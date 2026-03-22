İki tarihi rakip, Premier Lig'de yeniden karşı karşıya geliyor ve son günlerde atmosferin gergin olacağı ve çatışmaların yaşanabileceği önceden tahmin ediliyordu. Aslında bu maçta, Magpies'in Avrupa kupalarına katılma yarışında ve Black Cats'in küme düşme hattından uzaklaşarak Avrupa hayallerini sürdürme mücadelesinde değerli puanlar söz konusu olmakla kalmıyor, aynı zamanda ve her şeyden önce yerel üstünlük de söz konusu. İşte bu nedenle, stadyumun dışında bazı taraftarlar kendilerini kaptırıp kavgaya tutuştular.
Newcastle-Sunderland: Derbi öncesinde St. James' Park'ın dışında taraftarlar arasında çıkan kavga ve şiddetli çatışmalar - VİDEO
SUNDERLAND'IN OTOBÜSÜNE SALDIRI
Kasım ayında oynanan ilk maç, Stadium of Light'ta Nick Woltemade'in kendi kalesine attığı golle 1-0 Sunderland lehine sonuçlanmıştı. Magpies taraftarları bunu unutmadı, ancak ilk çatışma taraftarlar arasında değil, stadyuma yaklaşırken saldırıya uğrayan konuk takımın otobüsüyle yaşandı. Ortam aniden gerginleşti ve polis düzeni sağlamak için müdahale etti. Ancak maçın başlama vuruşu yaklaşırken taraftar grupları arasında başka çatışmalar çıktı ve bu çatışmalardan bazılarında yaralananlar oldu.
Birkaç kişi yaralandı, bir taraftar olay yerinde hayata döndürüldü
Telegraph’tan Luke Edwards, olayların şiddetli anlarına ait bazı fotoğraflar yayınladı: “St James’ Park civarında arbede çıktı. Küçük Sunderland taraftar grupları polis konvoyundan ayrılıp kalabalık bir Newcastle taraftar grubunun içinden geçtiler. Ve tahmin edilebileceği gibi, saldırıya uğradılar.”
Mirror gazetesi muhabiri Craig Hope ise çatışmalara karışan bazı kişilerin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu bildirdi: "St James’ Park’ın dışında çatışmalar yaşandı. Bir taraftarın durumu ciddi görünüyordu. Oradan götürülmeden önce kalp-akciğer canlandırma uygulandı. Bu hiç iyi değil."
Daily Mail'e göre: "Sunderland taraftarlarının çoğu, polis eskortuyla Newcastle tren istasyonundan stadyuma gitti, ancak güvenlik güçleri iki taraftar grubunu birbirinden ayırmak için çok uğraşmak zorunda kaldı. Newcastle taraftarları stadyumun hemen girişinde bulunan Sandman Hotel'in önünde toplanırken, ilk Sunderland taraftar grubu, kendilerine teneke kutular ve şişeler atılmasına rağmen sorunsuz bir şekilde geçmeyi başardı. Ancak, ikinci bir taraftar grubu aynı şansı yakalayamadı ve bölgeden geçerken Sunderland bayrağını salladıkları için yumruklar ve atılan nesnelerle saldırıya uğradı."