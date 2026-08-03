Newcastle United, Braga kalecisi Lukas Hornicek'in £25,7 milyonluk transferini tamamladı

Hornicek, Premier League'e transferini tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve kulüpte gördüğü sıcak karşılama için övgü dolu sözler söyledi.

Yeni kulübünün resmî internet sitesine konuşan Hornicek, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Transfer ihtimalini ilk duyduğum andan şimdi burada olmama kadar geçen son birkaç gün, duygusal anlamda tam bir iniş çıkış oldu ve şimdi burada olduğum için çok mutluyum.

"Bu, beni gerçekten çok heyecanlandıran yeni bir ligde harika bir fırsat. Buraya geldiğim ilk andan itibaren müthiş bir karşılama gördüm ve kulübün sıcaklığını gerçekten hissettim. Herkes buraya alışmamda bana yardımcı olma konusunda harikaydı.

"Newcastle'ın büyük bir futbol şehri olduğunu biliyorum. St James' Park'taki 52.000 taraftar inanılmaz bir atmosfer yaratıyor ve takımı her maçta ileri itiyor. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."