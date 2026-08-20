Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, kilit oyuncuların ayrılığının ardından yeni takviyeler hedefliyor

Newcastle'ın yaz dönemindeki yedi transferinden dördü 21 yaşın altında. Bunlar arasında Ajax'tan gelen 18 yaşındaki Sean Steur de var. Bu durum, Jaissle'ın onların uyum süreci konusunda sabırlı olunması çağrısı yapmasına neden oldu.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz gibi, genelde bir uyum sürecine ihtiyaç duyarsınız. Bu yüzden onlara karşı sabırlı olmanız ve zaman tanımanız gerektiğini söyledim. Bu her zaman bir süreçtir. Başlangıçta üzerlerinde çok fazla baskı kurmamalıyız. Genç yeteneklerle çalışmak ve onları geliştirmek kulübün bir hedefi. Bunu görmek de güzel, çünkü bu kulübün net bir kimliği.

"Benim burada olmamın sebebi de bu. Çünkü Salzburg'daki dönemimde genç yeteneklerle çalışmaya alışkındım ve Suudi Arabistan'da da yıldızlarla çalışma deneyimim oldu. Bu yüzden çok iyi bir uyum var ve üzerine bir şeyler inşa edebilirsiniz."

Sezon açılışı öncesindeki hazırlık süresinin kısa olduğunu kabul eden teknik adam, hızlı uyum ihtiyacına ve St James' Park taraftarının desteğine dikkat çekti: "Siz de benim gibi biliyorsunuz ki bazı şeyleri kısa sürede düzeltmemiz gerekiyor. Zamanlama ideal değildi ama futbolda her zaman mükemmel zamanlamaya sahip olamazsınız, bu yüzden elimizdekinden en iyisini çıkarmamız gerekiyor. Kısa sürede verimli olmalı, felsefeyi mümkün olduğunca sahaya yansıtmalı, çocukların sahaya nasıl çıkması gerektiğini ve mesajları nasıl vermeleri gerektiğini oturtmalıyız.

"Şu ana kadar harika iş çıkarıyorlar. Gerçekten çok adanmış durumdalar, çabuk öğreniyorlar ama bu bir süreç olacak. Liverpool karşısında kesinlikle yüzde 100 değiliz, ancak taraftar arkamızdayken, tribünlerden gelen destekle burada St James' Park'ta özel şeyler yapabiliriz. Bunu hazırlık maçlarında da şimdiden hissettim."