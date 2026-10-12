Newcastle United, Coventry Building Society Arena'da taktiksel açıdan kâbus gibi bir maç yaşadı ve savunma düzenindeki ciddi zaafları ortaya çıkaran karşılaşmayı 4-1 kaybetti. Topa sahip olma oranında %67'ye ulaşmasına rağmen Matthias Jaissle'nin takımı bu üstünlüğü oyunun kontrolüne dönüştüremedi ve Frank Lampard'ın ekibinin doğrudan hücuma geçişleri karşısında sık sık savunmasız kaldı. Jack Rudoni'nin erken dakikalarda penaltıdan attığı gol, konuk ekip için olumsuz bir başlangıç oldu. Newcastle, uzun süre baskı kurduğu anlarda bile bunun etkisinden tam olarak kurtulamadı.

İkinci yarıda Sven Botman, Nicolas Gonzalez'in asistinde skoru 2-1'e getirince kısa süreli bir umut doğdu, ancak toparlanma uzun sürmedi. Oyun açıldıkça Newcastle'ın önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşluklar defalarca değerlendirildi. Ellis Simms ve Stephen Mfuni, son bölümde attıkları gollerle ev sahibi ekibin galibiyet farkını artırdı. Newcastle, 19 şuta ve yaklaşık 2 beklenen gole (xG) rağmen hücumun son bölgesindeki fırsatları değerlendiremediği için hayıflanacak. Ancak asıl endişe kaynağı, top kaybedildiğinde alarm verecek kadar kırılgan görünen savunması.