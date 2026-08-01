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Yosua Arya

Çeviri:

Newcastle, UEFA kurallarından kaçınmak için Tottenham yıldızı Lucas Bergvall için 60 milyon sterlinlik teklif yapmayı geciktiriyor

Transfers
Newcastle United
L. Bergvall
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Newcastle United'ın, Tottenham orta saha oyuncusu Lucas Bergvall için resmî teklif sunmak adına 16 Ağustos'a kadar beklediği bildirildi. Bu stratejik gecikme, Sandro Tonali'nin kısa süre önce Spurs'e transferinin ardından UEFA'nın yeni 45 günlük transfer kuralını dikkatle aşmak için planlandı.

  • Newcastle United, Bergvall için son dakika hamlesi planlıyor

    Eski Manchester City finans danışmanı Stefan Borson'a göre Newcastle, Tottenham orta saha oyuncusu Bergvall için önemli bir hamle hazırlığında. Ancak Newcastle United'ın, İsveç Milli Takımı oyuncusu için resmi teklifini sunmak adına ağustos ortasına kadar bekleyeceği belirtiliyor. Bergvall, kadro sıralamasında geriye düşmesinin ardından bu yaz kuzey Londra'dan ayrılmaya istekli.

    Tottenham'ın orta sahaya yaptığı son takviyeler, onun ilk 11'e girme yolunu daralttı. Tottenham daha önce ismi açıklanmayan bir İngiliz kulübünden gelen 50 milyon avroluk (42 milyon sterlin) teklifi reddetti. Londra ekibinin, satışa onay vermeden önce 60 milyon sterlin civarında yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği bildiriliyor.



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    UEFA'nın 45 günlük kuralında yol almak

    16 Ağustos'a yönelik stratejik gecikme, doğrudan Tonali'nin son transferiyle bağlantılı. İtalyan orta saha oyuncusu, 2 Temmuz'da gerçekleşen ses getiren bir transferle St James' Park'tan Tottenham'a geçti. Newcastle, oyuncu takaslarına ilişkin UEFA'nın yeni 45 günlük kuralının devreye girmesini önlemek için bilinçli olarak bekliyor. Borson, bu finansal manevrayı net şekilde açıkladı.

    "Newcastle'da ne olacağını görmek için bekliyor olabilirler çünkü Tonali'den kaynaklanan bir oyuncu takası sayılmaması için 45 günün geçmesini beklemeleri gerekiyor," diyen Borson, Football Insider'a konuştu. "Bu süre dolduğunda, ki sanırım bunun için yaklaşık 16 gün daha gerekiyor, bu da başka bir olası yolu açıyor."

  • Büyük değişimlerin yaşandığı bir yaz

    Bergvall için olası bir hamle, Tyneside'da geçiş sürecinin kaotik geçtiği bir yaza denk geliyor. Yaygın haberlere göre teknik direktör Eddie Howe kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor; Al-Hilal Teknik Direktörü Matthias Jaissle ise onun yerine gelecek isim olarak öne çıkıyor. Newcastle United'da ilk takım kadrosunda da önemli bir değişim yaşandı. Kilit isimler Anthony Gordon ve Tonali çoktan ayrıldı; orta sahanın bel kemiği Bruno Guimaraes'in Arsenal'e katılma ihtimali ise giderek güçleniyor.

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor

    Newcastle ağustos ortasındaki hamlesine hazırlanırken, Tottenham bonservis değerlemesinde kararlı duruyor. Tonali ve Mateus Fernandes'i kadrosuna katmasına rağmen Spurs, Bergvall'ı ucuza satmak için şu an herhangi bir baskı altında değil.

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