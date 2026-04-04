Newcastle, sözleşmesi sona ermek üzere olan taraftarların gözdesi oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını doğruladı

Trippier’in ayrılışı, 2025 Carabao Kupası’nda Liverpool’u yenerek zirveye ulaşan tarihi bir dönemin sonunu işaret ediyor. Bu zafer, Newcastle’ın 70 yıldır süren büyük bir ulusal kupa kazanma bekleyişine son vermişti; savunma oyuncusu bu anı profesyonel hayatının en önemli anı olarak nitelendiriyor.

Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Dört buçuk yılın ardından bu muhteşem kulüpten ayrılma zamanı geldi" dedi. "Burası kendimi en çok evimde hissettiğim yerdi. Duygusal bir an ve burayı gerçekten özleyeceğim. İyi ve kötü zamanlarda verdikleri tüm destek için taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Beni her zaman desteklediniz, her zaman yanımda oldunuz."

"Takım arkadaşlarıma gelince, bu çok duygusal olacak. Sizinle harika bir yolculuktu. Hepinizi özleyeceğim, ama sizinle bir kupa kazanmak gerçekten çok özeldi - kariyerimin en iyisiydi. Ve teknik direktör Eddie Howe'a, tüm teknik ekibe ve sahne arkasında çalışan ekibe çok teşekkür ederim. Teknik direktörüm bana iki kez güvenerek beni transfer etti, bu harika kulübü temsil etme ve kaptanlık yapma fırsatı verdi ve en önemlisi, bir kupa kazanmayı başardık. Kulüpteki herkesi özleyeceğim. Teşekkürler."