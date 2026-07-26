Guimaraes’in durumuna ilişkin belirsizlik, Newcastle için zaten inanılmaz derecede zor geçen transfer dönemini daha da zorlaştırıyor. Geçen Eylül ayında Alexander Isak’ın Liverpool’a transferinin ardından, kulüp bu yaz Sandro Tonali ve Anthony Gordon’ın sırasıyla Tottenham Hotspur ve Barcelona’ya katıldığını gördü.

Bu önemli ilk takım oyuncularını kaybetmenin ciddi etkisini değerlendiren Howe, hayal kırıklığını gizlemedi. "En iyi oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu, söylemesi bile gereksiz bir şey. Dolayısıyla, bu iki önemli oyuncuyu kaybetmek bizim için acı verici ve zor bir durum," diye hayıflanan Howe, sözlerine şöyle devam etti: "Benim için şu ana kadar yine zorlu bir yaz oldu, ancak kulüp için hem kısa hem de uzun vadede her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve kadroyu en iyi duruma getirmeye çalışıyoruz."