Newcastle United'da şaşırtıcı bir karar: Nick Woltemade için yine kötü haber mi?

Buna göre, hafta içinde kulüp içinde kapsamlı görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelere Newcastle'ın çoğunluk hissedarı olan Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) 25 kişilik bir heyet de katılmış.

Görüşmelerde, mevcut sezonun sonuna kadar beklenmedik bir olay yaşanmazsa, 48 yaşındaki teknik direktörün önümüzdeki sezon da takımın başında kalmasına karar verildiği belirtildi.

Howe, Kasım 2021'de Magpies'in başına geçmiş ve takımı 2023/24 ve 2025/26 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Ancak bu sezon, kadroya yapılan büyük yatırımlara rağmen işler spor açısından hiç de yolunda gitmiyor. Sezonun bitmesine üç hafta kala kulüp, Premier Lig tablosunda 13. sırada bulunuyor ve bu durum, uluslararası turnuvalara katılma şansını kesin olarak kaçıracağı anlamına geliyor.