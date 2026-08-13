Newcastle United'ın 2026-27 sezonunda adidas tarafından hazırlanacak formaları, son yılların en çok konuşulan tasarımları arasında yer almaya hazırlanıyor. Kulübün adidas ile yeniden bir araya gelişindeki sade miras dokunuşlarının ötesine geçen yeni seri, cesur tasarım riskleri, Tyneside'ın mimarisine yapılan derin göndermeler ve kulübün ikonik unsurlarının merakla beklenen dönüşünü sunuyor.

GOAL Newcastle United'ın 2026-27 sezonundaki yeni formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği dahil, göz atıyor.