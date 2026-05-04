Newcastle United, İngiliz yıldız için yüksek bir fiyat biçerken Bayern Münih, Anthony Gordon'a yönelik transfer teklifini hâlâ gündeminde tutuyor

Sky Sport'un haberine göre, Alman kulübü 25 yaşındaki oyuncuyu Münih'e transfer etmek için ona cazip bir beş yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.

Bayern anlaşma yapmaya istekliyken, Newcastle United değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Magpies, kanat oyuncusu için 90 milyon euro civarında bir ücret talep ederek yüksek bir fiyat biçti. Bu yüksek değerleme, kısmen oyuncunun takım için öneminden, kısmen de kulübün mali dengesini sağlamaya olan ihtiyacından kaynaklanıyor.

Newcastle, Premier League'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na (PSR) uymak için bu yaz önemli bir gelir elde etme baskısı altında. Gordon gibi yüksek değerli bir yerli yeteneği satmak, kulübün mali durumuna büyük bir destek sağlayacaktır, ancak Bayern şu anda 90 milyon avroluk rakamı aşırı buluyor ve müzakerelerin bu aşamasında bu özel fiyatı karşılamaya isteksiz.







