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Newcastle United, Benfica'nın bek oyuncusu Amar Dedic için 29,5 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamladı; Matthias Jaissle eski yıldızıyla yeniden bir araya geldi
Newcastle United, çok yönlü savunmacı için anlaşmayı tamamladı
Newcastle, Benfica'dan Dedic'in transferini resmen açıkladı ve bu hamle, kulübün savunma hattına yaptığı önemli bir yatırım olarak öne çıktı. 24 yaşındaki bek oyuncusu, pazartesi günü sağlık kontrolünden başarıyla geçmesinin ardından beş yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini uzun vadeli olarak Tyneside ekibine bağladı. Yaklaşık 29,5 milyon sterlin değerindeki bu anlaşma, Newcastle United'ın mevcut yönetim altında kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürdüğü bir dönemde önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.
Bu transferle birlikte Dedic, teknik direktör Matthias Jaissle ile yeniden bir araya geliyor. İkili, daha önce RB Salzburg'da Avusturya Bundesliga'sında birlikte geçirdikleri dönemde kupa sevinci yaşamıştı. Bosnalı savunmacı, St James' Park'ta 37 numaralı formayı giyecek ve hareketli geçen yaz transfer döneminde kulübün A takım seviyesindeki altıncı takviyesi olacak. Onun gelişi, hem sağ hem de sol savunma hattında üst düzeyde görev yapabilen oyuncunun bek pozisyonlarında hemen rekabet yaratmasını sağlayacak.
- Getty Images Sport
Dedic, Premier League meydan okumasından keyif alıyor
Dedic'in bu pazar Liverpool'a karşı oynanacak Premier League açılış maçında forma giymesi bekleniyor. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Dedic, İngiltere'nin en köklü kulüplerinden birine katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Dedic, "Newcastle United'a katılmak benim için özel bir his ve gerçekten büyük bir onur. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve kulüp ile harika taraftarlar için oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Defans oyuncusu, transferin gerçekleşmesinde menajerle olan ilişkisinin önemine de hızla dikkat çekti ve ortak geçmişlerinin, Premier League için Lisbon'dan ayrılma kararında belirleyici bir unsur olduğunu söyledi. Dedic sözlerini şöyle sürdürdü: "Matthias ile yeniden çalışmak benim için büyük bir etkendi. Birbirimizi iyi tanıyoruz, sahada neler katabileceğimi biliyor ve onun için yeniden oynayacak olmaktan gerçekten çok mutluyum. St. James' Park'ta Premier League futbolu oynamak gerçekten çok özel olacak. Her maç, muhteşem bir atmosferle büyük bir organizasyon gibi hissettiriyor. Başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım."
Jaissle, tanıdık bir ismin transferini övdü
Jaissle da transferle ilgili aynı ölçüde heyecanlıydı ve Bosna-Hersek milli oyuncusunun takıma katacağı belirli özelliklerin altını çizdi. Teknik adam, Dedic'in fiziksel özellikleri ve taktik zekâsının, şu anda Newcastle'da uyguladığı yüksek tempolu futbol anlayışına mükemmel uyduğuna inanıyor. Jaissle, "Amar'ı kadromuza kattığımız için gerçekten çok mutluyum. Avusturya'da onunla genç yaşlarından itibaren çalıştım ve o günden bu yana kariyerini takip ettim, bu yüzden onu çok iyi tanıyorum" dedi.
"Takımımıza hem savunma hem de hücum anlamında katkı sağlayacak; bu da oynamak istediğimiz futbol tarzına uyuyor. Atletik, agresif ve teknik olarak çok iyi, ama aynı zamanda kendini daha da geliştirebilecek büyük bir potansiyele sahip. Amar hâlâ genç ama şimdiden çok değerli bir deneyime sahip. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda oynadı, ayrıca Avusturya, Fransa ve Portekiz'de çok büyük kulüpleri temsil etti. Onunla yeniden çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum."
- Getty Images Sport
Sportif direktör uzun vadeli vizyonu ortaya koydu
Transfer, Newcastle sportif direktörü Ross Wilson'dan da büyük övgü aldı; Wilson bu anlaşmayı kulübün transfer stratejisinin kritik bir parçası olarak gördü. Wilson, Dedic'i kulübün izlediği yeni yön için "mükemmel bir uyum" olarak tanımladı. Wilson, "Amar'ı Newcastle United'a hoş geldin demekten büyük mutluluk duyuyorum. Matthias'ın çok iyi tanıdığı bir oyuncu ve hepimizin hakkında çok yüksek düşündüğü biri. Onu, kadromuzu hemen güçlendiren, hem sağda hem solda oynayabilen bir oyuncu olarak görüyoruz" dedi.
Wilson, oyuncunun referanslarını Avrupa'nın elit turnuvasındaki performanslarına atıfta bulunarak daha da ayrıntılı şekilde anlattı. "Red Bull Salzburg ve Benfica'da, sahanın her iki yönüne de katkı verebilen modern bir bek olarak seviyesini gösterdi. Burada Newcastle United'da ve Premier League'de kendini kanıtlamak için inanılmaz derecede istekli."
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