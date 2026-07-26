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Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, “bir başka zorlu yaz” dönemini yaşarken, Bruno Guimaraes’in Arsenal’e transfer olacağına dair söylentiler konusunda sessizliğini bozdu
Guimaraes'in geleceği belirsizliğini koruyor
Guimaraes’in St James’ Park’tan ayrılabileceğine dair spekülasyonlar yoğunlaştı. Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusuna olan ilgisini artırıyor; ancak transfer ücreti konusunda anlaşmaya varılması şu anda önemli bir engel teşkil ediyor.
Cumartesi günü Gateshead ile 1-1 berabere biten hazırlık maçı sonrasında Newcastle teknik direktörü Howe, gündemde olan söylentilere değindi. Sky Sports'a konuşan Howe, durumla ilgili net bir bilgisi olmadığını itiraf etti. "Bruno'nun geleceğinin ne olacağını bilmiyorum. Bu, başkalarının spekülasyon yapacağı bir konu, ama aynı zamanda benim dahil olmadığım görüşmelerin konusu da," dedi.
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Kaptanla yapılan özel görüşmeler
Guimaraes ile Arsenal arasında süregelen bağlantılara rağmen, Howe bu Brezilya milli oyuncuyla güçlü bir kişisel ilişki sürdürmektedir.
"Dünya Kupası öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekten çok iyi sohbetler ettik," diyen Howe, "Konuştuğumuz konuların elbette gizli kalması gerekiyor, ama o hem harika bir oyuncu hem de harika bir insan," diye ekledi.
Acı verici ayrılıklarla başa çıkmak
Guimaraes’in durumuna ilişkin belirsizlik, Newcastle için zaten inanılmaz derecede zor geçen transfer dönemini daha da zorlaştırıyor. Geçen Eylül ayında Alexander Isak’ın Liverpool’a transferinin ardından, kulüp bu yaz Sandro Tonali ve Anthony Gordon’ın sırasıyla Tottenham Hotspur ve Barcelona’ya katıldığını gördü.
Bu önemli ilk takım oyuncularını kaybetmenin ciddi etkisini değerlendiren Howe, hayal kırıklığını gizlemedi. "En iyi oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu, söylemesi bile gereksiz bir şey. Dolayısıyla, bu iki önemli oyuncuyu kaybetmek bizim için acı verici ve zor bir durum," diye hayıflanan Howe, sözlerine şöyle devam etti: "Benim için şu ana kadar yine zorlu bir yaz oldu, ancak kulüp için hem kısa hem de uzun vadede her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve kadroyu en iyi duruma getirmeye çalışıyoruz."
- Getty Images Sport
Newcastle için bundan sonra ne olacak?
Arsenal'in, Newcastle'ın kararlılığını sınamak amacıyla önümüzdeki haftalarda Guimaraes için somut bir teklif sunması bekleniyor. Bu arada, sezon öncesi hazırlıklar yoğunlaşırken Howe ve teknik ekibi, kadrolarını bir an önce yeniden odaklamalıdır.
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