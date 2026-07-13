Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Johan Manzambi’nin Newcastle United’a transferi son anda suya düştü. Son günlerde bu transferin kesinleştiği düşünülüyordu. Yine de SC Freiburg, Premier League’e rekor bir satış yapmanın sevincini yaşayabilir: Aston Villa’ya transferi gündeme geldi.
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Newcastle United’a transferi muhtemelen suya düştü: Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulüp, Freiburg’un Dünya Kupası’nın parlayan yıldızı Johan Manzambi’yi kapmak için devreye girdi
Newcastle, Freiburg ile 60 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varmıştı. Magpies, 100 milyon avroyu aştığı söylenen bir transfer ücreti karşılığında Tottenham Hotspur’a transfer olan Sandro Tonali’nin yerine Manzambi’yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak görüşmeler, Manzambi'nin transferi kabul etmemesi nedeniyle son aşamada sonuçsuz kaldı.
Bunun yerine, genç oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aston Villa'ya transferine kişisel olarak yeşil ışık yaktığı söyleniyor. Newcastle'ın görüşmelerden çoktan çekildiği bildirilirken, Premier Lig'deki rakip kulüp ile SCF arasındaki müzakereler hız kazanıyor.
Sky’ın haberine göre, Dünya Kupası’nın parlayan yıldızı için olası bonus ödemeler dahil toplam paket yaklaşık 70 milyon avro civarında. Tüm taraflar arasında bir anlaşma sağlanırsa, Manzambi Breisgau kulübünün yeni rekor transferi olacak. Şimdiye kadar bu rekor, İngiltere’ye her biri 25 milyon avroya transfer olan Kevin Schade (FC Brentford) ve Merlin Röhl’e (FC Everton) aitti.
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Önce muhteşem bir performans, ardından sakatlık: Manzambi’nin Dünya Şampiyonası’ndaki inişli çıkışlı serüveni
ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada, 20 yaşındaki oyuncu İsviçre Milli Takımı formasıyla olağanüstü güçlü performanslar sergiledi. Bosna’ya karşı oynanan ikinci grup maçında, 71. dakikada oyuna girdikten sonra son dakikalarda attığı iki golle maçın kahramanı oldu.
Ardından, grup aşamasının son maçında Kanada karşısında turnuvada ilk kez ilk 11’de yer aldı ve teknik direktör Murat Yakin’in kendisine duyduğu güveni bir gol ve bir asistle karşılığını verdi. Altıncı turda Cezayir’e karşı oynanan maçta da bir asist yaptı.
Manzambi’nin diz sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Kolombiya’ya karşı penaltılarda 4-3’lük zorlu bir galibiyet sayesinde, İsviçreli oyuncular yıldız oyuncusu olmadan da son sekiz takım arasına girmeyi başardılar.
Ancak çeyrek finalde İsviçre, son dünya şampiyonu Arjantin’e 1-3 (uzatmalarda) yenilerek elendi. Manzambi, dizindeki ezilme nedeniyle bu acı elenme maçında yine forma giyemedi. Maçın ardından Arjantinli kaleci Emiliano Martinez ile el sıkıştı. Aston Villa’da forma giyen Martinez, daha sonra Manzambi’ye gülümseyerek Birmingham’a transfer olup olmayacağını sordu. Cevap belli gibi görünüyor.
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