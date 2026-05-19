Newcastle United kits
Renuka Odedra

Çeviri:

Newcastle United 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 sezonu için tasarlanan adidas Newcastle United formaları, son yılların en çok konuşulan tasarımlarından bazıları olmaya aday görünüyor. Adidas ile yeniden bir araya geldikleri ilk dönemdeki sade ve geleneksel görünümlerin ötesine geçen yeni koleksiyon, cesur tasarım denemeleri, Tyneside’a yapılan derin mimari göndermeler ve kulübün ikonik unsurlarının merakla beklenen geri dönüşünü içeriyor.

Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmadı. Tüm detaylar sızıntılara ve erken bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabileceği dahil olmak üzere, Newcastle United'ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor.

  • Newcastle United 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 sezonuna ait iç saha forması, alışılmadık tasarımı nedeniyle Magpies taraftarları arasında büyük bir tartışma dalgası yaratmış ve görüşleri ikiye bölmüştür. Forma, zorunlu siyah-beyaz renk paletini korusa da, geleneksel ve tekdüze dikey çizgilerden tamamen uzaklaşmıştır. Bunun yerine, forma, genişlikleri radikal bir şekilde değişen ve farklılık gösteren çizgilerden oluşan, tartışmalı ve benzersiz bir tasarıma sahiptir.

    Bu benzersiz görünüme ek olarak, adidas bu kampanyada mavi vurguları yoğun bir şekilde kullanıyor ve omuzlardaki, yaka kenarındaki ve kol manşetlerindeki ünlü üç şeridi göze çarpan bir mavi renkle süslüyor. Dikkat çekici bir şekilde, formanın erken sızan görüntülerinde hiçbir sponsor logosu yer almıyor ve bu da Newcastle'ın yeni sezon öncesinde forma önündeki sponsoru Sela'dan ayrılabileceğine dair yoğun spekülasyonları körüklüyor.



    Ev sahibi formalarının 2026 yılının Mayıs sonu veya Haziran başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



  • Newcastle United 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Deplasman forması, kulübün coğrafi köklerine derinlemesine bağlı kalırken, saf ve nostaljik bir taraftar odaklı tasarım sunuyor. Forma, 2023-24 sezonundan beri Newcastle'ın giymediği bir renk düzenine hoş bir dönüşü simgeleyen, net beyaz detaylarla keskin bir kontrast oluşturan sade lacivert bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Bu forma, adidas'ın seçkin retro yaşam tarzı koleksiyonunun bir parçası olarak tasarlandığından, standart performans logosu yerine efsanevi adidas Trefoil logosu kullanılmıştır.

    Ancak bu formayı gerçekten özel kılan şey, kumaşın üzerine dokunmuş ince, kabartmalı tuğla deseni. Bu desen, kulübün tarihi stadyumunun gücünü, birliğini ve mirasını sembolize etmek üzere tasarlanmış, St. James' Park'ın ikonik tuğla duvarlarına doğrudan bir mimari övgü niteliğinde.

    Deplasman forması, 2026 yılının Temmuz sonu veya Ağustos başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



  • Newcastle United 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma için kesin tasarım detayları henüz gizli tutulsa da, ilk sızıntılar, lüks ve yaşam tarzı odaklı sokak giyimi estetiğine öncelik verecek, son derece stilize bir alternatif görünüme işaret ediyor. Deplasman forması gibi, üçüncü formanın da retro bir yapıya sahip olacağı ve modern kalkan logosu yerine kulübün 1980'ler ve 1990'larda çok sevilen vintage amblemini geri getireceği yönünde güçlü söylentiler var. Stadyum ışıkları altında öne çıkacak şekilde tasarlanmış farklı bir renk paleti kullanması beklenen bu forma, Magpies'in yaklaşan sezonu için son derece çeşitlilik içeren üçlü forma serisini tamamlayacak.

    Üçüncü formanın şu anda 2026 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.