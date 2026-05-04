Newcastle United, İngiliz yıldız için çok yüksek bir fiyat talep ederken, Bayern Münih hâlâ Anthony Gordon’a teklif yapmayı planlıyor

Sky Sport’un haberine göre, Alman kulübü 25 yaşındaki oyuncuya Münih’e transfer olması için cazip bir beş yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.

Bayern anlaşmayı imzalamaya istekli olsa da, Newcastle United'ın değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyeti yok. "Magpies", kanat oyuncusu için 90 milyon avro civarında bir bedel talep ederek yüksek bir fiyat etiketi koydu. Bu yüksek değer biçiminin nedeni, kısmen oyuncunun takım için taşıdığı önem, kısmen de kulübün mali dengesini sağlama ihtiyacıdır.

Newcastle, Premier Lig’in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları’na (PSR) uymak için bu yaz önemli bir gelir elde etme baskısı altında. Gordon gibi yüksek değerli, kulüp altyapısından yetişen bir yeteneği satmak, kulübün mali durumuna büyük bir destek sağlayacaktır; ancak Bayern, şu anda 90 milyon avroluk rakamı aşırı buluyor ve müzakerelerin bu aşamasında bu belirli fiyatı karşılamaya isteksiz davranıyor.







