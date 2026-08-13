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Newcastle 26/27 Home kit 1adidas
Renuka Odedra

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Newcastle United 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

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Newcastle United
Newcastle United Women

2026-27 sezonu için yeni Newcastle United formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Newcastle United'ın 2026-27 sezonunda adidas tarafından hazırlanacak formaları, son yılların en çok konuşulan tasarımları arasında yer almaya hazırlanıyor. Kulübün adidas ile yeniden bir araya gelişindeki sade miras dokunuşlarının ötesine geçen yeni seri, cesur tasarım riskleri, Tyneside'ın mimarisine yapılan derin göndermeler ve kulübün ikonik unsurlarının merakla beklenen dönüşünü sunuyor.

GOAL Newcastle United'ın 2026-27 sezonundaki yeni formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği dahil, göz atıyor.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Newcastle United'ın 2026-27 iç saha forması: çıkış tarihi ve fiyatı

    Newcastle United'ın 2026-27 sezonu iç saha forması, kulübün klasik çubuklu tasarımını yeniden yorumlayarak geleneğe taze bir yaklaşım sunan cesur, parçalı bir desen ve enerjik bir renk dokunuşu getiriyor.

    Tasarım, yeniden tanımlanan siyah-beyaz çubukların bisiklet yaka çevresindeki ve adidas'ın üç şeridindeki çarpıcı mavi detaylarla birleşmesiyle geleceği düşünen ve yenilikçi bir anlayış taşıyor. Kulübün simgesel saksağan ikonografisi formanın yaka kısmına basıldı.

    Forma şimdi satın alınabiliyor; yetişkin replika formanın fiyatı yaklaşık 80 £'dan, oyuncuların giydiği orijinal versiyonun fiyatı ise 110 £'dan başlıyor.



  • Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

    Newcastle United 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Newcastle United, 2026-27 sezonunda deplasmanda lacivert bir forma giymeye hazırlanıyor. V yaka forma, şehrin gurur duyduğu tarihinden ve kimliğinden ilham alan, ‘night navy’ zemin üzerine kulübün kale ikonografisini taşıyan bir grafiğe sahip. Bu, ayrıca 70'ler ve 80'lerde kullanılan armadan esinlenen vintage bir kulüp rozeti ile birlikte yaka kısmındaki bir saksağanla da temsil ediliyor. 



  • Newcastle 2026-27 third kitNewcastle United FC

    Newcastle United'ın 2026-27 üçüncü forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    Newcastle United’ın 2026-27 sezonu üçüncü forması, resmi olarak "Fresh Lilac" (veya Powder Plum) olarak adlandırılan açık pastel bir tonun merkezde olduğu modern ve minimalist bir tasarıma sahip. Sade forma, yoğun grafik desenlerden vazgeçerken açık mor tabanını V yaka, kol manşetleri, adidas’ın Üç Çizgisi ve tek renkli kulüp arması boyunca uzanan kontrast koyu mor detaylarla birleştiriyor. Forma seti, koyu mor şort, lila çoraplar ve ensenin arkasına basılmış imza Magpie amblemiyle tamamlanıyor.


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