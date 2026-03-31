Newcastle, UEFA kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük bir para cezasıyla karşı karşıya

Finans Direktörü Simon Capper, stadyumun kira haklarının bir bağlı şirkete devredilmesini savundu ve bunu, önümüzdeki iki altyapı projesi için bir zorunluluk olarak nitelendirdi. Capper, bu satışın kulübün "gayrimenkul varlıklarını yeniden düzenlemesine ve potansiyel geliştirme çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için bunları hukuki açıdan uygun bir yapıya oturtmasına" yardımcı olacağını açıkladı. Capper, bu büyük mali artışı doğrudan ele alarak şunları söyledi: "Gelecekte, ne yapacağımıza bağlı olarak benzer işlemler olabilir. Ancak yapılması gereken kâr hesaplaması, Premier League'in bizimle ilişkili bir şirketle herhangi bir işlem yaparken uymamızı gerektirdiği muhasebe kurallarının bir sonucudur. Bu nedenle, bu işlem çok önemli bir muhasebe kârı yaratıyor."

Stadyum satışının yarattığı rahatlığa rağmen Capper, UEFA'nın belirli kısıtlamaları nedeniyle bu finansal tamponun kolayca daha yüksek bir transfer bütçesine dönüşmeyeceğini kabul etti. Bu durum, yönetimi, hesapları dengelemek ve daha fazla yaptırımdan kaçınmak için hala üç veya dört önemli yeteneği elden çıkarmak zorunda kalabilecekleri zor bir duruma sokuyor.