Eski Manchester City finans danışmanı Stefan Borson'a göre Newcastle, Tottenham orta saha oyuncusu Bergvall için önemli bir hamle hazırlığında. Ancak Newcastle United'ın, İsveç Milli Takımı oyuncusu için resmi teklifini sunmak adına ağustos ortasına kadar bekleyeceği belirtiliyor. Bergvall, kadro sıralamasında geriye düşmesinin ardından bu yaz kuzey Londra'dan ayrılmaya istekli.

Tottenham'ın orta sahaya yaptığı son takviyeler, onun ilk 11'e girme yolunu daralttı. Tottenham daha önce ismi açıklanmayan bir İngiliz kulübünden gelen 50 milyon avroluk (42 milyon sterlin) teklifi reddetti. Londra ekibinin, satışa onay vermeden önce 60 milyon sterlin civarında yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği bildiriliyor.







