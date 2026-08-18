Newcastle'ın Gonzalez'e olan ilgisinin ardındaki aciliyet, orta sahanın iki temel direğinin takımdan ayrılmasından kaynaklanıyor. Yaz transfer döneminde hem Bruno Guimaraes hem de Sandro Tonali kulüpten ayrıldı ve bu da sahanın merkezinde Matthias Jaissle'ın doldurmak için istekli olduğu büyük bir boşluk bıraktı.

Özellikle Guimaraes'in kaybı, Newcastle taraftarlarının kabullenmekte zorlandığı bir durum oldu ve bu da Gonzalez'in olası gelişini moral açısından daha da önemli hale getiriyor. İspanyol oyuncu, hem ön libero rolünde hem de daha ileri, ceza sahaları arasında gidip gelen bir orta saha olarak oynayabilme çok yönlülüğüne sahip ve Jaissle'a arzuladığı taktik esnekliği sunuyor.