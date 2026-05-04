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Newcastle United, İngiliz yıldız için çok yüksek bir fiyat talep ederken, Bayern Münih hâlâ Anthony Gordon’a teklif yapmayı planlıyor
Bayern, Magpies’in yıldız oyuncusuna ilgi gösteriyor
Bundesliga’nın devleri, Gordon’u transfer etmek için hâlâ yoğun çaba sarf ediyor; Manchester United’da forma giyen oyuncu, kulübün yaz transfer planlarında kilit bir isim olarak öne çıkıyor. Bir Premier Lig takımıyla müzakere etmenin getirdiği zorluklara rağmen, Bavyera devi, oyuncunun menajerleriyle temasa geçerek Allianz Arena’ya olası bir transferi görüşmeye başladı.
Gordon, İngiltere’de muhteşem bir sezon geçirerek Eddie Howe’un hücumunun odak noktası haline geldi. Savunmacıları geçme yeteneği ve gol vuruşlarındaki gelişimi, Bayern’in scout ekibinin dikkatini çekti; ekip, onu kanat bölgelerine daha fazla dinamizm katacak ideal profil olarak görüyor.
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Newcastle, FFP baskısı altında yüksek bir değer biçti
Sky Sport’un haberine göre, Alman kulübü 25 yaşındaki oyuncuya Münih’e transfer olması için cazip bir beş yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.
Bayern anlaşmayı imzalamaya istekli olsa da, Newcastle United'ın değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyeti yok. "Magpies", kanat oyuncusu için 90 milyon avro civarında bir bedel talep ederek yüksek bir fiyat etiketi koydu. Bu yüksek değer biçiminin nedeni, kısmen oyuncunun takım için taşıdığı önem, kısmen de kulübün mali dengesini sağlama ihtiyacıdır.
Newcastle, Premier Lig’in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları’na (PSR) uymak için bu yaz önemli bir gelir elde etme baskısı altında. Gordon gibi yüksek değerli, kulüp altyapısından yetişen bir yeteneği satmak, kulübün mali durumuna büyük bir destek sağlayacaktır; ancak Bayern, şu anda 90 milyon avroluk rakamı aşırı buluyor ve müzakerelerin bu aşamasında bu belirli fiyatı karşılamaya isteksiz davranıyor.
Gordon, yaz aylarında ayrılmaya açık
Oyuncu kendisi de yeni bir meydan okumaya hazır görünüyor. Haberlere göre Gordon, Almanya’ya transfer olmaya “kesinlikle açık” ve doğru fırsat ortaya çıkarsa St James’ Park’tan ayrılmaya meyilli.
Büyük kupalar için mücadele etme ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynama ihtimali, eski Everton oyuncusu için hâlâ önemli bir cazibe unsuru olmaya devam ediyor.
Gordon, Münih'te kendisini bekleyen olası maaş rakamları ve sözleşme süresi konusunda şimdiden bilgilendirildi. Kuzeydoğu'da hâlâ sevilen bir isim olsa da, iki kulüp transfer ücreti konusunda nihayetinde bir uzlaşmaya varabilirse, Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden birine katılmanın cazibesi reddedilemeyecek kadar güçlü olabilir.
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Premier Lig’de rekabet hâlâ çok şiddetli
Gordon'un durumunu yakından takip eden tek kulüp Bayern değil. Bu sezon 46 maçta 17 gol ve 5 asist kaydeden kanat oyuncusuna, birkaç Premier Lig rakibinin de ilgi duyduğu anlaşılıyor. İngiliz birinci ligindeki kanıtlanmış performansı, yerli yetenekler arayan diğer büyük kulüpler için onu güvenilir bir seçenek haline getiriyor.