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Newcastle United, Braga kalecisi Lukas Hornicek'in £25,7 milyonluk transferini tamamladı
Kaleci departmanındaki seçenekler güçlendi
Newcastle, Portekiz kulübü Braga'dan 24 yaşındaki kaleci Hornicek'in transferini 25,7 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokarak resmen tamamladı. Çekya milli takım oyuncusu, doğrudan Newcastle'ın İspanya'daki antrenman kampına uçmasının ardından beş yıllık sözleşmeyi kabul etti. Newcastle, Reims'ten 20 yaşındaki Ewen Jaouen'i zaten kadrosuna katmış olmasına rağmen, kulüp yönetimi daha tecrübeli bir birinci kaleci için piyasada kalmaya devam etti.
- STEINSIEK.CH
Hornicek gelişini değerlendirdi
Hornicek, Premier League'e transferini tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve kulüpte gördüğü sıcak karşılama için övgü dolu sözler söyledi.
Yeni kulübünün resmî internet sitesine konuşan Hornicek, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Transfer ihtimalini ilk duyduğum andan şimdi burada olmama kadar geçen son birkaç gün, duygusal anlamda tam bir iniş çıkış oldu ve şimdi burada olduğum için çok mutluyum.
"Bu, beni gerçekten çok heyecanlandıran yeni bir ligde harika bir fırsat. Buraya geldiğim ilk andan itibaren müthiş bir karşılama gördüm ve kulübün sıcaklığını gerçekten hissettim. Herkes buraya alışmamda bana yardımcı olma konusunda harikaydı.
"Newcastle'ın büyük bir futbol şehri olduğunu biliyorum. St James' Park'taki 52.000 taraftar inanılmaz bir atmosfer yaratıyor ve takımı her maçta ileri itiyor. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."
Sportif direktörden övgü sözleri
Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yedi maçta gol yemeyen Hornicek'in etkileyici performansları, Newcastle'ın oyuncu izleme ekibinin dikkatini çekti. Newcastle sportif direktörü Ross Wilson, 198 cm boyundaki kalecinin hızlı gelişimini övgü dolu sözlerle anlattı.
Wilson şöyle dedi: "Avrupa'nın en iyi genç kalecilerinden biri olarak kendisini sağlam şekilde kabul ettirdi. Geçen sezon başardığı her şeyin ardından bu yaz Lukas'ı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin eksik olmayacağını biliyorduk, ancak burada inşa ettiğimiz yapının bir parçası olmaya ne kadar istekli olduğu kısa sürede açıkça ortaya çıktı."
- Getty Images Sport
Hızlı uyarlama şimdi gerekiyor
Hornicek'in gelişi, geçen sezon Premier League'de 55 gol yiyen Newcastle savunmasını düzeltme yolunda hayati bir adımı temsil ediyor. Yeni transferin, 23 Ağustos'ta Liverpool'a karşı oynanacak açılış maçı öncesinde İngiliz futbolunun fiziksel taleplerine hızla uyum sağlaması gerekiyor. Hornicek'in oyun kurma becerisi ve refleksleri, kısa süre içinde teknik direktör olarak resmen göreve başlaması beklenen Matthias Jaissle yönetimindeki yeni taktik düzenin kilit dayanaklarından biri olacak.
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