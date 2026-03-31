Çeviri:
Newcastle, UEFA kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük bir para cezasıyla karşı karşıya
St James' Park'taki yasal boşluk
The Times gazetesinin haberine göre, Newcastle, kulübün St James' Park'ın kira hakkını 172 milyon sterline PZ Newco Holdings Ltd'ye sattığının mali tablolarında ortaya çıkması üzerine, yüksek bir para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya. Bu işlem geçen yıl 27 Haziran'da gerçekleşti ve Suudi Arabistan destekli çoğunluk hissedarları olan Kamu Yatırım Fonu'nu (PIF) ilgilendiriyor. Anlaşma 129 milyon sterlin kar getirirken, başka bir kardeş şirketin satışından da 4,1 milyon sterlin ek gelir elde edildi. Sonuç olarak, Magpies 133,1 milyon sterlin muhasebe karı açıkladı ve bu da Premier League'in Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) karşılamalarına yardımcı oldu, ancak UEFA çok daha katı bir tutum sergiliyor.
Chelsea ve Aston Villa'dan çıkarılacak dersler
Kanıtlar, UEFA’nın kulüpler arası varlık transferlerini ağır şekilde cezalandırmaya hazır olduğunu gösteriyor. Hem Chelsea hem de Aston Villa geçen yıl mali kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı; Londra ekibine 27 milyon sterlin, Aston Villa’ya ise 9,5 milyon sterlin ceza kesilmişti. Şu anda Newcastle'ın bu katı Finansal Sürdürülebilirlik düzenlemelerine uymayan bir sonraki Premier Lig takımı olabileceğine dair ciddi endişeler var. Kulüp yöneticilerinin, kulübün önündeki yolun belirsiz olduğunu kabul ettikleri ve kadro maliyet oranı konusunda Avrupa'nın denetimlerine tam olarak uymak için "bir zorlukla" karşılaşabileceklerini belirttikleri bildiriliyor.
Bu adımın ardındaki mali mantık
Finans Direktörü Simon Capper, stadyumun kira haklarının bir bağlı şirkete devredilmesini savundu ve bunu, önümüzdeki iki altyapı projesi için bir zorunluluk olarak nitelendirdi. Capper, bu satışın kulübün "gayrimenkul varlıklarını yeniden düzenlemesine ve potansiyel geliştirme çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için bunları hukuki açıdan uygun bir yapıya oturtmasına" yardımcı olacağını açıkladı. Capper, bu büyük mali artışı doğrudan ele alarak şunları söyledi: "Gelecekte, ne yapacağımıza bağlı olarak benzer işlemler olabilir. Ancak yapılması gereken kâr hesaplaması, Premier League'in bizimle ilişkili bir şirketle herhangi bir işlem yaparken uymamızı gerektirdiği muhasebe kurallarının bir sonucudur. Bu nedenle, bu işlem çok önemli bir muhasebe kârı yaratıyor."
Stadyum satışının yarattığı rahatlığa rağmen Capper, UEFA'nın belirli kısıtlamaları nedeniyle bu finansal tamponun kolayca daha yüksek bir transfer bütçesine dönüşmeyeceğini kabul etti. Bu durum, yönetimi, hesapları dengelemek ve daha fazla yaptırımdan kaçınmak için hala üç veya dört önemli yeteneği elden çıkarmak zorunda kalabilecekleri zor bir duruma sokuyor.
Takımla ilgili endişeler ve kötü geçen bir sezon
Saha dışı sorunlarının yanı sıra, takım sahada da hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Newcastle, tüm kupa müsabakalarından elendi; hem Lig Kupası yarı finallerinde hem de FA Kupası son 16 turunda Manchester City’ye yenilerek turnuvadan ayrıldı. Avrupa macerasını da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda noktaladı; İngiltere’de oynanan ilk maçta berabere kalmasının ardından, ikinci maçta Barcelona’ya 7-2’lik ağır bir yenilgiye uğradı.