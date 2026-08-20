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Newcastle United v Strasbourg - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, kilit oyuncuların ayrılığının ardından yeni takviyeler hedefliyor

M. Jaissle
Newcastle United
Premier Lig

Matthias Jaissle, St James' Park'ta hareketli geçen bir yazın ardından transfer penceresi kapanmadan önce Newcastle United'ın ek takviyeler yapması gerektiğini doğruladı. Alman teknik direktör, birçok önemli ayrılığın ardından Newcastle United'ın kadronun genelinde kaliteyi artıracak ilave takviyelere ihtiyaç duymasıyla büyük bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya.

  • Soyunma odası değişiklikler görüyor

    12. sırada tamamlanan sezonun ve Eddie Howe'un beş yılın ardından görevden ayrılmasının ardından Newcastle önemli bir oyuncu çıkışı yaşadı; Sandro Tonali'yi £100 milyon karşılığında Tottenham'a, Bruno Guimaraes'i Arsenal'e ve Anthony Gordon'ı Barcelona'ya kaptırdı. Newcastle buna Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Afner Ca, Sean Steur, Aladji Bamba, Lukas Hornicek ve Amar Dedic'i kadrosuna katarak karşılık verdi. Ancak yeni teknik direktör Jaissle, transfer dönemi kapanmadan önce ilave takviyelerin hâlâ şart olduğunu vurguladı.

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    Yönetim ortak bir vizyonu paylaşıyor

    Sky Sports'un, son gün öncesinde daha kaç transfer istediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Jaissle, şöyle açıkladı: "Buna net bir sayıyla cevap vermeyi çok isterdim ama bu, oyuncuların ayrılıp ayrılmayacağına da bağlı.

    "Kesin olan şu ki bazı düzenlemeler yapılacak, ihtiyaçlar net. Yönetim bu ihtiyaçları biliyor ve hepimiz aynı fikirdeyiz. Kalan zamanı [transfer döneminde] mümkün olan en iyi şekilde kullanacağız ama hâlihazırda burada olan oyunculara da güveniyoruz."

  • Sabır, gelişim yoluna yardımcı olur

    Newcastle'ın yaz dönemindeki yedi transferinden dördü 21 yaşın altında. Bunlar arasında Ajax'tan gelen 18 yaşındaki Sean Steur de var. Bu durum, Jaissle'ın onların uyum süreci konusunda sabırlı olunması çağrısı yapmasına neden oldu.

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz gibi, genelde bir uyum sürecine ihtiyaç duyarsınız. Bu yüzden onlara karşı sabırlı olmanız ve zaman tanımanız gerektiğini söyledim. Bu her zaman bir süreçtir. Başlangıçta üzerlerinde çok fazla baskı kurmamalıyız. Genç yeteneklerle çalışmak ve onları geliştirmek kulübün bir hedefi. Bunu görmek de güzel, çünkü bu kulübün net bir kimliği.

    "Benim burada olmamın sebebi de bu. Çünkü Salzburg'daki dönemimde genç yeteneklerle çalışmaya alışkındım ve Suudi Arabistan'da da yıldızlarla çalışma deneyimim oldu. Bu yüzden çok iyi bir uyum var ve üzerine bir şeyler inşa edebilirsiniz."

    Sezon açılışı öncesindeki hazırlık süresinin kısa olduğunu kabul eden teknik adam, hızlı uyum ihtiyacına ve St James' Park taraftarının desteğine dikkat çekti: "Siz de benim gibi biliyorsunuz ki bazı şeyleri kısa sürede düzeltmemiz gerekiyor. Zamanlama ideal değildi ama futbolda her zaman mükemmel zamanlamaya sahip olamazsınız, bu yüzden elimizdekinden en iyisini çıkarmamız gerekiyor. Kısa sürede verimli olmalı, felsefeyi mümkün olduğunca sahaya yansıtmalı, çocukların sahaya nasıl çıkması gerektiğini ve mesajları nasıl vermeleri gerektiğini oturtmalıyız.

    "Şu ana kadar harika iş çıkarıyorlar. Gerçekten çok adanmış durumdalar, çabuk öğreniyorlar ama bu bir süreç olacak. Liverpool karşısında kesinlikle yüzde 100 değiliz, ancak taraftar arkamızdayken, tribünlerden gelen destekle burada St James' Park'ta özel şeyler yapabiliriz. Bunu hazırlık maçlarında da şimdiden hissettim."

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    Açılış maçı kararı test edecek

    Newcastle, pazar günkü Premier League açılış maçında Liverpool'u ağırlayacak ve Kırmızılar'a karşı ligde oynadığı son 19 karşılaşmada galibiyet alamamış olmanın zorlu istatistiğini taşıyor (5B 14M). Ancak Newcastle, 2021-22'de West Ham'a 4-2 yenildiği maçtan bu yana son dört sezondaki açılış haftalarında yenilgi yüzü görmedi (3G 1B). Bu öne çıkan karşılaşma, Jaissle'ın taktik planı için kendi taraftarı önünde anında bir sınav olacak.

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