Newcastle United, Benfica'nın bek oyuncusu Amar Dedic için 29,5 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamladı; Matthias Jaissle eski yıldızıyla yeniden bir araya geldi

Newcastle, Benfica'dan Dedic'in transferini resmen açıkladı ve bu hamle, kulübün savunma hattına yaptığı önemli bir yatırım olarak öne çıktı. 24 yaşındaki bek oyuncusu, pazartesi günü sağlık kontrolünden başarıyla geçmesinin ardından beş yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini uzun vadeli olarak Tyneside ekibine bağladı. Yaklaşık 29,5 milyon sterlin değerindeki bu anlaşma, Newcastle United'ın mevcut yönetim altında kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürdüğü bir dönemde önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.

Bu transferle birlikte Dedic, teknik direktör Matthias Jaissle ile yeniden bir araya geliyor. İkili, daha önce RB Salzburg'da Avusturya Bundesliga'sında birlikte geçirdikleri dönemde kupa sevinci yaşamıştı. Bosnalı savunmacı, St James' Park'ta 37 numaralı formayı giyecek ve hareketli geçen yaz transfer döneminde kulübün A takım seviyesindeki altıncı takviyesi olacak. Onun gelişi, hem sağ hem de sol savunma hattında üst düzeyde görev yapabilen oyuncunun bek pozisyonlarında hemen rekabet yaratmasını sağlayacak.







