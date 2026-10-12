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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Newcastle United'ın Coventry City karşısındaki oyuncu puanları: Sven Botman gol attı ancak savunma hataları çöküşe yol açtı

Newcastle United
Coventry City
Coventry City - Newcastle United
Premier Lig

Newcastle United, savunma düzeninin dağılmasıyla Coventry Building Society Arena'da 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Sven Botman'ın golüne rağmen Newcastle United, fırsatları iyi değerlendiren Coventry City karşısında oyun olarak da geride kaldı.

Newcastle United, Coventry Building Society Arena'da taktiksel açıdan kâbus gibi bir maç yaşadı ve savunma düzenindeki ciddi zaafları ortaya çıkaran karşılaşmayı 4-1 kaybetti. Topa sahip olma oranında %67'ye ulaşmasına rağmen Matthias Jaissle'nin takımı bu üstünlüğü oyunun kontrolüne dönüştüremedi ve Frank Lampard'ın ekibinin doğrudan hücuma geçişleri karşısında sık sık savunmasız kaldı. Jack Rudoni'nin erken dakikalarda penaltıdan attığı gol, konuk ekip için olumsuz bir başlangıç oldu. Newcastle, uzun süre baskı kurduğu anlarda bile bunun etkisinden tam olarak kurtulamadı.

İkinci yarıda Sven Botman, Nicolas Gonzalez'in asistinde skoru 2-1'e getirince kısa süreli bir umut doğdu, ancak toparlanma uzun sürmedi. Oyun açıldıkça Newcastle'ın önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşluklar defalarca değerlendirildi. Ellis Simms ve Stephen Mfuni, son bölümde attıkları gollerle ev sahibi ekibin galibiyet farkını artırdı. Newcastle, 19 şuta ve yaklaşık 2 beklenen gole (xG) rağmen hücumun son bölgesindeki fırsatları değerlendiremediği için hayıflanacak. Ancak asıl endişe kaynağı, top kaybedildiğinde alarm verecek kadar kırılgan görünen savunması.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Lukas Hornicek - 4/10

    Dört gol yiyen genç kaleci için zor bir akşamdı. Penaltıdan ya da ardından gelen etkili bitirici vuruşlardan tek başına sorumlu tutulamazdı ancak tedirgin savunma hattını sakinleştirecek güven veren bir duruş sergileyemedi. Maçı yalnızca iki kurtarışla tamamladı.

    Malick Thiaw - 4/10

    Takım kaptanı Thiaw, savunma geçişlerini organize etmekte zorlandı. Coventry hızla atağa çıktığında sık sık kararsız kaldı. İkinci ve üçüncü gollerdeki pozisyon alışı, ev sahibi ekibe merkezde fazla alan bıraktı.

    Sven Botman - 6/10

    Zayıf savunma performansında öne çıkan isimdi, ancak bunu yalnızca hücuma katkısıyla başardı. Botman, 70. dakikada iyi yükselerek Newcastle'ın tek golünü attı. Savunmada ise maçın son bölümünde fazlasıyla kolay dağılan hattın bir parçasıydı.

    Lewis Hall - 5/10

    Hall oyuna genişlik kattı ve atakların hazırlık aşamasında rol aldı ancak Coventry'nin kanat oyuncuları sık sık onun bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Geriye dönüş hızı sınandı ve rakibin önemli gol fırsatları yakalamasına yol açan ortaları engellemekte zorlandı.

  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    Orta saha

    Lewis Miley - 5/10

    Genç oyuncu, geriden oyunu yönlendirmeye çalıştı ancak Coventry'nin yoğun baskısıyla baş etmekte zorlandı. Jaissle'ın orta sahaya daha fazla dinamizm katmak istemesi üzerine 59. dakikada oyundan alındı.

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Botman'ın golünün asistini yapan Gonzalez, paslarıyla rakip hatları aşabilen az sayıdaki oyuncudan biriydi. Ancak görevinin savunma yönünde zorlandı ve top kayıplarında dörtlü savunmayı sık sık korumasız bıraktı.

    Joe Willock - 4/10

    Willock sessiz bir maç geçirdi ve kendine özgü, ceza sahasına geç koşularını yapamadı. Coventry topu orta sahadan hızla geçirirken oyunun büyük bölümünde etkisiz kaldı ve 60. dakikadan önce oyundan alındı.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Harvey Barnes - 5/10

    Barnes kanatta çalışkandı ancak Newcastle'ı yeniden maça ortak edecek bitiricilikten yoksundu. Birkaç şutu engellendi ve forvetlere gereken kalitede paslar sağlayamadı.

    Jacob Murphy - 4/10

    Murphy sağ kanatta etkili olmakta zorlandı ve birçok kez ofsayta yakalandı. Oyuna etkisi sınırlı kalınca ikinci yarının başlarında kenara alındı.

    Matias Fernandez-Pardo - 5/10

    Hücum oyuncusu zaman zaman teknik becerisini gösterse de Coventry'nin fizik gücü yüksek stoperleri karşısında sık sık yalnız kaldı. Önde baskıda çok çalıştı ancak böylesine karmaşık bir maçta ileri uçta etkili olmak için gereken fiziksel varlığı gösteremedi.

    Yoane Wissa - 5/10

    Wissa maçın büyük bölümünü bulamadığı boşlukları arayarak geçirdi. Katkısının büyük ölçüde hücum hazırlığındaki ikincil rollerle sınırlı kaldığı, istediğini yapamadığı maçta 78. dakikada oyundan alındı.

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  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Amar Dedic - 5/10

    Savunmayı sağlamlaştırmak için 59. dakikada oyuna girdi. Ancak takım öne çıkarken son bölümde iki gol yiyen savunma hattında yer aldı.

    Joelinton - 5/10

    Fiziksel güç katması için oyuna alınan Brezilyalı oyuncu, rakibin baskısını durduramadı. 81. dakikada gördüğü sarı kart, onun için kötü geçen öğleden sonrayı daha da ağırlaştırdı.

    Bazoumana Toure - 5/10

    Oyunun ritmini değiştirmek için son bölümde sahaya sürüldü ancak oyuna alıştığında maç çoktan takımının elinden kaymaya başlamıştı.

    William Osula - N/A

    Son bölümde Wissa'nın yerine oyuna girdi; maçın gidişatını etkilemek için fazla zamanı olmadı.

    Dan Burn - N/A

    Uzatma dakikalarında Toure'nin yerine oyuna girdi. Bu hamle, taktiksel bir toparlanmadan çok kalan süreyi tüketmeye yönelik görünüyordu.

    Matthias Jaissle - 3/10

    Taktiksel açıdan başarısızdı. Jaissle'nin kontra ataklara karşı yeterli önlem almadan topa sahip olmaya dayalı oyunda ısrar etmesini Lampard cezalandırdı. Oyuncu değişiklikleri maçın gidişatını değiştiremedi; son on dakikadaki savunma çöküşü ise ağır bir tablo ortaya koydu.

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