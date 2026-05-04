Newcastle United, İngiliz yıldız için yüksek bir fiyat biçerken Bayern Münih, Anthony Gordon'a yönelik transfer teklifini hâlâ gündeminde tutuyor
Bayern, Magpies'in yıldızına ilgi gösteriyor
Bundesliga'nın devleri, yaz transfer planlarında kilit bir isim olarak öne çıkan Manchester United oyuncusu Gordon'u hâlâ yakından takip ediyor. Premier Lig kulübüyle görüşmelerin karmaşıklığına rağmen, Bavyera devi, oyuncunun menajerleriyle temasa geçerek Allianz Arena'ya olası bir transferi görüşmeye başladı.
Gordon, İngiltere'de muhteşem bir sezon geçirerek Eddie Howe'un hücumunun odak noktası haline geldi. Defans oyuncularını geçme yeteneği ve gelişen son vuruş becerisi, Bayern'in scout ekibinin dikkatini çekti. Ekip, Gordon'u kanat bölgelerine daha fazla dinamizm katacak ideal profil olarak görüyor.
Newcastle, FFP baskısı altında yüksek bir değer biçti
Sky Sport'un haberine göre, Alman kulübü 25 yaşındaki oyuncuyu Münih'e transfer etmek için ona cazip bir beş yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.
Bayern anlaşma yapmaya istekliyken, Newcastle United değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Magpies, kanat oyuncusu için 90 milyon euro civarında bir ücret talep ederek yüksek bir fiyat biçti. Bu yüksek değerleme, kısmen oyuncunun takım için öneminden, kısmen de kulübün mali dengesini sağlamaya olan ihtiyacından kaynaklanıyor.
Newcastle, Premier League'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na (PSR) uymak için bu yaz önemli bir gelir elde etme baskısı altında. Gordon gibi yüksek değerli bir yerli yeteneği satmak, kulübün mali durumuna büyük bir destek sağlayacaktır, ancak Bayern şu anda 90 milyon avroluk rakamı aşırı buluyor ve müzakerelerin bu aşamasında bu özel fiyatı karşılamaya isteksiz.
Gordon yaz transferine açık
Oyuncu kendisi yeni bir maceraya hazır görünüyor. Haberlere göre Gordon, Almanya'ya transfer olmaya "kesinlikle açık" ve doğru fırsat çıkarsa St James' Park'tan ayrılmaya meyilli.
Büyük kupalar için mücadele etme ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynama ihtimali, eski Everton oyuncusu için önemli bir cazibe unsuru olmaya devam ediyor.
Gordon, Münih'te kendisini bekleyen potansiyel maaş rakamları ve sözleşme süresi hakkında zaten bilgilendirildi. Kuzey Doğu'da hala popüler bir isim olsa da, iki kulüp transfer ücreti konusunda nihayetinde bir uzlaşmaya varabilirse, Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden birine katılmanın cazibesi reddedilemeyecek kadar güçlü olabilir.
Premier Lig'deki rekabet hâlâ çok sıkı
Gordon'un durumunu yakından takip eden tek kulüp Bayern değil. Bu sezon 46 maçta 17 gol ve 5 asistle katkı sağlayan kanat oyuncusuna, birkaç Premier Lig rakibinin de ilgi duyduğu biliniyor. İngiliz birinci ligindeki kanıtlanmış performansı, yerli yetenekler arayan diğer büyük kulüpler için onu güvenilir bir seçenek haline getiriyor.