen bir orta saha olarak oynayabilme çok yönlülüğüne sahip ve Jaissle'a arzuladığı taktik esnekliği sunuyor.
Gonzalez'in düzenli olarak ilk takım futbolu oynama arayışı
Gonzalez için Kuzeydoğu’ya olası bir transfer, Etihad’daki kariyerini yeniden canlandırma fırsatı anlamına geliyor. Orta saha oyuncusu, Şubat 2025’te £52 milyon karşılığında Manchester City’ye transfer olmasından bu yana ilk 11’de kalıcı bir yer edinmekte zorlandı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkmasına rağmen, sezonun kritik bölümündeki rolü dikkat çekici şekilde sınırlı kaldı.
24 yaşındaki Gonzalez, kariyerinin zirve yıllarına yaklaşırken düzenli olarak ilk 11’de yer alacağı bir rol istemeye hazır görünüyor. Newcastle, ona orta sahanın odak noktası olacağı bir platform sunabilir ve bunun oyuncunun temsilcilerine cazip geldiği belirtiliyor.
- Getty
Jaissle’ın projesi için kritik bir dönem
Transfer döneminin sonu yaklaşırken, Jaissle ve Newcastle'ın transfer ekibi üzerindeki baskı da kadroyu son hâline getirmek için artıyor. Newcastle yönetimi, başarılı bir sezonun transfer döneminin önceki bölümünde kaybedilen kalitenin yerinin doldurulmasına bağlı olduğunun farkında.
Söz konusu yüksek risk nedeniyle müzakere sürecinin her iki taraf için de karmaşık geçmesi bekleniyor. Newcastle, fazla ödeme yapma konusunda temkinli davranıyor ancak Gonzalez kalibresinde bir oyuncunun doğrudan bir rakipten sık sık transfer edilebilir hâle gelmediğini de kabul ediyor. Taraftarlar açısından bu transfer, kulübün yükselişini raydan çıkarma tehdidi oluşturan ve çok konuşulan ayrılıkların yaşandığı bir yazın ardından büyük ihtiyaç duyulan bir moral kaynağı olur.
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