Telegraph’tan Luke Edwards, olayların şiddetli anlarına ait bazı fotoğraflar yayınladı: “St James’ Park civarında arbede çıktı. Küçük Sunderland taraftar grupları polis konvoyundan ayrılıp kalabalık bir Newcastle taraftar grubunun içinden geçtiler. Ve tahmin edilebileceği gibi, saldırıya uğradılar.”

Mirror gazetesi muhabiri Craig Hope ise çatışmalara karışan bazı kişilerin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu bildirdi: "St James’ Park’ın dışında çatışmalar yaşandı. Bir taraftarın durumu ciddi görünüyordu. Oradan götürülmeden önce kalp-akciğer canlandırma uygulandı. Bu hiç iyi değil."

Daily Mail'e göre: "Sunderland taraftarlarının çoğu, polis eskortuyla Newcastle tren istasyonundan stadyuma gitti, ancak güvenlik güçleri iki taraftar grubunu birbirinden ayırmak için çok uğraşmak zorunda kaldı. Newcastle taraftarları stadyumun hemen girişinde bulunan Sandman Hotel'in önünde toplanırken, ilk Sunderland taraftar grubu, kendilerine teneke kutular ve şişeler atılmasına rağmen sorunsuz bir şekilde geçmeyi başardı. Ancak, ikinci bir taraftar grubu aynı şansı yakalayamadı ve bölgeden geçerken Sunderland bayrağını salladıkları için yumruklar ve atılan nesnelerle saldırıya uğradı."