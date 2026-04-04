Getty Images Sport
Çeviri:
Newcastle, sözleşmesi sona ermek üzere olan taraftarların gözdesi oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını doğruladı
Yeni bir dönemin temeli
Deneyimli bek, Ocak 2022'de Atlético Madrid'den Tyneside'a transfer olmuş ve kulübün yeni yönetim kadrosunun en önemli transferi olmuştu. O dönemde Premier Lig'de kalma mücadelesi veren takım için bu transfer, büyük bir niyet beyanı niteliğindeydi. Teknik kalitesinin ötesinde, Trippier kulübün iç kültürünü yeniden şekillendirmekle de övgü topladı. St. James' Park'tan 150'den fazla maça çıkmış olarak ayrılan Trippier, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak modern bir kulüp efsanesi olarak yerini sağlamlaştırdı.
"Kariyerimin en iyisi"
Trippier’in ayrılışı, 2025 Carabao Kupası’nda Liverpool’u yenerek zirveye ulaşan tarihi bir dönemin sonunu işaret ediyor. Bu zafer, Newcastle’ın 70 yıldır süren büyük bir ulusal kupa kazanma bekleyişine son vermişti; savunma oyuncusu bu anı profesyonel hayatının en önemli anı olarak nitelendiriyor.
Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Dört buçuk yılın ardından bu muhteşem kulüpten ayrılma zamanı geldi" dedi. "Burası kendimi en çok evimde hissettiğim yerdi. Duygusal bir an ve burayı gerçekten özleyeceğim. İyi ve kötü zamanlarda verdikleri tüm destek için taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Beni her zaman desteklediniz, her zaman yanımda oldunuz."
"Takım arkadaşlarıma gelince, bu çok duygusal olacak. Sizinle harika bir yolculuktu. Hepinizi özleyeceğim, ama sizinle bir kupa kazanmak gerçekten çok özeldi - kariyerimin en iyisiydi. Ve teknik direktör Eddie Howe'a, tüm teknik ekibe ve sahne arkasında çalışan ekibe çok teşekkür ederim. Teknik direktörüm bana iki kez güvenerek beni transfer etti, bu harika kulübü temsil etme ve kaptanlık yapma fırsatı verdi ve en önemlisi, bir kupa kazanmayı başardık. Kulüpteki herkesi özleyeceğim. Teşekkürler."
Howe, dönüştürücü bir lideri övüyor
Daha önce Burnley'de bu defans oyuncusunu çalıştıran teknik direktör, onun kuzeydoğuya transferinde kilit rol oynadı. Teknik direktör, son birkaç sezonda takımın hızlı gelişiminin arkasındaki itici gücün, milli takımda 54 kez forma giymiş olan bu oyuncu olduğunu belirtti.
Howe, "Kieran, saha içinde ve dışında bizim için muhteşem bir oyuncu oldu" dedi. "Kulübe adım attığı andan itibaren, kulübün gidişatını değiştiren standartları belirlemede yardımcı oldu. Saha içindeki performansları en üst seviyedeydi. Olağanüstü teknik yeteneği takımı bir üst seviyeye taşıdı ve güçlü orta yapma yeteneği, takım arkadaşları için birçok gol ve fırsat yaratılmasına yardımcı oldu. Liderlik becerileri paha biçilmezdi."
Şimdi ne olacak?
Trippier'in bir sonraki adımına ilişkin kararı henüz belirsiz olsa da, kariyerini Magpies'te sonlandırmaya odaklanmaya devam edecek. Newcastle, Premier Lig'de Crystal Palace ile karşılaşacak; takım şu anda 31 maçta topladığı 42 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.