The Athletic'in haberine göre, şu anda pek çok işaret Howe'un Magpies'teki görevini koruyacağına ve yazın ötesinde de devam edeceğine işaret ediyor.
Newcastle United'da şaşırtıcı bir karar: Nick Woltemade için yine kötü haber mi?
Buna göre, hafta içinde kulüp içinde kapsamlı görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelere Newcastle'ın çoğunluk hissedarı olan Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) 25 kişilik bir heyet de katılmış.
Görüşmelerde, mevcut sezonun sonuna kadar beklenmedik bir olay yaşanmazsa, 48 yaşındaki teknik direktörün önümüzdeki sezon da takımın başında kalmasına karar verildiği belirtildi.
Howe, Kasım 2021'de Magpies'in başına geçmiş ve takımı 2023/24 ve 2025/26 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Ancak bu sezon, kadroya yapılan büyük yatırımlara rağmen işler spor açısından hiç de yolunda gitmiyor. Sezonun bitmesine üç hafta kala kulüp, Premier Lig tablosunda 13. sırada bulunuyor ve bu durum, uluslararası turnuvalara katılma şansını kesin olarak kaçıracağı anlamına geliyor.
Nick Woltemade yazın Newcastle United'dan ayrılacak mı?
Howe'un görevinin güvence altına alınması, Newcastle'da Nick Woltemade'in geleceğini de etkileyebilir. Geçen yaz 75 milyon euroluk transfer ücreti karşılığında VfB Stuttgart'tan Kuzey İngiltere'ye transfer olan Alman milli forvet, son dönemde 48 yaşındaki teknik direktörün kadrosunda nadiren yer buluyordu.
Premier Lig'deki ilk beş maçında dört gol atarak iyi bir başlangıç yapan Woltemade, şu anda ciddi bir gol sıkıntısı yaşıyor. Ligdeki son golünü Aralık ayı sonunda Chelsea'ye karşı atan Woltemade, bu nedenle son zamanlarda ilk on birden çıktı.
Ancak meselenin özü, Howe'un sezon boyunca Woltemade'e verdiği "yeni" pozisyon. Zira milli oyuncu sahaya çıktığında, taktiksel olarak adeta bir orta saha oyuncusu gibi hareket etmek zorundaydı. Bu durum, Woltemade'in Dünya Kupası'ndaki rolüne bakıldığında, Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı da rahatsız etmişti.
Geçen Cumartesi Brighton & Hove Albion'a karşı 3-1 kazanılan maçta ise hiç sahaya çıkmadı, bu da haftalardır dolaşan Newcastle'dan erken ayrılacağına dair söylentileri bir kez daha alevlendirdi.
Garip bir şekilde Howe'un sözde bir yakın arkadaşı tarafından yazılan bir Telegraph makalesinde, Woltemade, Newcastle'ın bir an önce elinden çıkarması gereken bir hatalı transfer olarak nitelendirildi. Bu acımasız analizde, milli oyuncunun çok yavaş olduğu, gerçek bir golcü olmadığı, topu iyi kontrol edemediği, uzak mesafeden tehlike yaratamadığı ve hava topu mücadelelerine kararlı bir şekilde girmediği belirtildi.
Nick Woltemade'in 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar:
51
Oynama süresi:
3042
Goller:
11
Asist:
5