Newcastle United 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 sezonu için tasarlanan adidas Newcastle United formaları, son yılların en çok konuşulan tasarımlarından bazıları olmaya aday görünüyor. Adidas ile yeniden bir araya geldikleri ilk dönemdeki sade ve geleneksel görünümlerin ötesine geçen yeni koleksiyon, cesur tasarım denemeleri, Tyneside’a yapılan derin mimari göndermeler ve kulübün ikonik unsurlarının merakla beklenen geri dönüşünü içeriyor.

Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmadı. Tüm detaylar sızıntılara ve erken bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabileceği dahil olmak üzere, Newcastle United'ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor.