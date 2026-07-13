Newcastle, Freiburg ile 60 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varmıştı. Magpies, 100 milyon avroyu aştığı söylenen bir transfer ücreti karşılığında Tottenham Hotspur’a transfer olan Sandro Tonali’nin yerine Manzambi’yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak görüşmeler, Manzambi'nin transferi kabul etmemesi nedeniyle son aşamada sonuçsuz kaldı.

Bunun yerine, genç oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aston Villa'ya transferine kişisel olarak yeşil ışık yaktığı söyleniyor. Newcastle'ın görüşmelerden çoktan çekildiği bildirilirken, Premier Lig'deki rakip kulüp ile SCF arasındaki müzakereler hız kazanıyor.

Sky’ın haberine göre, Dünya Kupası’nın parlayan yıldızı için olası bonus ödemeler dahil toplam paket yaklaşık 70 milyon avro civarında. Tüm taraflar arasında bir anlaşma sağlanırsa, Manzambi Breisgau kulübünün yeni rekor transferi olacak. Şimdiye kadar bu rekor, İngiltere’ye her biri 25 milyon avroya transfer olan Kevin Schade (FC Brentford) ve Merlin Röhl’e (FC Everton) aitti.